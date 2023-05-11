Эксперты предложили создать кодекс этики в сфере искусственного интеллекта

Для безопасного использования искусственного интеллекта необходимо создать кодекс этики в данной сфере, заявил начальник центра регулирования ИИ Андрей Незнамов на полях XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Одним из важных аспектов применения и развития ИИ является безопасность. Это важно с точки зрения обмана и мошенничества, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Херсонцев. В качестве примера он привел дипфейки и так называемых «ложных собеседников».

Один из возможных способов противодействия этой проблеме озвучил Незнамов – кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, к которому выразили намерение присоединиться порядка 40 федеральных органов исполнительной власти.

«Мы будем рады присоединению к кодексу все большего количества участников, в том числе иностранных. Если у вас есть понимание, какие этические или регуляторные риски существуют в связи с развитием искусственного интеллекта, вы можете адресовать их в том числе в комиссию, мы стараемся выстраивать диалог со всеми, в том числе, с коллегами из Общественной палаты, Русской Православной Церкви, будем рады помочь организовать такую дискуссию», – сказал он.

Начальник отдела развития технологий искусственного интеллекта Минцифры Вероника Строголева затронула тему законодательного регулирования ИИ. По ее мнению, в рамках государственного управления нет смысла маркировать решения с искусственным интеллектом, но должны быть отработаны механизмы качественного внедрения, и затем отслеживания технологии на этапе ее применения.

«Если мы говорим о каких-то сложных нейронных сетях, то необходимо производить постоянную отчетность, и управлять ситуацией с развитием технологий, чтобы она не уходила не в ту сторону. Этот вопрос конечно и этический, в том числе и в части взаимодействия с гражданами. Но тут скорее нужна не маркировка, а повышение доверия к технологии», – сказала она.

«Например, на уровне кодексов этики, когда мы обозначаем, что воля человека имеет главенствующую роль при взаимодействии с любой технологией. И, соответственно, путем повышения доверия и информирования о том, как работает технология, с попытками сделать максимально прозрачным процесс ее использования. Я думаю, что мы придем к консенсусу, когда у нас не будет страха перед тем, что какая-нибудь государственная услуга используется с применением искусственного интеллекта», – добавила Строголева.

В свою очередь директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов отметил важное технологическое преимущество России в вопросе ИИ – возможность «срезать углы»: «Мы можем ошибки не повторять, смотреть, какие решения заводят людей не туда, какие проблемы вызывают, и такие решения не принимать. То, что мы во втором эшелоне позволяет нам быть намного более смелыми и эффективными с точки зрения регуляторики».

Важность этики и нравственных ориентиров для ИИ подчеркнул председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ Федор Лукьянов. Он отметил, что в вопросах технологий самое опасное - полное отсутствие системы координат: «И мы на примере социальных сетей, некоторых алгоритмов, которые там используются, интеграции в них систем ИИ видим, что может быть и совсем другой мир. Мир, отказавшийся от понятий морали, совести, чести, который нивелирует ценность человеческой жизни».