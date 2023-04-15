В Минстрое рассказали о восстановлении объектов в новых регионах России

В Министерстве строительства и ЖКХ России на еженедельном заседании рабочей группы обсудили вопросы строительства и восстановления жилищного фонда и инфраструктуры, функционирования жилищно-коммунального комплекса, регулирования социальной сферы и экономики новых регионов.

Отмечается, что Минстроем России совместно с Минспорта России и ППК «Единый заказчик в сфере строительства» в настоящее время прорабатывается вопрос дальнейшего восстановления спортивного комплекса «Ильичевец» – одного из крупнейших спортивных объектов Мариуполя.

Кроме того, также были рассмотрены вопросы поддержки граждан, чье жилье было повреждено или утрачено в результате боевых действий, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В новых регионах идет восстановление объектов и жители получают возможность отводить детей в новые детские сады, школы, заселяются в дома.

Одной из важнейших задач восстановительных работ в новых регионах России является ремонт и строительство социальных объектов, в частности, объектов здравоохранения.

Так, больницу в Новоазовском районе (ДНР) ремонтируют строители из Московской области. Здание не ремонтировали 20 лет. На объекте запланирована замена систем тепло-, водо- и энергоснабжения, установка новых окон и дверей, отделка помещений и благоустройство территории. После капитального ремонта корпус оснастят новым оборудованием.

По словам заместителя председателя правительства Донецкой народной республики, строители из Липецкой области не не сбавляют темпов работ на объектах, закрепленных за регионом в Володарском районе. С лета прошлого года липецкие специалисты восстановили на юге ДНР порядка 40 объектов инфраструктуры. В этом году в первую очередь решили сдать три школы, детский сад, три объекта водоснабжения, четыре объекта благоустройства. Среди них – центральный парк в самом пгт. Володарское, где строители завершают монтаж новой детской площадки.

Продолжает восстанавливать коммунальную инфраструктуру в новых регионах фонд развития территорий. Так, в Мариуполе специалисты ФРТ проводят работы на 34 стационарных котельных. Восстановлено и запущено в эксплуатацию оборудование на одной из самых крупных котельных, которая обеспечивает теплом жителей 150 многоквартирных домов и 17 социальных объектов в Жовтневом районе.

Кроме того, завершена работа по запуску автоматизированного оборудования в котельной, расположенной в пункте временного размещения на 780 человек на базе «Солнечный». Всего фонд обеспечил теплоснабжение 1 428 многоквартирных домов и 118 социальных объектов.

По словам гендиректора ППК «Фонд развития территорий» Ильшата Шагиахметова, поставлена задача к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов обеспечить подачу тепла в более 1800 объектов города. В настоящее время осуществляется технический аудит, по результатам которого будет утвержден комплексный план мероприятий для организации бесперебойного теплоснабжения всего Мариуполя.

Разработанная Минстроем России программа социально-экономического развития новых регионов направлена в правительство России. Программа подготовлена по поручению президента России. В формировании программ принимают участие все задействованные федеральные органы власти и регионы, в том числе оказывающие шефскую помощь новым регионам и отдельным их территориям, районам и населенным пунктам.