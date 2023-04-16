Более 7 тыс. новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Оперштаб: За сутки в России выявлено 7094 новых случая COVID-19, скончались 38 человек

Более 7 тыс. случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерло 38 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По сообщению оперштаба, выявлено 7094 нового случая COVID-19. Умерло за сутки 38 человек, передает РИА «Новости».

Там добавили, что за сутки в России госпитализированы 456 человек с COVID-19, на 58% меньше, чем накануне, выздоровел 6841 человек, или на 21,6% меньше в сравнении с 15 апреля.

В оперштабе сообщили также, что вост числа госпитализаций произошел в пяти субъектах, снижение – в 67 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах страны.

Напомним, в субботу в России были госпитализированы 1085 человек, что на 3,6% больше по сравнению с 14 апреля.