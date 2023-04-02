ВС России отразили ракетные удары ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: Расчеты ЗРК С-300 и «Бук» ВС РФ отразили комбинированные ракетные удары ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» на Южно-донецком направлении отразили комбинированные ракетные удары противника из РСЗО HIMARS и «Смерч», сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Гордеев рассказал РИА «Новости», что на южно-донецком направлении расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» отражены комбинированные ракетные удары, нанесенные противником из РСЗО HIMARS и «Смерч», все цели уничтожены. Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток», расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили два беспилотника «Валькирия» и две «Фурии».

Помимо этого, подразделения группировки «Восток» сорвали две попытки противника провести разведку боем передовых позиций российских войск, разведгруппа уничтожена, ликвидировано до 20 боевиков, информировал Гордеев.

Он также добавил, что на Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков, на этом же направлении огнем из стрелкового оружия сбили беспилотник «Лелека».

В рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматического звукометрического комплекса в районе населенного пункта Зализничное обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожена гаубица противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что войска группировки «Запад» за сутки уничтожили на Купянском направлении пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ.