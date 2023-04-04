Путин назвал задачу номер один для государства Путин заявил об отсутствии планов по серьезному изменению тарифов ЖКХ Путин поставил задачу полной суверенизации российской промышленности Путин: Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации 4 апреля 2023, 12:36 Текст: Ольга Никитина

Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». «Мы, конечно, должны двигаться в направлении полной суверенизации (промышленности), во всяком случае, там, где это необходимо для повышения суверенитета», – приводит его слова ТАСС. Также Путин заявил, что доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства. Президент во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Путин посетил завод «Тулажелдормаш» Путин прибыл в Тулу и посетил завод «Тулажелдормаш»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Планируется, что в Туле глава государства в режиме видеоконференции проведет заседание президиума Госсовета. Темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкций, передает ТАСС. В материалах Кремля отмечается, что «Тулажелдормаш» является одним из ведущих российских машиностроительных предприятий, оно входит в перечень системообразующих организаций в сфере промышленности и стратегически важных предприятий региона. Основано в 1869 году как паровозные мастерские Московско-Курской железной дороги. В период Великой Отечественной на предприятии выпускали оборонную продукцию, в том числе мины и устройства для разрушения железнодорожных путей. В настоящее время более 2,5 тыс. единиц техники, произведенной на «Тулажелдормаш», работают на российских железных дорогах и в странах СНГ. Основным заказчиком предприятия являются РЖД. Ранее в Кремле сообщали, что Путин собирается в Тулу. Кремль анонсировал большое заседание Путина с Совбезом Песков: Путин на следующей неделе проведет большой Совет безопасности 2 апреля 2023, 14:28 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большой Совет безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков подтвердил планы о Совбезе. По его словам, тема будет озвучена дополнительно, передает РИА «Новости». Ранее Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза обсудил развитие электронной и радиоэлектронной промышленности страны до 2030 года. Новости СМИ2 Путин учредил фонд «Защитники Отечества» Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО. Указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» опубликован в понедельник, передает ТАСС. Согласно указу, фонд будет поддерживать ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, а также лиц, с 11 мая 2014 года принимавших участие в боях в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР и ЛНР. Также фонд будет оказывать помощь членам семей таких граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач. В пресс-релизе фонда, поступившем в газету ВЗГЛЯД, говорится, что основной его задачей является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Сообщается, что с целью обеспечения персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам. Одна из ключевых задач фонда – вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей. Филиалы фонда начнут работу в каждом российском регионе. Председателем наблюдательного совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, его заместителем стала вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. В состав наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты. Председателем фонда стала Анна Цивилева – глава совета директоров «Колмар Груп», специализирующейся на угледобыче. С 2019 года она также входит в совет при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, в совет Евразийского женского форума при верхней палате парламента. Председателем попечительского совета стал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Ранее глава государства сообщал, что фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству. Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии 2 апреля 2023, 18:38 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, он отметил, что благодаря общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси – праздником, который символизирует нерушимые узы братской дружбы, культурные, духовные и нравственные ценности, объединяющие россиян и белорусов. Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что к настоящему времени удалось в полной мере обеспечить равенство прав граждан России и Белоруссии в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. По его словам, планомерно реализуются согласованные программы экономического и научно-технического развития, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов. «Важно, что в нынешних непростых условиях мы обеспечиваем надежную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, эффективно координируем действия на международной арене. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и преграды и продолжим работу по наращиванию союзнических связей между Россией и Беларусью», – говорится в его телеграмме. Также президент пожелал участникам торжественных собраний успехов и всего самого доброго. Ранее Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что несмотря на санкционное давление Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене. Новости СМИ2 Путин призвал к кратному росту выпуска автомобилей в России Путин: Существующих мер поддержки автопрома достаточно для кратного роста объема выпуска автомобилей в России 4 апреля 2023, 12:47 Текст: Ольга Никитина

Перед Россией стоит задача кратного увеличения производства востребованных автомобилей, мер поддержки автопрома для этого достаточно, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». «Проблема заключается в том, чтобы наладить нужное количество автомашин. Разумеется, соответствующего, высокого качества. И эта программа субсидирования (программа льготного автокредитования на автомобили стоимостью до 2 млн рублей – прим. ВЗГЛЯД), конечно, была направлена прежде всего на то, чтобы людям помочь купить машину в связи с ростом цен и инфляцией, о которой я сказал. И поддержать автопром. И этех мер поддержки автопрома, в принципе, достаточно, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники», – приводит его слова ТАСС. Глава государства отметил, что наибольшее падение промышленности зафиксировано в автомобильной промышленности: оно превысило 60% и стало результатом действий «наших так называемых партнеров, теперь уже, скажем, бывших». «Они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все обязательства», – сказал Путин. Президент отметил, что увеличение уровня поддержки сейчас приведет только к росту цен на автомобили. «То есть если мы при дефиците автомобилей будем просто повышать уровень поддержки, это приведет к одному – дальнейшему повышению цены. Мы сохранили элементы поддержки для отдельных категорий граждан. Но в целом генеральный путь решения проблемы – это кратное увеличение выпуска наиболее востребованных автомашин. Уверен, мы это сделаем в ближайшее время», – заключил Путин. Также глава государства заявил, что Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации. Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии Путин направил Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии 2 апреля 2023, 09:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что несмотря на санкционное давление Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые тёплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси... Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета», – передает РИА «Новости» текст поздравления. Также российский лидер отметил, что Россия и Белоруссия планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, энергично совершенствуя механизмы Союзного государства. Путин заявил, что уверен в дальнейшем наращивании союзнических связей братских народов. Также президент пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии – счастья и процветания. Новости СМИ2 Путин поздравил геологов с профессиональным праздником 2 апреля 2023, 10:34 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, отметив, что от их ответственного подхода к делу зависят укрепление промышленного и энергетического потенциала, рост экономических показателей и качество жизни людей, сообщили в пресс-службе Кремля. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что они посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких и основательных знаний, настойчивости и самоотдачи, передает РИА «Новости». В поздравлении указывается, что их работа способствует продвижению фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на развитие минерально-сырьевой базы страны, прогнозирование геологических процессов и явлений. Путин отметил, что сегодня перед геологами стоят серьезные, масштабные задачи, приоритетными из них являются реализация проектов по разработке месторождений на территориях Восточной Сибири, Дальнего Востока и континентального шельфа, обеспечение энергетической и сырьевой независимости России. Также российский лидер выразил уверенность в том, что российские геологи будут и в дальнейшем добросовестно работать, внедряя в практику современные технологии, а также используя накопленный опыт, добиваться значимых результатов на благо Отечества. Путин пожелал российским геологам успехов и воплощения в жизнь намеченных планов. В Кремле анонсировали поездку Путина в Тулу Кремль анонсировал проведение Путиным заседания Госсовета 3 апреля 2023, 19:20 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин намерен во вторник посетить Тульскую область и провести заседание президиума Госсовета, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства проведет заседание в формате видеосвязи, его темой станет развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений, передает ТАСС. Президент посетит завод «Тулажердормаш», являющийся одним из крупнейших производителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства и обновления железнодорожных путей. Новости СМИ2 Воробьев доложил Путину о работе по импортозамещению в Подмосковье 3 апреля 2023, 14:25 Текст: Алексей Дегтярёв

В Московской области порядка 130 проектов по импортозамещению находятся на сопровождении, из них 24 уже реализовали в 2022 году, сообщил глава региона Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Область получила «плюс» по бюджету, власти региона довольны результатами, и хотят, чтобы в будущем экономика Подмосковья также имела такую стабильность, сказал Воробьев президенту, передает ТАСС. Всего в регионе есть 130 проектов по импортозамещению, из них 24 реализовали в прошлом году, около 57 должно быть реализовано «в следующем периоде», доложил губернатор. Воробьев сказал, что в области есть большой спрос на кадры, особое внимание уделяется рабочим специальностям, в регионе ведется работа по развитию колледжей. Ключевой задачей правительства Подмосковья Воробьев назвал максимальное оказание внимания жителям, которые нуждаются в поддержке, и экономике, позволяющей решать задачи, прописанные в указах президента. Путин поручил активно работать над рекультивацией в Подмосковье 3 апреля 2023, 14:02 Текст: Ольга Никитина

В Московской области проведена большая работа по закрытию полигонов твердых коммунальных отходов, теперь необходимо активно заняться рекультивацией, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Путин отметил, что в регионе закрыли 39 мусорных полигонов. «Надо теперь, конечно, активно работать над рекультивацией», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, в ходе встречи глава государства поручил губернатору решать «застарелую проблему обманутых дольщиков». Воробьев в ответ заверил, что задача реализуется в приоритетном порядке совместно с правительством и ДОМ.РФ. Путин также отметил, что в связи с ростом числа жителей в регионе предстоит «много дел». Воробьев в свою очередь подчеркнул необходимость обновления транспорта и создания новых рабочих мест. В прошлом году газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы, а также о том, что еще предстоит сделать для решения этой проблемы. Новости СМИ2 Путин назвал задачу номер один для государства Путин: Задача номер один для государства – достойный уровень доходов российских семей 4 апреля 2023, 12:22 Текст: Ольга Никитина

Доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». Путин признал, что «цены растут, а зарплаты не очень». «Вопрос-то на самом деле ключевой для всей страны, для любого рабочего человека – его уровень благосостояния, уровень дохода. Решение этой задачи является ключевым для государства», – приводит его слова ТАСС. «Абсолютно задача номер один – чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», – подчеркнул российский лидер. Также Путин отметил, что в конце прошлого года чуть-чуть начала расти реальная заработная плата, а в этом году ожидаются изменения в лучшую сторону. По его словам, реальная заработная плата в целом по России в 2023 году должна вырасти примерно на 3–5%, а реальные располагаемые доходы населения – на 2–3%, передает РИА «Новости». Напомним, Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область. В Туле он посетил завод «Тулажелдормаш», который специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания ж/д путей. Эксперт: Решение Путина создать фонд «Защитники Отечества» придаст бойцам уверенности Эксперт Меркулов: Решение Путина создать фонд «Защитники Отечества» придаст бойцам уверенности 4 апреля 2023, 10:29 Текст: Ольга Никитина

Решение президента Владимира Путина создать государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» придаст российским бойцам уверенности в том, что они и их семьи будут должным образом поддержаны, заявил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов. Меркулов, который также является председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества в Орловской области, назвал решение главы государства о создании фонда своевременным. По его словам, решение поддержать сегодняшних защитников Родины крайне важно и для них, и для членов их семей. «Фонд поможет бойцам получить полагающиеся меры поддержки: медицинскую, психологическую, социальную помощь», – приводятся слова Меркулова в Telegram-канале «РАНХиГС. Экспертиза». Он добавил, что назначение Анны Цивилевой, которая имеет обширный опыт работы с программами по социальной защите граждан, означает, что упор в работе созданного фонда будет сделан на социальную сферу. Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО. Новости СМИ2 Песков не стал комментировать слухи о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell Песков отказался комментировать сообщения о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell 4 апреля 2023, 13:33 Текст: Ольга Никитина

В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что «Новатэк» якобы получил согласие президента Владимира Путина на перечисление Shell всей суммы за ее долю в проекте «Сахалин-2». Как отметил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, Кремль не комментирует деловую переписку, передает ТАСС. Ранее «Коммерсант» написал, что по условиям якобы заключенной сделки Shell смогла бы вывести эти деньги из России, а «Новатэк» получил бы долю в проекте. В сентябре глава «Новатэка» Леонид Михельсон предложил Путину проработать возможность поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки, где компания будет строить инфраструктуру. Путин заявил об отсутствии планов по серьезному изменению тарифов ЖКХ Путин заявил об отсутствии планов по серьезному изменению тарифов ЖКХ в ближайшее время 4 апреля 2023, 12:42 Текст: Алексей Дегтярёв

В ближайшие полтора года не намечается серьезных изменений тарифов по жилищно-коммунальным услугам, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с рабочими завода «Тулажелдормаш». «С 1 января 2024 года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», – цитирует Путина ТАСС. Напомним, с 1 марта в России поменялся порядок перерасчета платы за вывоз мусора при временном отсутствии жильцов в многоквартирном доме. Их смогут получить все прописанные в жилье люди, а не только собственники. Новости СМИ2 Путин назвал стимул для роста зарплат на рынке труда Путин: Борьба за работников на рынке труда России стимулирует рост зарплат 4 апреля 2023, 13:02 Текст: Ольга Никитина

В России установился исторически минимальный уровень безработицы – 3,6%, а конкуренция между предприятиями за квалифицированных работников стимулирует рост зарплат, заявил президент Владимир Путин во время общения с рабочими на тульском заводе «Тулажелдормаш». Путин отметил, что низкий уровень безработицы – один из факторов, который должен толкать вверх уровень зарплаты, потому что в экономике идет конкуренция за квалифицированные кадры. «То есть борьба не за получение рабочего места, а за работника», – приводит его слова ТАСС. Глава государства отметил, что конкуренция за сотрудников также будет подталкивать к росту зарплат. «Скажем по-народному, одно предприятие сейчас переманивает работников к себе. А чем переманивает? Зарплатой. Это объективно один из неизбежных факторов реального повышения, скромного, но тем не менее повышения зарплаты», – сказал Путин. Также президент подчеркнул, что уровень зарплаты не должен отставать от уровня производительности труда. «Хорошо квалифицированные кадры – залог высокой производительности», – указал он. При этом глава государства добавил, что поддержка молодых специалистов является одним из ключевых вопросов для государства. «Мы с коллегами из бизнеса собираемся, с губернаторами, руководителями регионов, всегда поднимается этот вопрос, особенно сейчас, с учетом того, что происходит на рынке труда», – сказал президент. Также Путин заявил, что доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства.