Посол США заявила о планах Вашингтона принять меры после приостановки Россией ДСНВ

Посол США Трейси: Вашингтон примет контрмеры в связи с приостановкой Россией ДСНВ

В интересах стратегической стабильности США продолжат содействовать сохранению общей прозрачности данных об уровнях ядерных сил и их расстановке, контрмеры будут приняты по результатам оценки «влияния российских нарушений на национальную безопасность США», заявила американский посол в Москве Линн Трейси.

Она отметила, что взаимное соблюдение ДСНВ укрепляет безопасность США, России и всего мира, поэтому Вашингтон работает над сохранением договора, пишет «Коммерсант».

Трейси подчеркнула, что США уведомили Россию о том, что не будут предоставлять информацию в рамках полугодового обмена данными. По ее словам, Вашингтон продолжит анализировать свои следующие шаги с учетом невыполнения Россией ДСНВ, при этом контрмеры будут приняты по результатам оценки «влияния российских нарушений на национальную безопасность США». Также будет принята во внимание стратегия по возврату России к выполнению ДСНВ.

Ранее глава национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби на слушаниях в конгрессе заявила, что США хотят, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и приступила к обсуждению нового договора об ограничении ядерных вооружений.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что США следовало раньше договариваться с Россией по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сейчас это невозможно.