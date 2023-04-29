В России с коронавирусом за сутки госпитализировали 920 человек

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в стране за минувшие сутки госпитализировали 920 человек, что на 1,7% больше, чем 28 апреля.

Больницы в связи с выздоровлением покинули 7186 человек, а это на 7,6% меньше, чем сутками ранее, сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирусрф».

Всего же за сутки выявили 5990 новых случаев коронавируса, а скончались 32 человека.

Ранее за сутки были госпитализированы с вирусом 905 россиян.