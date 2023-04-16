Благодатный огонь доставлен в Москву

Названа причина отказа Китая принимать Блинкена

Financial Times: Китай отказал госсекретарю США Блинкену в визите из-за ситуации с отчетом ФБР по сбитому аэростату

Госсекретарю США Энтони Блинкену было отказано в посещении Китая из-за опасений Пекина, связанных с публикацией ФБР результатов расследования инцидента со сбитым аэростатом, пишут западные СМИ.

Власти Китая сообщили американской стороне, что не будут готовы выбрать новую дату для поездки, отмененной главой дипломатии США в феврале, до тех пор, пока остаются не ясными планы Вашингтона относительно результатов расследования, сообщает Financial Times.

В Пекине опасаются, что отчет ФБР с вещественными доказательствами будет опубликован американской стороной во время поездки госсекретаря в Китай, передает ТАСС текст статьи FT.

По информации источников издания, глава МИД КНР Цинь Ган поднял данный вопрос во время встречи с американцами на форуме высокого уровня «Развитие Китая» в Пекине в марте.

Ранее на этой неделе Блинкен сообщил, что направится в Пекин, когда для этого «созреют условия».

В марте Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Китая вызвала у США шок.