Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 70 самолетов ВС КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на фоне продолжающихся второй день в акватории и воздушном пространстве вокруг острова военных учений НОАК, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.

Как следует из заявления тайваньского министерства обороны, по состоянию на 16.00 (11.00 мск) 9 апреля было зафиксировано приближение к острову 70 самолетов НОАК. Были замечены истребители J-10, J-11, J-16, стратегический бомбардировщик H-6, военно-транспортный самолет Y-20 и другие, передает РИА «Новости».

В оборонном ведомстве Тайваня добавили, что 35 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Также минобороны острова заявило о приближении к Тайваню 11 кораблей НОАК.

Ранее сообщалось, что 58 самолетов НОАК приблизились к Тайваню.

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что китайские вооруженные силы в субботу начали военные учения в морских акваториях вокруг острова Тайвань, чтобы предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают.