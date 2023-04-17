Названо имя админа Telegram-канала, публиковавшего секретные документы Пентагона

WSJ: Бывшая унтер-офицер ВМС США Билс вела Telegram-канал, причастный к утечке разведданных Пентагона

Telegram-аккаунт Donbass Devushka, который распространил часть засекреченных документов Пентагона, вела бывшая унтер-офицер Военно-морских сил США Сара Билс, сообщили СМИ.

Как сообщает The Wall Street Journal, по ее словам, аккаунт с 65 тыс. подписчиков вели 15 человек, посты в нем публикуются на английском.

По данным WSJ, на канале были выложены четыре файла с засекреченной информацией. Билс уже призналась, что являлась администратором канала, а кроме того участвовала в сборе средств через него, но отрицает, что размещала эти документы, пишет «Коммерсант».

37-летняя Сара Билс служила на военно-морской авиабазе США на острове Уидби. Причины ее увольнения не приводятся, нет и доказательств того, что она могла использовать собственный доступ к засекреченным данным для их кражи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что утечка секретных документов Пентагона якобы не повлияла на взаимодействие Вашингтона с партнерами, США приняли меры безопасности и получили слова признательности.

Между тем в Кремле усомнились в достоверности данных утечки.

Напомним, ФБР арестовало военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейру, который подозревается в утечке секретных документов Пентагона.