В Японии вынесли приговор российскому моряку с судна «Амур»

Суд в Японии дал российскому моряку с судна «Амур» три года с отсрочкой на пять лет

Окружной суд Асахикава вынес приговор третьему помощнику капитана российского судна «Амур» Павлу Добрянскому, назначив три года лишения свободы с отсрочкой на пять лет.

При оглашении приговора судья отметил, что Добрянский не признавал себя виновным, а также не принес извинений семьям погибших и не проявляет признаков раскаяния, передает РИА «Новости».

До оглашения судья дал слово подсудимому, но вскоре вынес ему предупреждение из-за неподобающего поведения, которое выражалось в перебивании переводчика и судьи, а после нескольких предупреждений вовсе предписал ему покинуть зал заседаний.

В то же время суд, признав Добрянского виновным по статьям о создании опасности морскому движению и ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекших смерть людей, признал, что виноват не только он, но и капитан японской шхуны.

В решении по Добрянскому учитывался прецедент приговора капитану японской шхуны. Кроме того, несмотря на смерть троих человек, суд учел, что Добрянский выполнил часть своих обязательств, к тому же фактически уже провел в заключении один год и десять месяцев и до сих пор не совершал правонарушений на территории Японии.

Таким образом, суд учитывал эти обстоятельства при принятии решения о лишении Добрянского свободы на три года с отсрочкой приговора на пять лет. Судья объявил, что Добрянского выпускают из-под стражи, иммиграционная служба начнет процедуру по его депортации. Он был передан сотрудникам ведомства прямо в здании суда. Как ожидается, в четверг Добрянского препроводят в иммиграционную службу Саппоро для последующей депортации.

Напомним, в мае 2021 года «Амур», двигавшийся из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо, столкнулся со шхуной «Дай-хати Хокко-мару», японское судно перевернулось и трое японских моряков погибли.

Капитана судна в 2021 году также приговаривали к трем годам с отсрочкой на пять лет.