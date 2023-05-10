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10 мая, среда | Последнее обновление — 09:57 | vz.ru
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ВСУ увеличили число разведывательных беспилотников под Каховкой
ВСУ увеличили число разведывательных беспилотников под Каховкой в несколько раз
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Украинское командование увеличило в несколько раз число беспилотников в районе Каховки в Херсонской области в разведывательных целях, рассказал командир занимающей на левом берегу Днепра позиции роты с позывным Шило.
По его словам, минимум по два беспилотника на разведке местности, они же наводят артиллерию на позиции российских военных, передает ТАСС.
Собеседник отметил, что занимающие правый берег Днепра в Херсонской области части готовятся отвлечь внимание российских военных, однако наши позиции ведут круглосуточное наблюдение и уверяют в готовности к любым действиям ВСУ.
Военнослужащий также добавил, что Днепр на данном участке имеет значительную ширину, из-за чего попытки ВСУ форсировать реку вряд ли будут иметь успех.
Кроме того, военнослужащий подчеркнул, что российской стороне известно, что на противоположном берегу Днепра стоят 223-й и 126-й отдельные батальоны территориальной обороны Украины.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что попытки ВСУ активизироваться в Херсонской области немедленно пресекаются, российская артиллерия громит противника и в местах скопления, и при перемещении.
Российские войска ударили по складам и резервам ВСУ
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по складам и резервам ВСУ
Российские военные нанесли высокоточным оружием сосредоточенный удар складам боеприпасов и резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также по складам боеприпасов ВСУ.
В итоге все цели были достигнуты, а объекты поражены.
Напомним, в понедельник вечером сообщалось о взрывах в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Военкоры показали участок «дороги смерти» на Артемовск с подбитой бронетехникой ВСУ
Военкоры опубликовали видео «дороги смерти» на Артемовск (украинское название – Бахмут) с уничтоженной украинской техникой.
В Telegram-канале «Военкоры Русской весны» опубликованы кадры, который снял военный ВСУ. На видео участок трассы, предположительно, в районе села Иванковское. На этом месте были уничтожены за три дня БМП, бронеавтомобили и БТР.
Украинский военнослужащий показал разбитый БРЭМ с погибшим солдатом ВСУ. «За что мы тут умираем?» – задает риторический вопрос украинец.
Ранее военкоры сообщили о переносе украинского контрнаступления с 9 мая.
В США не смогли раскрыть секрет подавления Россией систем HIMARS на Украине
Military Watch: В США пытаются узнать, как Россия «вскрыла» системы HIMARS на Украине
Американские военные эксперты не могут понять, как России удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, и снизить их эффективность, сообщило издание Military Watch Magazine.
По информации газеты, HIMARS в последнее время становятся «все менее эффективными» с точки зрения точности, потому что российские ПВО стали их чаще сбивать, передает РИА «Новости».
Издание также предполагает, что в случае полномасштабной войны возможны удары по американским спутникам, координирующим пуски HIMARS. Публицисты указывают, что Россия пока воздерживается от сбивания спутников НАТО несмотря на свои противоспутниковые боевые возможности.
Ранее CNN сообщала, что Россия пытается нарушить работу американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ.
Российские военные начали штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
Российские военные в Артемовске (украинское название – Бахмут) подтянули резервы и начали штурмовать последнюю цитадель Вооруженных сил Украины, идут тяжелые бои, сообщили военкоры.
Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков и военных, продолжаются бои вдоль участка улицы Медведева на севере «серой» зоны города, а в районе Ивановского ВСУ пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов. Между тем ЧВК «Вагнер» подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске.
Ранее Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» останется на позициях в Артемовске еще несколько дней несмотря на то, что бойцы пока получили только 10% от запрашиваемых снарядов.
До этого Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска.
Украинские военные насмерть отравились пельменями
Украинские военные сообщили о гибели 40 бойцов ВСУ в результате отравления переданными волонтерами пельменями
Подразделениям вооруженных сил Украины запретили принимать гумпомощь от «непроверенных» волонтеров после того, как 40 бойцов умерли в результате употребления полученных пельменей, сообщают СМИ.
Соответствующие голосовые сообщения были обнаружены в групповом чате в телефоне убитого бойца 70-й аэромобильной бригады ВСУ. Из них следует, что пельмени от «волонтеров» получила 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Не ясно, отравились ли украинские военные из-за плохого качества продуктов или же военнослужащих отравили намеренно, передает RT.
Напомним, в феврале сообщалось, что после массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области было запрещено принимать продукты и воду от местных жителей.
Политолог раскрыл план Зеленского после спецоперации
Политолог Университета Колорадо Харрис раскрыл план Зеленского после спецоперации
Даже в случае временного перемирия президент Украины Владимир Зеленский не оставит идею о захвате Крыма, Донбасса и Запорожской области, написал в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.
Эксперт выразил уверенность, что даже если Киев решится на перемирие, власти все равно почувствуют «внутреннее давление, требующее вернуть территории», передает РИА «Новости».
Политолог считает, что ситуация сложилась так, что у киевских властей все равно будет стимул для возобновления военных действий и обеспечения более выгодных условий для переговоров.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в настоящее время киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.
Советник офиса Зеленского ликвидирован в районе Артемовска
Военкоры сообщили о ликвидации советника офиса Зеленского в районе Артемовска
В ходе специальной военной операции России на Украине ликвидирован советник офиса украинского президента Алексей Титаренко, следует из сообщения главы офиса Андрея Ермака. Военкоры сообщают, что Титаренко был уничтожен в районе Артемовска.
Титаренко был главным консультантом директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.
Ермак заявил, что Титаренко «погиб на передовой Донбасса», пишет «Московский комсомолец».
По данным «Военкоров Русской Весны», Титаренко ликвидирован в результате артиллерийского удара по району Часова Яра, где «находились высокопоставленные офицеры и несколько политиков киевского режима».
Напомним, Часов Яр расположен к западу от Артемовска. Там находятся украинские силы, которые Киев использует для поддержки своих военных в Артемовске и попыток контратак на данном направлении.
Блинкен заявил о полной готовности Украины к контрнаступлению
Блинкен: Киев получил от Запада все вооружения для наступления
Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха при попытке контрнаступления, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам госсекретаря США, речь идет не только о вооружениях, но также об обучении, а также о верных планах по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными, передает ТАСС.
Он отметил, что нет оснований сокращать помощь Украине, потому что поддержка Киева со стороны Вашингтона и решение серьезных внутренних американских проблем взаимосвязаны.
Блинкен считает, что ситуация в США обстоит не так, как будто Америка стоит перед выбором «или – или». Работа, которой США занимаемся в различных регионах мира, и работа, которой занимаемся в Вашингтоне напрямую взаимосвязаны, подкрепляют друг друга, полагает Блинкен.
Между тем, в офисе Зеленского допустили, что «контрнаступление» может длиться месяцы.
Ранее британские СМИ писали, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению вооруженных сил Украины (ВСУ).
Бузова столкнулась с украинскими провокаторами в Швейцарии
Украинские провокаторы в Цюрихе попытались устроить скандал с Бузовой
Российская певица Ольга Бузова столкнулась в Цюрихе, предположительно, с украинцами, которые попытались спровоцировать скандал, сообщают СМИ.
Инцидент произошел в отеле. Пара украинцев принялась задавать Бузовой вопросы о специальной военной операции России на Украине, певица не стала отвечать. Тогда провокаторы оскорбили ее. Бузова, не вступая в спор, скрылась в лифте, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, осенью Бузова приезжала в Донбасс и помогала волонтерам. Украинские власти внесли Бузову в список поддерживающих спецоперацию на Украине.
Военкор не исключил попытки прорыва со стороны ВСУ в ближайшее время
Военкор Котенок не исключил попытки прорыва со стороны ВСУ в ближайшие сутки или часы
Вооруженные силы Украины подготовились к попытке совершить «прорыв сразу на нескольких направлениях», заявил военкор Юрий Котенок.
По словам военкора, приоритетным направлением для ВСУ является «южный (Приазовский) фронт», силы «уже накопились». Как заявил Котенок в Telegram, ясно, «где и какими средствами пойдут» ВСУ. Он считает, что «высока вероятность» попытки прорыва со стороны украинских войск в «ближайшие сутки (часы)».
Напомним, британские СМИ писали, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о полной готовности Украины к контрнаступлению.
Российский спецназ сорвал попытку ротации украинских подразделений в Марьинке
Российский спецназ ударом артиллерии и танков сорвал попытку провести ротацию личного состава ВСУ в Марьинке, сообщили в командовании группировки войск «Юг».
Источник ТАСС сообщил, что подразделения спецназа вскрыли планы ВСУ провести ротацию подразделений в Марьинке. Российские войска ударом танков и артиллерии помешали заменить украинским войскам личный состав на передовой, противник понес большие потери.
Он также рассказал, что российский спецназ уничтожил броневик и бойцов ВСУ на опорном пункте в Авдеевке.
Ранее сообщалось, что российские войска заняли основную часть города Марьинки, ВСУ отступили в частный сектор.
Пентагон заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал»
Глава пресс-службы Пентагона Райдер заявил о якобы сбитой Украиной российской гиперзвуковой ракете «Кинжал»
Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер утверждает, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Райдер «подтвердил», что украинские войска «сбили российскую ракету» с помощью ЗРК Patriot. В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне, передает ТАСС.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Российские войска за сутки уничтожили 700 украинских военных
Минобороны: Российские войска за сутки уничтожили 700 украинских военных
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Вооруженные силы России на шести направлениях за последние сутки уничтожили до 700 военных и различное вооружение, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле Синьковки и Берестового Харьковской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
На Краснолиманском направлении рядом с Червоной Дибровой и Невским Луганской народной республики (ЛНР) ликвидировано порядка 75 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и две гаубицы Д-30, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.
На Донецком направлении в западной части Артемовска штурмовые отряды в содействии с ВДВ продолжили бои. ВС России нанесли удары по подразделениям противника недалеко от Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 465 военнослужащих и наемников, два танка, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.
Как сообщили в Минобороны, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в районах Угледара ДНР и Гуляйполя Запорожской области за сутки уничтожены более 90 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица «Мста-Б». Также уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ возле Щербаков Запорожской области.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 военнослужащих, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а под Антоновкой Херсонской области – склад боеприпасов 124-й бригады теробороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли высокоточным оружием сосредоточенный удар по складам боеприпасов и резервам Вооруженных сил Украины.
Появилось первое видео Прилепина после покушения
Захар Прилепин впервые после покушения появился на видео и поздравил россиян с Днем Победы
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил писателя Захара Прилепина в больнице и записал на видео его поздравление с Днем Победы.
Видео с Прилепиным губернатор разместил в своем Telegram-канале. Он написал, что писатель передает всем привет и чувствует себя хорошо.
«По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется», – отметил Никитин.
Сам Захар Прилепин обратился на видео к родным, близким и всем россиянам.
«Работаем потихоньку, и будем побеждать. Побеждали впредь и дальше победим, все зло будет порублено и порушено! Нас никакие преграды не пугают! С Победой!» – заявил писатель.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Захар Прилепин находится в нормальном состоянии.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель получил ранения. Позже Прилепин рассказал, как выжил после взрыва.
В офисе Зеленского допустили, что «контрнаступление» может длиться месяцы
Украинское контрнаступление может занять месяцы, поскольку это не одна решающая битва, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, контрнаступление – это ряд мер, которые могут быть как более удачными, так и менее, передает ТАСС.
Ранее британские СМИ писали, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению вооруженных сил Украины (ВСУ).
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