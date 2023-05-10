ВСУ увеличили число разведывательных беспилотников под Каховкой в несколько раз

Украинское командование увеличило в несколько раз число беспилотников в районе Каховки в Херсонской области в разведывательных целях, рассказал командир занимающей на левом берегу Днепра позиции роты с позывным Шило.

По его словам, минимум по два беспилотника на разведке местности, они же наводят артиллерию на позиции российских военных, передает ТАСС.

Собеседник отметил, что занимающие правый берег Днепра в Херсонской области части готовятся отвлечь внимание российских военных, однако наши позиции ведут круглосуточное наблюдение и уверяют в готовности к любым действиям ВСУ.

Военнослужащий также добавил, что Днепр на данном участке имеет значительную ширину, из-за чего попытки ВСУ форсировать реку вряд ли будут иметь успех.

Кроме того, военнослужащий подчеркнул, что российской стороне известно, что на противоположном берегу Днепра стоят 223-й и 126-й отдельные батальоны территориальной обороны Украины.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что попытки ВСУ активизироваться в Херсонской области немедленно пресекаются, российская артиллерия громит противника и в местах скопления, и при перемещении.