Определены дата и место проведения Всемирного фестиваля молодежи

Всемирный фестиваль молодежи решили провести в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в период с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». В нем примут участие 20 тыс. молодых лидеров различных сфер жизни, включая 10 тыс. иностранцев.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) пройдет в принципиально новом контексте, на повестке дня будут стоять те мировые проблемы и вызовы, которые стали лейтмотивом сегодняшнего исторического времени.

«Мир уже сделал первый шаг в сторону тектонических сдвигов, прямо сейчас формируются новые принципы мироустройства, абсолютно новый миропорядок. Текущий вызов – не только вызов России, это запрос абсолютного большинства населения планеты – в первую очередь молодого населения, которое хочет жить и развиваться в мире справедливости, уважения к исторической идентичности, где будут учтены права всех, а не только тех, кто провозгласил себя избранным», – отметил Кириенко.

Он добавил, что глобальные вызовы Россия воспринимает, как возможность строить свободный от навязанных фальшивых идеалов мир. По словам Кириенко, общие ценности требуют консолидации, равного диалога, выработки справедливых, компромиссных и эффективных решений, источником и инициатором которых способна стать именно молодежь.

«Молодежь находится «на острие» формирования будущего, стоит у руля глобальных трансформаций, выступает соавтором нового миропорядка», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Планируется, что во Всемирном фестивале молодежи примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тыс. иностранных участников.

В свою очередь зампредседателя оргкомитета ВФМ, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что необходимо показать Россию, какая она есть: многонациональной, наполненной культурным многообразием и в то же время единой, технически развитой и непобедимой.

Заместитель председателя организационного комитета фестиваля, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко также подчеркнул уникальность события, отметив, что мероприятие соберет талантливых, увлеченных ребят и станет площадкой для демонстрации новаторских идей.

Чернышенко также предложил создать рабочую группу при оргкомитете фестиваля по координации мероприятий «Игр будущего», чтобы два масштабных проекта работали друг на друга с точки зрения вовлечения молодежи.

Региональная программа ВФМ пройдет в период с 10 по 17 марта, участники посетят 26 городов России.

По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, большое внимание уделят спортивной и культурной составляющей фестиваля, программа включит в себя беспрецедентное количество различных форматов вовлечения молодежи.

«В этот же период на ВДНХ развернется масштабная международная выставка-форум «Россия», где будут продемонстрированы важнейшие достижения страны в различных отраслях. Для участников Всемирного фестиваля она станет одной из точек программы и важным элементом в знакомстве с Россией. Программа ВФМ развернется и на территории наших круглогодичных образовательных центров: Машук, Сенеж, Меганом, отдельные мероприятия пройдут в молодежной столице России и других регионах страны», – прокомментировала Разуваева.

Она также добавила, что более 50 государств, среди которых страны – члены БРИКС, ШОС, СЕЛАК, АСЕАН и Африканского союза подтвердили заинтересованность в том, чтобы внести вклад в подготовку ВФМ, сформировать национальные подготовительные комитеты и вместе работать над популяризацией фестиваля. Сейчас также прорабатываются возможные форматы и площадки для презентации ВФМ как в России, так и за рубежом – уже выбраны 22 потенциальные представительные зарубежные площадки, а готовность сотрудничать выразили 250 популярных блогеров из 60 стран – в интересах продвижения ВФМ за рубежом.

Ранее Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи.