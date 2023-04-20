«Википедия» оказалась под угрозой двух новых штрафов на 8 млн рублей

Суд: «Википедии» грозят два новых штрафа на 8 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

В суд поступили два протокола, составленные в отношении Wikimedia Foundation (владелец русскоязычной «Википедии»), по которым ей организации грозят два новых штрафа на 8 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

Как сообщили ТАСС в мировом судебном участке №422 Таганского района Москвы, протоколы в отношении Wikimedia Foundation составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации или интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ»). Один из них будет рассмотрен 25 апреля, второй – 27 апреля.

По каждому из указанных правонарушений организации грозит штраф на сумму до 4 млн рублей.

Ранее член Общественной палаты Никита Данюк в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «Википедия» создает обманчивую ультралиберальную картину мира. При этом, отмечал эксперт, Москва стремится к диалогу с западными площадками, но они ведут дело к жестким санкциям против себя.