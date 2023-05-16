Глава Роспотребнадзора рассказала о создании «санитарного щита» в новых регионах

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова доложила премьер-министру России Михаилу Мишустину о текущей работе ведомства, в том числе о создании «санитарного щита», о реализации проекта по обеспечению школьников бесплатным горячим питанием, а также о работе ведомства в новых регионах.

Попова рассказала, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории новых субъектов стабильна. Для этого в целях обеспечения контроля запущены две мобильные лаборатории, которые на данный момент уже выполнили порядка 200 тыс. исследований.

Также, по словам главы Роспотребнадзора, формируются территориальные управления ведомства. Сейчас они созданы в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской области. Продолжается осуществление эпидемиологического и санитарного контроля в Херсонской области.

Попова отметила, что работа с новыми регионами проводится в тесной взаимосвязи, в том числе организуется большое количество семинаров.

Также глава Роспотребнадзора рассказала о создании санитарного щита в России. По ее словам, уже выстроен барьер для усиления противоэпидемического контроля на границе, говорится в сообщении на сайте правительства России.

«Это специальная высокоинтеллектуальная цифровая система «Периметр», которая анализирует с точностью до 92% все эпидемические риски в разных странах мира в режиме онлайн и передает их на любой из 241 пункта пропуска (санитарно-карантинного пункта) в Российской Федерации. Мы вооружили наших коллег и теперь защищаем границы от инфекционных заболеваний, не вовлекая в это пассажиров, которые прилетают или приезжают, туристов, путешественников», – заявила Попова.

Также установлены четыре мобильных санитарно-карантинных комплекса на автошасси, который позволяет организовывать такую работу или усиливает тот или иной пункт пропуска, если это необходимо.

«Мы установили десять мобильных лабораторий там, где большая протяженность территории, большие площади, большая удаленность населённых мест. И оснастили свои лаборатории, для того чтобы они были готовы к немедленному реагированию и включению в ПЦР-тестирование. К 113 базовым ПЦР-лабораториям мы добавили еще 40, сегодня их уже 153. Они расположены в 114 населенных пунктах численностью более 100 тыс.человек. К 15 центрам секвенирования, которые были ранее созданы, в 2022 году мы добавили ещё 33. Всего их, соответственно, сегодня 48. В 2023 году их станет 54, мы сейчас этим занимаемся», – доложила глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что такая многоступенчатая система позволяет очень быстро разбираться в том, что сегодня представляет для населения Российской Федерации угрозу.

Также Попова рассказала о реализации проекта по обеспечению бесплатным горячим питанием учеников начальных классов. По ее словам, 99,8% учащихся уже его получают. Еще 0,2% школьников в отдаленных регионах страны, где нет специальных пищеблоков, обеспечены дополнительными рационами.

По данным Роспотребнадзора, все пищеблоки, которые обеспечивают горячее питание для детей, приведены в должное состояние и соответствуют требованиям СанПиНов. Также продолжается работа по обеспечению необходимым количеством посадочных мест в школах.

Попова подчеркнула, что в результате контроля пищеблоки соблюдают необходимую норму порции – суммарная масса составляет 500 г; более чем в 3 раза сократилось число замен блюд; увеличено количество времени на перемену для приема пищи; снизилось число проб продуктов питания, не соответствующих нормам.

Кроме того, ведется непрерывный родительский контроль качества питания, создана специальная методичка. Также запущена горячая линия для родителей, в 2022 году поступило более 28 тыс. обращений, большая часть которых – это консультации и пожелания по вопросам питания детей.