Пасечник поручил помочь жителям старше 80 лет получить российские паспорта

Глава ЛНР Пасечник поручил выяснить число желающих получить паспорт России старше 80 лет

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник провел первую прямую линию в эфире телеканала «Луганск-24», на которой ответил на вопросы жителей республики. Пасечник поручил главам районов за две недели установить число желающих получить российский паспорт в возрасте старше 80 лет и помочь им с документами.

«Уважаемые главы [районов], помечайте мое поручение: вы должны в двухнедельный срок установить всех лиц, проживающих на вашей территории, возраст которых превышает 80 лет и которые нуждаются в получении паспорта гражданина РФ, определить их число, организовать прибытие к ним миграционных служб и выдать паспорта граждан РФ. Жду от вас ответы и доклады ровно через две недели», – приводит его слова ТАСС.

По словам Пасечника, в ЛНР большое количество людей, желающих получить паспорт России.

«На сегодняшний день мы выдаем паспорта абсолютно всем гражданам, проживающим на территории республики. Желающих получить паспорт гражданина РФ очень много в республике, очереди сейчас большие и мы сейчас работаем в этом направлении», – отметил он.

Пасечник также заявил, что правительством республики созданы передвижные мобильные комплексы по приему и оформлению документов, которые прибывают к пожилым и маломобильным гражданам.

Ранее Пасечник рассказал о том, как прошло заседание Совбеза России, на котором рассмотрели вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории новых российских регионов.