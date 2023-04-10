Путин назвал помощь людям одной из главных задач регионов в период СВО

Путин: Помощь людям является одной из главных задач регионов в период спецоперации

Поддержка военнослужащих и их семей должна быть на первом месте для представителей властей при решении связанных со спецоперацией задач, заявил российский лидер Владимир Путин.

Как указал российский лидер после выступления с докладом губернатора Приморья Олега Кожемяко, сейчас самая главная задача – поддержка людей, помощь людям, передает ТАСС.

Кроме того, глава государства похвалил Приморье за развитие и подчеркнул, что доволен тем, как развивается экономика и социальная сфера в Приморском крае.

«Сейчас регион живет, как и вся страна, в особых условиях… Есть вопросы, которые требуют особого внимания со стороны и губернатора, и всех его сотрудников, и по линии федерального центра», – сказал он.

Резюмируя, президент предложил обсудить все эти темы, пообещав не обойти стороной ни один значимый вопрос.

Ранее Путин на встрече с Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране.