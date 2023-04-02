ВС России отразили ракетные удары ВСУ на Южно-Донецком направлении

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2 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 08:12  |  vz.ru
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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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Россия переосмыслила свою роль в мире

Новая Концепция внешней политики России принципиально отличается от предыдущей Максим Блинов/РИА Новости
Отныне Россия – страна-цивилизация, евро-тихоокеанская держава и защитница Русского мира. Такое определение следует из новой Концепции внешней политики, которую утвердил президент Владимир Путин. В чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции отразится на отношениях России с другими странами? Подробности...
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Как Запад воспользовался фейками о Буче

Улицы Бучи стали декорациями для одной из самых явных украинских провокаций I-Images/Global Look Press
Год назад городок Буча к северо-западу от Киева приобрел мировую и трагическую известность. Жуткие кадры с телами на улицах облетели все СМИ. На Западе говорили, что погибшие – мирные граждане, ставшие жертвами якобы российских военных. Однако в этой истории было множество противоречий. О каких нестыковках идет речь и зачем Западу понадобилась волна фейков о в Буче?  Подробности...
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США подозревают в военном использовании комаров-мутантов

Комары стали объектом масштабных биологических экспериментов Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press
Загадочные эксперименты с насекомыми – и прежде всего с комарами – проводятся прямо сейчас под эгидой Пентагона. Несмотря на то что задача исследований заявлена как самая благородная – борьба с болезнями, вредителями и повышение урожаев, – у европейских ученых эти работы вызвали подозрения. Речь может идти даже о разработке нового биологического оружия. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Почему нужно бить Запад по губам

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все дети рождаются принцами и принцессами, но окружение делает из них лягушек. Наверное, то же самое происходит и с народами. У каждого народа собственное высокое предназначение. Но исторически Запад утверждал свое единоличное право на корону, всех остальных заставляя принимать роль лягушек. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
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Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Замена доллара и евро на юань внутри российской финансовой системы – процесс неминуемый, но имеющий свои пределы. Таким образом бизнес и население просто уходят от рисков, связанных с валютами недружественных стран. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Россию запугивают предательством союзников

Новая Концепция внешней политики России

МИД Украины меняет тактику

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили под Купянском пять ДРГ ВСУ
    Вскрыта ячейка планировавших теракты в Новой Каховке украинских террористов В США предрекли отступление ВСУ из Донбасса при падении Артемовска Лондон назвал «первоапрельской шуткой» Концепцию внешней политики России Жена Макаревича раскритиковала нейрохирурга за спасение детей в России
    Блогеров потрясло видео молящейся женщины «посреди украинского бесовства» Генерал Болдырев оценил возвращение Лапина в зону СВО У ВСУ заметили американскую систему разминирования M58 MICLIC В ДНР уничтожили украинского карателя по кличке Моджахед
    Военкор Сладков отреагировал на заявление Шойгу о боеприпасах Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума Во Франции возмутились новыми тратами на вооружение для Украины Переодетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ пытались атаковать под Авдеевкой

    Главная тема


    Защита Русского мира стала концептуальной обязанностью России

    «день дурака»


    МИД России поздравил Зеленского с «профессиональным праздником»

    «изменить жизнь»


    Американский боксер после боя попросил Путина о российском гражданстве

    «худшие последствия»


    Европе предрекли катастрофу из-за запрета на выращивание мака в Афганистане

    Видео

    генетическая модификация


    США подозревают в военном использовании комаров-мутантов

    шпионская сеть


    Арест Гершковича ставит под удар всех журналистов-шпионов США

    «миротворческий контингент»


    ЕС готовит силовой план на случай провала контрнаступления ВСУ

    точный и мощный удар


    Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    идти своим путем


    Игорь Караулов: Какую модель мира способен предложить Китай

    уважать свой народ


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Победить русофобию в себе

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    ВС России отразили ракетные удары ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Минобороны: Расчеты ЗРК С-300 и «Бук» ВС РФ отразили комбинированные ракетные удары ВСУ на Южно-Донецком направлении
    		   
    2 апреля 2023, 07:11
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    Российские расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» на Южно-донецком направлении отразили комбинированные ракетные удары противника из РСЗО HIMARS и «Смерч», сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

    Гордеев рассказал РИА «Новости», что на южно-донецком направлении расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» отражены комбинированные ракетные удары, нанесенные противником из РСЗО HIMARS и «Смерч», все цели уничтожены. Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток», расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили два беспилотника «Валькирия» и две «Фурии».

    Помимо этого, подразделения группировки «Восток» сорвали две попытки противника провести разведку боем передовых позиций российских войск, разведгруппа уничтожена, ликвидировано до 20 боевиков, информировал Гордеев.

    Он также добавил, что на Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков, на этом же направлении огнем из стрелкового оружия сбили беспилотник «Лелека».

    В рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматического звукометрического комплекса в районе населенного пункта Зализничное обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожена гаубица противника.

    Ранее в Минобороны сообщили, что войска группировки «Запад» за сутки уничтожили на Купянском направлении пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ.

    Военкор Сладков отреагировал на заявление Шойгу о боеприпасах
    Военкор Сладков предрек слом обороны ВСУ после заявления Шойгу о боеприпасах

    1 апреля 2023, 19:04

    Текст: Вера Басилая

    Увеличение расхода боеприпасов, сравнимое с первыми месяцами спецоперации, позволит российской армии сломить оборону ВСУ, заявил военный корреспондент Александр Сладков.

    Военкор отметил, что необходимые для нужд армии снаряды идут. По его словам, многие военные считают, что когда дойдет до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, то российская армия сможет сломать любую оборону противника, передает ФАН.

    Ранее глава Минобороны Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска обычных и высокоточных средств поражения для ВС России.

    Коментарии (48)
    Блогеров потрясло видео молящейся женщины «посреди украинского бесовства»

    1 апреля 2023, 20:24

    Текст: Вера Басилая

    Блогеры сравнили с живой иконой прихожанку УПЦ, молившуюся среди устроивших «шабаш» возле Киево-Печерской лавры украинских раскольников.

    Противники канонической Украинской православной веры (УПЦ) устроили рядом с Киево-Печерской лаврой концерт, пытаясь заглушить молитвы верующих. На видео, опубликованном УПЦ, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) танцуют под громкую музыку и поют на улице перед лаврой. Одна прихожанка УПЦ, встав на колени, молится и пытается вразумить присутствующих, однако ее поднимают и уводят в сторону, передает ТАСС.

    Блогеры отреагировали на видео с молящейся прихожанкой на фоне буйствующих раскольников.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что День дурака «прошел в Киеве с размахом, никого не приглашали, обошлись своими силами».

    «Зеленский, суд и толпа – все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», – написала официальный представитель МИД России.

     

    «Святая Русь посреди украинского бесовства. Бесы, как им положено, скачут. Русь молится», – отметил в Telegram-канале Антон Красовский.

    «По-моему, один из самых глубоких образов этой войны. Это натурально живая икона, сам собой возникший символ. Очень сильно», – считает Русский читатель.

    Олег Царев в своем Telegram-канале был краток: «Шабаш. Они гордятся этим».

    Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что те, кто преследует митрополита Павла, действуют большевистскими методами, перед ними стоит задача уничтожить УПЦ и очистить Киево-Печерскую лавру от Русского мира.

    Коментарии (41)
    МИД России поздравил Зеленского с «профессиональным праздником»
    МИД: Украина отметила День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры
    		  
    1 апреля 2023, 16:55
    Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Киев в субботу отмечает День дурака гонениями на православных. Президента Украины Владимира Зеленского – с профессиональным праздником, написали в Министерстве иностранных дел России.

    МИД напомнил в своем Telegram-канале, что «раньше на Украине День дурака отмечали Юмориной в Одессе, сегодня же – арестом наместника Киево-Печерской лавры». Также в МИД поздравили с «профессиональным праздником» Владимира Зеленского.

    Ранее стало известно, что митрополит Павел был отправлен под домашний арест без решения суда, его ожидает допрос. Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.

    В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.

    Коментарии (25)
    Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума
    		   
    1 апреля 2023, 14:35
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском в Харьковской области при помощи минного шлагбаума, который уничтожил всю штурмовую группу противника.

    Попытка атаки Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области обернулась уничтожением штурмовой группы украинской армии, российские саперы подготовили минный шлагбаум для пытавшегося прорваться на позиции России противника. После взрыва лишь один боевик попытался убежать, но не смог, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».

    Минный шлагбаум – это связанные тросом несколько противотанковых мин, которые закладывают на узких дорогах, где идет военная техника.

    Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Коментарии (10)
    Жена Макаревича раскритиковала нейрохирурга за спасение детей в России
    Жена музыканта Макаревича Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Кашеева за спасение женщин и детей в России

    1 апреля 2023, 23:59

    Текст: Антон Никитин

    Жена основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Алексея Кашеева за спасение женщин и детей в России.

    Врач Кашеев в соцсети Facebook* (запрещена в РФ) заявил, что предпочел заниматься врачебной практикой, проводя множество сложных операций, чем высказываться в соцсетях на острые темы. В ответ жена Макаревича выразила недоумение, почему он не эмигрирует, а выбрал для себя помощь больным в России.

    «Спасение жизни стоит выше личной эмиграции? Однако чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей? Действительно ли это стоит выше?» – написала Эйнат Клейн.

    Напомним, причиной признания основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича иноагентом стали его высказывания, отождествляющие Россию и нацистскую Германию.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (53)
    Генерал Болдырев оценил возвращение Лапина в зону СВО
    Генерал Болдырев назвал закономерным возвращение командующего сухопутными войсками Лапина в зону СВО

    1 апреля 2023, 19:23

    Текст: Вера Басилая

    Возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону специальной военной операции является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников, заявил генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев.

    Генерал считает, что как раз уход Лапина из зоны СВО был «не естественным и не закономерным». Он назвал коллегу одним из самых способных, подготовленных и умелых генералов, «который нужен на фронте, где от него значительно больше пользы и толку», передает Ura.ru.

    «За этим генералом будущее», – заявил Болдырев.

    Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что начальник главного штаба сухопутных войск, Герой России Александр Лапин отправился на передовую по приказу министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с ним в зону СВО направился командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский.

    Коментарии (32)
    Переодетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ пытались атаковать под Авдеевкой
    		   
    1 апреля 2023, 18:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Украинские военные на авдеевском направлении нарушили правила и обычаи ведения войны, в ходе боевых действий решили переодеться в гражданскую одежду, спрятавшись от беспилотников.

    Переодетые боевики открыли огонь из миномета, но их засек расчет БЛА 87 полка 1-го Донецкого армейского корпуса. В итоге одетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ были уничтожены, передает «Царьград».

    Ранее житель Артемовска рассказал, что в город заходили переодетые в форму Вооруженных сил России украинские военные и изображали приход российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.

    Коментарии (8)
    В Крыму предрекли переломный момент украинского конфликта
    Глава парламента Крыма Константинов: Переломный момент в украинском конфликте наступит в этом году
    		   
    1 апреля 2023, 08:41
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Затянувшийся украинский конфликт закончится полной потерей «киевской хунтой» власти, переломный момент наступит уже в этом году, выразил мнение глава крымского парламента Владимир Константинов.

    По его словам, победа России предопределена, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, который закончится не миром, а полной «потерей киевской хунтой власти над страной», передает РИА «Новости».

    «Он не завершится быстро – посыплется их фронт, рухнет нацистское дерево, которое они так долго растили», – сказал Константинов.

    Также глава крымского парламента предсказал России возвращение контроля над историческими территориями, которое произойдет, как он считает, ближе к осени.

    «Многое совпадет: и наши усилия, работа армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи. Мое общение с ребятами на передовой убеждает в том, что события будут развиваться именно так», – заключил Константинов.

    Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.

    Коментарии (29)
    В ДНР уничтожили украинского карателя по кличке Моджахед
    Украинские источники сообщили о гибели карателя Данило «Моджахеда» Ляшука в Донбассе
    		   
    1 апреля 2023, 16:33
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Известный исламский боевик из Белоруссии, каратель из запрещенного в России батальона «Торнадо» Данило «Моджахед» Ляшук ликвидирован в Донбассе, сообщили российские военкоры со ссылкой на украинские источники.

    На Украине сообщили о ликвидации известного террориста Данило «Моджахеда» Ляшука, уточняется, что исламский боевик из Белоруссии погиб в Донбассе. При этом на его личной странице в соцсети размещено сообщение: «Ждите официальной информации», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».

    Ляшук родился в Бресте и уже в подростковом возрасте увлекся экстремистскими и неонацистскими идеями. В 2014 году перебрался на Украину, вступив в нацбатальон «Торнадо» (запрещен в России), где он фигурировал под новым именем Даниял аль-Такбир – выбранным из-за симпатий к радикальному исламизму.

    За доказанную причастность к пяткам и похищениям десяти человек «Моджахед» в 2017 году в Киеве был приговорен к десяти годам тюрьмы. На свободу он вышел летом 2021 года и снова отправился воевать в Донбасс.

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    Американский полковник заявил о «практическом падении» Артемовска
    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Группировка ВСУ в Артемовске скоро будет сдаваться
    		   
    1 апреля 2023, 17:38
    Фото: Libkos/AP/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Группировке ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия снабжения, город практически пал, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

    В своем блоге на YouTube Макгрегор заявил, что ВСУ в Артемовске оказались предоставлены сами себе, поскольку до украинских подразделений невозможно добраться. По словам военного, скорее всего, украинские военные начнут сдаваться, если уже значительная часть войска не сложила оружие, потому что город «практически пал», передает РИА «Новости».

    Ранее Евгений Пригожин заявил, что российским силам предстоит проделать много работы для освобождения Артемовска, украинские военные никуда не убегают.

    До этого бизнесмен сообщал, что бои за Артемовск почти уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» российские силы.

    Коментарии (0)
    Рогов заявил о появлении молодых немцев в числе наемников на Запорожском участке фронта
    Рогов: Молодые немецкие наемники появились на Запорожском участке фронта
    		   
    1 апреля 2023, 09:58
    Фото: REUTERS/Maksim Levin
    Текст: Александра Юдина

    Молодые немецкие наемники появились на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, молодым немцам всего «20 с небольшим» лет, передает ТАСС.

    Также Рогов отметил, что на Запорожском направлении при радиоперехватах часто слышна польская речь.

    Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.

    Коментарии (18)
    В Пентагоне признали неудобную правду о неизбежной победе России над киевским режимом
    Экс-офицер разведки Скотт Риттер: В США начали работу по распределению расходов после победы России
    		   
    1 апреля 2023, 11:42
    Фото: Liu Jie/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Пентагон начал продумывать увеличение расходов на армию после победы России над киевским режимом, заявил на YouTube-канале Judging Freedom экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

    По его словам, председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупреждает о перспективе развития конфликта на Украине с точки зрения не «если, а когда Россия победит», передает РИА «Новости».

    «Мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться. Это увеличит бюджет с 880-900 млрд долларов, что уже слишком много, до 1 трлн и 800 млрд долларов – вот что сейчас говорит Пентагон», – заявил Риттер.

    Кроме того, офицер в отставке заметил, что глава Пентагона Ллойд Остин уже обратился с вопросом увеличения расходов к конгрессу, потребовав 300 млрд долларов на восполнение военного оборудования, отправленного на Украину.

    «Спросите себя, зачем мы ввязались в это, теперь они готовятся уничтожить нас экономически, обанкротив, чтобы восстановить вооруженные силы, которые не нужно было уменьшать, потому что мы пошли и ввязались в этот безответственный акт милитаризма на Украине», – резюмировал Риттер.

    Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Миллиусомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.

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    Рогов сравнил прибывшие на Украину французские бронеавтомобили с «гробами на колесах»
    Рогов заявил, что французские бронеавтомобили AMX-10RC станут для ВСУ гробами на колесах
    		   
    1 апреля 2023, 14:23
    Фото: t.me/vrogov
    Текст: Вера Басилая

    На Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которые для их экипажей превратятся в гробы на колесах, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ должны получить в общей сложности около 40 бронемашин, а прибывшие французские колесные танки станут «гробами на колесах» для ВСУ.

    Он подчеркнул, что режим Зеленского четко следует формуле Запада: война до последнего украинца.

    Ранее Рогов заявил, что ВСУ начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области.

    Также он сообщил о появлении молодых немцев в числе наемников на запорожском участке фронта.

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    У ВСУ заметили американскую систему разминирования M58 MICLIC
    ВСУ получили американскую систему разминирования M58 MICLIC

    1 апреля 2023, 20:59

    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали применять американскую спецтехнику M58 MICLIC для проделывания проходов в минных полях, сообщили военкоры.

    Появление у ВСУ установок разминирования является еще одним свидетельством подготовки к наступлению, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Уточняется, что MICLIC является аналогом российской установки разминирования УР-77 «Метеорит» и действует по тому же принципу: твердотопливная ракета растягивает по заминированному участку шланг с взрывчатым веществом. В результате подрыва образуется свободная от  мин полоса местности длиной 100 и шириной 8 метров.

     

    Ранее на Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которым предсказали участь «гробов на колесах» для украинских экипажей.

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    Выявлены планировавшие теракты в Новой Каховке украинские террористы
    Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Вскрыта ячейка планировавших теракты в Новой Каховке украинских террористов

    2 апреля 2023, 01:59

    Текст: Антон Никитин

    Правоохранительные органы раскрыли ячейку планировавших теракты в людных местах Новой Каховки украинских террористов, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракты в Новой Каховке в местах массового скопления людей. Врио губернатора Херсонской области также сообщил, что обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объеме.

    Сальдо отметил, что, по оперативной информации, целями планировавшихся в Новой Каховке террористических атак были массовое убийство мирных граждан и дискредитация государственного строя.

    Врио губернатора выразил глубокую благодарность правоохранительным органам, которые на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей Херсонской области.

    Напомним, в пятницу ВС России уничтожили в Херсонской области склад топлива 126-й украинской бригады территориальной обороны.

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