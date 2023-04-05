Главы новых регионов прокомментировали заседание Совбеза России

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказали о том, как прошло заседание Совбеза России, на котором рассмотрели вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории новых российских регионов.

«Президент России Владимир Путин высоко оценил патриотизм и мужество наших людей, которые работают, выполняют свои повседневные обязанности, несмотря на все сложности и небезопасную обстановку. И, конечно, мы чувствуем и видим поддержку и помощь всей страны, о которых говорил президент», – написал в своем Telegram-канале Пушилин. Он также поблагодарил Путина и федеральные органы власти за пристальное внимание к региону и постоянную системную заботу о людях.

В свою очередь Пасечник в Telegram-канале написал, что «своими глазами увидел, какое огромное внимание Владимир Владимирович лично уделяет положению людей в наших регионах, разбирается и вникает в суть проблем, помогает найти пути их решения».

«Было подчеркнуто, что интеграция новых регионов в единое экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны – основная задача. Благодаря тесному взаимодействию федеральных и региональных органов власти, помощи шефов-регионов на территории новых субъектов уже развернулась самая большая стройка страны, действуют общероссийские меры поддержки», – написал он.

Балицкий в своем Telegram-канале рассказал, что Путин в ходе заседания отметил обстановку в новых регионах России.

«Населенные пункты Запорожской области подвергаются постоянным обстрелам со стороны нацистов – это гражданские объекты инфраструктуры, больницы, университеты, жилые дома. В сложившихся обстоятельствах полностью поддерживаю решение президента об усилении общественной безопасности, усилении реакции на существующие угрозы», – написал врио губернатора Запорожской области.

Сальдо в своем Telegram-канале отметил, что «поручение президента помогать возвращенным регионам всей страной выполнено в полном объеме. Регионы-шефы внесли огромный вклад в восстановление новых субъектов федерации. Помимо прочего, построено и отремонтировано четыре тысячи объектов».