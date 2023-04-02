Казахстан решил сократить добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки

В Минэнерго Казахстана заявили о сокращении добычи нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая до конца 2023 года

Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ намерен дополнительно сократить добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца этого года, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

В сообщении говорится, что Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тыс.барр/сут., начиная с мая до конца 2023 года, вместе с другими странами-участницами ОПЕК+, передает РИА «Новости».

В пресс-службе пояснили, что сокращение является предупредительной мерой в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года.

Кроме того, Саудовская Аравия также добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей на тот же период, сообщило официальное госагентство королевства SPA.

Как уточнили в агентстве, представитель минэнерго подчеркнул, что это предупредительная мера, направленная на поддержание стабильности рынка нефти.

Отмечается, что сокращение является добровольным и дополнительным к тем квотам, которые альянс утвердил в октябре 2022 года.

В марте экономист Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Эр-Рияд может сократить нормы добычи нефти, а это нанесет ущерб как США, так и ЕС. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна не будет продавать нефть государствам, которые поддержат лимит цен в отношении Эр-Рияда, если таковой будет введен.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд пригрозил, что если на экспорт нефти Эр-Рияда будет введен потолок цен, то государство не будет продавать энергоресурсы поддержавшим ограничения странам