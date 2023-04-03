Медведев призвал сообщать спецслужбам о получающих деньги на Украине

Медведев назвал врагами получающих деньги на Украине и призвал сообщать о них спецслужбам

Российские граждане, получающие деньги на Украине, – враги, о которых надо сообщать спецслужбам, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Пора осознать очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников – с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства», – привел слова Медведева его помощник Олег Осипов.

По мнению Медведева, такой гражданин уже совершил уголовное преступление, и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам, передает РИА «Новости».

Так зампред прокомментировал теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 30 человек.

«Светлая память погибшему Владлену Татарскому (Максиму Фомину)», – сказал Медведев, он также пожелал выздоровления пострадавшим.

Накануне взрыв прогремел в кафе в Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, он погиб, пострадали 32 человека. Взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, принесла одна из посетительниц вечера. Она задержана.