Италия объявила о преодолении зависимости от российского газа

Министр Пикетто-Фратин: Италия сократила долю поставок газа из России до 10%, преодолев зависимость

Италия сократила долю поставок российского газа до 10%, преодолев таким образом зависимость от Москвы, заявил итальянский министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пикетто-Фратин.

Пикетто-Фратин напомнил, что раньше 40% потребностей Италии в газе покрывалось за счет поставок из России, то теперь страна получает немногим более 10%. «Таким образом, мы фактически преодолели нашу зависимость от Москвы», – заявил он в интервью Corriere della Sera.

Министр сообщил, что Италия нарастила импорт газа по трубопроводу с востока через TAP (Трансадриатический газопровод из Азербайджана), а также из Африки, заключив новые соглашения с Алжиром и Ливией, передает РИА «Новости».

По словам Пикетто-Фратина, гарантом обеспечения страны голубым топливом станут поставки СПГ. Он считает, что благодаря регазификаторам Италия сможет получать газ по лучшей цене в мире.

Отметим, что цены на газ для итальянцев прошлой зимой выросли примерно на 20%.

Полностью отказаться от российского газа Италия планирует к 2025 году.

Москва неоднократно подчеркивала, что Запад, отказавшись от покупки углеводородов у России, совершил большую ошибку, поскольку впадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.