Посла США в Грузии сравнили с российскими наместниками

Посол США в Грузии Келли Дегнан вновь подверглась критике в Тбилиси после того, как отказалась внятно объяснить причину ранее введенных санкций против четырех грузинских судей якобы за коррупцию и выразила сожаление, что правящая «Грузинская мечта» бойкотировала требование оппозиции создать в парламенте по этому вопросу следственную комиссию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава заявил, что посол «потеряла лицо дипломата, нарушила презумпцию невиновности, способствует беспокойству в чужой стране».

«Если Вы не заботитесь о собственной репутации, позаботьтесь о престиже США. God Bless America!», – написал бывший государственный министр в соцсетях.

Политолог Гиа Абашидзе заявил, что, по статистике, посол США Келли Дегнан чаще комментирует те или иные процессы в Грузии, чем спикеры главных грузинских партий.

«Копаться во всех сферах не является компетенцией посла ни одной страны», – отметил он, добавив, что «неприемлемо грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства».

По словам этого эксперта, в грузинском обществе санкции США против судей, которые не были объяснены, вызвали обратную реакцию.

По словам Гии Абашидзе, «не дело Дегнан читать нотации о том, как должны работать парламент Грузии, суд и другие государственные структуры».

Другой политолог Давид Картвелишвили с иронией сравнил посла Келли Дегнан с наместниками Российской Империи в Грузии или назначавшимися в советское время из Москвы вторыми секретарями ЦК КП Грузии.