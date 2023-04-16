Кириенко и Кравцов обсудили в ЛНР подготовку к учебному году

Пасечник: В ЛНР с участием Кириенко и Кравцова прошло обсуждение подготовки к учебному году

Подготовка к новому учебному году в школах Луганской Народной Республики стала темой совещания, которое провели первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и представители регионального правительства, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, прошло совещание по вопросам подготовки к новому учебному году 488 школ республики и организации летнего отдыха в ЛНР. Пасечник отметил, что в ходе совещания обсудили оснащенность учебных заведений и воспитательную работу, передает ТАСС.

По словам Пасечника, в республике расширят сеть спортивных, театральных и развлекательных секций на базе учебных учреждений. Он добавил, что Кириенко поддержал идею открытия в школьных музеях новых экспозиций «Россия – моя история», подчеркнув, что это особенно актуально для освобожденных территорий.

Участники совещания также подробно обсудили проведение медицинских осмотров, которые уже прошли более половины детей республики. Пасечник уточнил, что планируется направить в ЛНР еще шесть медицинских бригад, это позволит до конца учебного года завершить диспансеризацию.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что в новых регионах России уже отремонтировано 28 спортивных объектов, в ближайших планах – еще порядка 20.