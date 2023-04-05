Школьница ранила двух одноклассниц в Башкирии

Ученица одной из школ в Башкирии напала на двух одноклассниц, пострадавших пришлось доставить в больницу, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сообщение об инциденте в дежурную часть ОМВД по Иглинскому району поступило около 14.30, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Одна из учениц седьмого класса, согласно этим данным, напала на двух одноклассниц, она нанесла им телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В начале марта школьница в Москве в ходе ссоры с другим учеником ранила его перочинным ножиком в спину.