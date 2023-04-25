«Волонтеры Победы» дали старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка», всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» передадут ленты в более чем 7 тыс. точках по всей России.

Старт традиционной акции «Георгиевская ленточка» дали глава центрального штаба «Волонтеров Победы» и зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Киселев отметил, что Георгиевская лента была и остается символом победы, это не просто «кусочек ткани», но элемент российской культуры, воинская почесть.

«Это признание ценностей победы над фашизмом, критерий оценки сегодняшних явлений, будь то в политике, обществе, в международных отношениях. Сама идея акции зародилась в стенах нашего агентства, и мы рады быть продолжателями прекрасной традиции», – указал он.

Киселев также отметил, что сейчас время, «когда сбрасываются маски, когда видно, на чьей ты стороне». «Мы предлагаем в эти майские, праздничные дни носить Георгиевскую ленту как знак поддержки российской армии и наших бойцов. Сегодня тем, кто воюет с нацизмом на Украине, как никогда нужна наша поддержка», – заключил Киселев.

В 2023 году миллионы лент будут переданы из рук в руки в более чем на 7 тыс. точках по всей России силами «Волонтеров Победы». Узнать центральные места раздачи лент можно на сайте волонтёрыпобеды.рф. Кроме того, ленты будут раздаваться при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в скверах и на площадях.

Также добровольцы будут вручать листовку с историей ленты и рекомендациями по ее ношению. 29 декабря 2022 года был принят закон о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы и установлении мер наказания за ее осквернение. Инициаторами закона стали зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Занко и секретарь генесовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Георгиевская лента – это символ, который объединяет миллионы жителей России. И значение этого символа за последние несколько лет стало шире. Если раньше оно было связано с Победой в Великой Отечественной войне, то сегодня Георгиевская лента – это гордость и уважение к подвигам защитников Отечества в разные исторические периоды. Это гордость и за наших бойцов, которые сейчас с Георгиевскими лентами на форме борются с неонацизмом на Украине. Мы призываем носить Георгиевскую ленту с уважением. Тем более, что с этого года она стала одним из символов воинской славы России и защищена законом. А лучшее место для Георгиевской ленты – слева, на груди, рядом с сердцем», – сказала Занко.