Эксперты общества «Знание» обсудили актуальные методики воспитания молодежи

На Всероссийском форуме «Новая философия воспитания» эксперты обсудили новые воспитательные практики.

В форуме приняли участие 89 руководителей органов исполнительной власти субъектов России, 40 заместителей министров, 400 советников директоров по воспитанию, 50 партнеров-организаторов и спикеров. В течение трех дней они обсудят современные подходы к воспитательному процессу в школах и учреждениях среднего профессионального образования, а также обменяются опытом и лучшими практиками наставничества, говорится в пресс-релизе Российского общества «Знание».

Главные мероприятия стартового дня форума прошли в студии общества, пленарное заседание открыл первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Институт советников работает и уже дает хорошие результаты, но нужно развиваться. Советники директоров сегодня играют ключевую роль в жизни школы, и скоро они появятся во всех учреждениях среднего профессионального образования. Мы видим высокие оценки работы советников директоров от самих ребят, родителей и педагогов», – сказал он.

Как в свою очередь отметил министр просвещения Сергей Кравцов, процесс реализуется комплексно – через федеральные основные общеобразовательные программы, историческое просвещение, изучение государственных символов, еженедельные занятия «Разговоры о важном».

«За последние два года была проведена большая работа в системе образования в части воспитания. По решению российского лидера советники по воспитанию с 1 сентября появятся во всех регионах России. Сегодня их уже более 19 тыс. человек, ярких, молодых, креативных ребят, которые занимаются воспитательной работой в школах. Советники – прежде всего, помощники педагогических команд», – подчеркнул он.

Также глава Минпросвещения уточнил, что в задачи советника входит в том числе организация внешкольной деятельности, такой как общение с родителями и проведение экскурсий, координация деятельности школьных театров и спортивных секций.

Кроме того, сами советники по воспитанию выдвинули ряд предложений в области воспитательной работы. Так, советник лицея № 51 города Ростов-на-Дону Ксения Бирюлина предложила в преддверии Дня Победы провести акцию «Бессмертный полк» в каждой школе.

А будущий советник по воспитанию в техникуме в Нижнем Новгороде Владислав Шаблов напомнил о положительном опыте прошлого года в сфере организации «Университетских смен» для школьников из новых регионов и предложил формировать педагогические отряды из студентов педвузов и советников по воспитанию, которые бы смогли отправиться в новые субъекты РФ и помочь организовать летний отдых.

Как заметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, новый этап жизни Российского общества начался всего два года назад с момента возрождения просветительской организации, однако теперь у общества есть миллионы слушателей, сотни лекторов и мероприятий, несколько центров.

«Говоря о воспитании, мы говорим о двух важных задачах. Во-первых, это формирование будущего успеха нашей страны. Потому что ключом к успеху нашей страны в будущем является наша сегодняшняя молодежь. Они талантливые, умные, сильные, но нужно их поддержать. А вторая задача – это защита нашей страны. К сожалению, нашу молодежь хотим воспитать не только мы», – подчеркнул он.

В ходе пленарного заседания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поделился региональной спецификой по реализации воспитательных программ, показав, что регион многие из этих инициатив уже реализует – уже работают более тысячи советников.

«Очень важно, чтобы мероприятие не прошло формально, и все его участники вернулись в свои регионы с пониманием, как работать в условиях современных вызовов. Образовательный процесс, безусловно, важен, но не менее значимо формирование гармоничной личности, где нравственность, духовность и патриотизм выходят на первый план», – сказал он.

Как рассказал директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов, студенты колледжей и техникумов сегодня имеют много возможностей для того, чтобы проявить себя в общественной работе, участвовать в федеральных проектах.

«Советники директоров всегда смогут им подсказать, в каком направлении двигаться в плане учебы, карьеры, общественной деятельности, да и просто дать своевременную рекомендацию опытного наставника. Появление должности советника директора в СПО откроет новую страницу в деле воспитания подрастающего поколения. Сейчас наша команда советников директоров по воспитанию постоянно растет, сегодня она объединяет более 19 тыс. специалистов», – рассказал он.

В ближайшие два дня в рамках программы состоится лекция начальника управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева «Об основах российской государственности и обществознании» выступит. Также ожидается сессия с участием лекторов и участников проектов Российского общества «Знание», посвященная возможностям, которые открываются для педагогов в просветительской работе.