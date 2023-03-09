Первый в России памятник героям спецоперации открыли в Тамбовской области

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9 марта, четверг  |  Последнее обновление — 15:28  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен – жесткий и техничный топ-менеджер Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Одна из ключевых фигур новой холодной войны – Урсула фон дер Ляйен должна остаться таковой и после отставки с поста председателя Еврокомиссии. Теперь ей прочат должность генсека НАТО, по крайней мере, этого хотели бы в США. Какова вероятность того, что Ляйен сделает с НАТО то, что сделала ранее с бундесвером, – лишит его обороноспособности?  Подробности...
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Какие мигранты из Средней Азии нужны России на украинском фронте

Выходцы из Туркестана принимают участие в СВО по обе стороны линии фронта Kay Nietfeld/dpa/REUTERS
Живущий в России выходец из Средней Азии задержан ФСБ и будет выдворен на родину после того, как в соцсетях незнакомый зазывала уговорил его перебраться на Украину и вступить в ряды ВСУ. В Госдуме такое отношение к мигрантам сочли «безумием». Сколько всего в зоне СВО находится выходцев из Средней Азии и с какой стороны линии фронта их больше? Подробности...
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Власти Грузии проявили силу перед лицом цветной революции

Властям Грузии пришлось отступить под давлением оппозиции, США и ЕС AP/ТАСС
Закон об иноагентах привел к массовым протестам и беспорядкам в Грузии. Спустя двое суток правящая партия решила отказаться от своей инициативы, хотя, как считают эксперты, закон не был первопричиной митингов. Кто стоит за организацией протестов в стране, почему они напоминают Евромайдан в Киеве и грозит ли властям в Тбилиси повторение судьбы экс-президента Украины Виктора Януковича? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Эрдоган наощупь ведет Турцию в неопределенное будущее

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За несколько десятилетий близких отношений с Европой и США турецкая элита накопила изрядное количество злости в отношении своих западных союзников. А со стороны России Турция даже вызывает некоторое уважение, поскольку оказалась для нас непосильным орешком. Подробности...

Зачем Грузии очередная революция

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад не принуждает Грузию вступить в войну против России – он пытается не позволить Тбилиси сделать новые шаги по выходу из-под тотального американского контроля. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Русским женщинам феминизм ни к чему

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Пока в «благословенном свободном мире» женщины сражались за свои права, «тоталитарный большевизм» непринужденно справился с этой проблемой. Просто-напросто введя реальное, а не декларативное равноправие полов. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Миссия Урсулы фон дер Ляйен

Сербия вооружает ВСУ: правда или фейк?

Почему ВСУ не уходят из Артемовска

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

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Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
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Вы печете блины на Масленицу?
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  • Нет, но покупаю готовые

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  • Не ем блины
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    военные преступления


    Чехия собралась ввести на Украину военную полицию

    Видео

    спецоперация на украине


    Какие мигранты из Средней Азии нужны России на украинском фронте

    руководство НАТО


    В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен

    ответственность за теракт


    Запад захотел сделать украинцев виновными в атаке на «Северные потоки»

    «Просто гнида»


    Зеленский нарушил пакт о ненападении с Белоруссией

    европейская колея


    Польша начинает железнодорожное вторжение на Украину

    хватит оправдываться


    Евдокия Шереметьева: Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

    поздний реванш


    Тимур Шерзад: Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

    правда и ложь


    Андрей Полонский: Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

    на ваш взгляд


    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?

    Первый в России памятник героям спецоперации открыли в Тамбовской области

    9 марта 2023, 15:28

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Памятник участникам специальной военной операции открыли в четверг в поселке Землянский Инжавинского района Тамбовской области. Скульптура стала первым народным памятником героям СВО в России, сообщила пресс-служба правительства региона.

    Инициатива его создания принадлежит ветерану боевых действий Роману Ганьшину из Котовска Тамбовской области, его идею поддержали местные органы власти и фермеры. Прототипом героя композиции стал друг Ганьшина, погибший в ходе СВО, передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщили об уничтожении под Артемовском лидера «Правого сектора»
    		  
    7 марта 2023, 20:57
    Фото: @Дмитро_Коцюбайло
    Текст: Кристина Цыцура

    Один из лидеров запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор*» уничтожен под Артемовском, сообщает издание «Страна.ua».

    По данным СМИ, речь идет о Дмитрие Коцюбайло, известном как Да Винчи, пишет издание со ссылкой на украинского адвоката Маси Найема, передает РИА «Новости».

    Коцюбайло родился в Ивано-Франковской области, в запрещенную организацию вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет. В 2021 году Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

    Ранее сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (49)
    Российские военные уничтожили штаб 59-й украинской мотопехотной бригады
    Минобороны:Российские военные уничтожили штаб 59-й украинской мотопехотной бригады
    		   
    8 марта 2023, 15:25
    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России в районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    На донецком направлении возле Новоалександровки в ДНР была уничтожена украинская РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, также возле поселка Мемрик российские военные уничтожили штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    За сутки ПВО сбило четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожило пять украинских беспилотников возле Новой Каховки, Николаевки в Херсонской области, в Червоноармейском Запорожской области, Никольском Донецкой народной республики и Шипиловки в ЛНР.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нейтрализовали десять разведгрупп на купянском направлении.

    Коментарии (32)
    Алаудинов заявил о большом числе пленных ВСУ в Артемовске

    7 марта 2023, 14:31

    Текст: Кристина Цыцура

    Российские военные за последние несколько дней взяли во время боев за Артемовск много пленных солдат ВСУ, большая часть из них прибыла с Западной Украины, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    По его словам, многие бойцы ВСУ находятся не в лучшем состоянии, потому что устали морально и физически. Об этом Алаудинов рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на передовую Киев бросает те силы и средства, которые не жалко. Людей отправляют в качестве пушечного мяса, а в это же время готовятся три корпуса, которые должны ударить в контрнаступлении, уточнил командир.

    Сложилась двоякая ситуация: нельзя расслабляться, думая, что противник устал, необходимо делать свою работу, заявил Алаудинов.

    Напомним, сейчас российские силы контролируют уже практически половину Артемовска. 

    Коментарии (9)
    ВСУ создали четыре группировки для обороны Артемовска
    Пригожин: ВСУ создали четыре группировки для блокировки российских сил под Артемовском

    6 марта 2023, 20:12

    Текст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил, сообщил Евгений Пригожин.

    В Telegram-канале пресс-службы Пригожина основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке, передает ТАСС.

    «ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил он.

    По словам Пригожина, российские силы блокируют Артемовск. Для разблокировки города украинским военным потребуется оттеснить российские штурмовые отряды, однако в случае прикрытия с флангов этого не произойдет, указал он.

    В понедельник в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.

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    Коментарии (20)
    Балицкий рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУ
    Балицкий: Российские силы имеют двойную линию обороны в Запорожской области
    		  
    9 марта 2023, 08:39
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы организовали глубоко эшелонированную линию обороны в Запорожской области, военные готовы к отражению возможного контрнаступления ВСУ, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По его словам, в регионе готовы к контрнаступлению ВСУ, построена двойная глубоко эшелонированная линия обороны, передает ТАСС.

    Администрация отслеживает снабжение армии и помогает в вопросах обеспечения, на которое только за январь-февраль было потрачено около 400 млн рублей, отметил он.

    По данным Балицкого, группировка ВСУ на подконтрольной Киеву территории региона составляет около 40 тыс. человек.

    Ранее Балицкий заявил, что обсудил с Путиным усиление ПВО в Запорожской области.

    Коментарии (6)
    Российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска
    Российские штурмовые отряды взяли под контроль восточную часть Артемовска
    		   
    8 марта 2023, 08:47
    Фото: РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил Евгений Пригожин.

    По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть города, и все, что восточнее реки Бахмутки, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.

    До этого сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.

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    Экс-разведчик США призвал прислушаться к словам Путина о будущем Украины
    Экс-разведчик США Риттер: Путин ясно обозначил контуры безопасности России
    		   
    8 марта 2023, 10:39
    Фото: Reuters
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ясно обозначил, что те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

    Риттер в своем блоге YouTube заявил, что нужно слушать то, что говорит Путин. Бывший офицер разведки США отметил, что оборонная промышленность России работает на полную мощность, и Путин защитит людей, за которых отвечает, передает RT.

    По его словам, те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, а это минимум 150 км для систем HIMARS», — добавил Риттер.

    Ранее Риттер заявил, что Путин «не блефует» и всегда открыто говорит о своих целях на Украине.

    Коментарии (25)
    Мирошник: ВСУ оголили Сватово и Кременную из-за «артемовской воронки»
    Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ оголили Сватово и Кременную из-за «артемовской воронки»
    		   
    7 марта 2023, 12:40
    Фото: REUTERS/Lisi Niesner
    Текст: Олеся Отрокова

    «Воронка», которая образовалась в районе Артемовска, вынуждает Украину перебрасывать силы с других направлений. Поэтому ВСУ фактически оголили Сватово и Кременную, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинские военные признали утрату наступательного потенциала в районе Сватово и Кременной.

    «ВСУ наконец признали то, что де-факто произошло неделю, а то и две назад. Украина постепенно теряет свои позиции, им не хватает личного состава для полноценного ведения боев сразу на нескольких направлениях. Благодаря этому мы можем продвигаться в направлении Сватово и Кременной», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «В районе Артемовска образовалась настоящая воронка, которая затягивает противника. И ВСУ вынуждены были оголить Сватово и Кременную. В том числе благодаря этому в ближайшее время мы можем увидеть усиление боевых действий на Северском и Харьковском направлениях», – полагает собеседник.

    «Ситуация вокруг Северска напрямую зависит от Артемовска. Когда будет завершена эта операция, у России появится возможность отправить имеющиеся силы севернее. И я не исключаю, что после этого будет окончательно разбита линия Северск – Соледар – Артемовск», – объясняет экс-дипломат.

    «Но Украина пока истошно пытается организовать сопротивление в Артемовске, несмотря на то что чуть ли не половина города под нашим контролем. С другой стороны, пока мы там перемалываем противника, он ослабевает на других направлениях. А это нам на руку», – заключил Мирошник.

    Ранее офицер ВСУ Юрий Кочевенко сообщил, что в районе Сватово и Кременной у украинских войск практически не осталось возможностей для наступления, поскольку их «в три раза меньше», а ВС России существенно продвинулись. Кочевенко также предложил, что ВСУ могут оставить какой-то населенный пункт.

    В конце февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что после подъема грунтовых вод в районе Сватово украинские окопы затопило, и иностранные наемники начали отказываться находиться в таких условиях. Так, из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении были зафиксированы регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками.

    Напомним, что в понедельник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил.

    Ранее немецкая газета Bild писала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рекомендовал Владимиру Зеленскому оставить Артемовск еще несколько недель назад. Это решение, скорее всего, было поддержано ВСУ, однако президент Украины настоял на удерживании позиций в городе.

    Во вторник также стало известно, что Артемовск почти наполовину находится под контролем российских сил.

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    Коментарии (15)
    Зеленский объяснил оборону Артемовска
    Зеленский объяснил оборону Артемовска нежеланием открывать дорогу вглубь обороны ВСУ
    		   
    7 марта 2023, 21:25
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.

    По его словам, в Киеве есть понимание того, что после Артемовска ВС России пойдут на Краматорск и Славянск. Дорога будет открыта на все Донецкое направление, сообщил Зеленский в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости».

    Напомним, Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР. Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск имеет больше символическое значение, а не стратегическое.

    Ранее сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте. 

    Коментарии (9)
    Киев решил усилить группировку ВСУ на западе Артемовска
    Марочко заявил об усилении группировки ВСУ в Артемовке для предотвращения полного окружения
    		   
    7 марта 2023, 08:39
    Фото: Madeleine Kelly/SOPA /Reuters
    Текст: Вера Басилая

    Киев усиливает группировку на западном направлении в Артемовске (украинское название – Бахмут) для предотвращения полного окружения города, а также пытается сохранить под контролем оставшиеся пути снабжения, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Эксперт со ссылкой на источники заявил, что отмечена переброска боеспособных подразделений на западе Артемовска. По его словам, противник усилил обстрелы из артиллерии со стороны Часова Яра. Также ВСУ пытаются усилить свои позиции на оставшихся дорогах снабжения в Артемовск, передает РИА «Новости».

    Также Марочко сообщил, что возле поселков Новоселовское и Куземовка на Купянском направлении из-за больших потерь ВСУ пополняют ряды неподготовленными и неквалифицированными кадрами, из которых 80% не имели боевого опыта и не проходили обучения.

    Со слов офицера, в докладах вышестоящему командованию по укомплектованности все соответствует допустимым значениям, но на самом деле по всем нормативам подразделения не являются боеготовыми.

    Ранее появились сообщения об отступлении ВСУ от Артемовска «маленькими группами».

    Юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что города близ Артемовска в ДНР примут на себя «ад» после отступления вооруженных сил Украины.

    Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский и политолог Владимир Корнилов рассказали газете ВЗГЛЯД о положении мирных жителей в Артемовске.

    Коментарии (32)
    В ДНР рассказали о многоуровневых подземных коммуникациях ВСУ в Авдеевке
    Донецкий депутат Бердичевский: Перемолоть ВСУ в Авдеевке будет непросто
    		   
    7 марта 2023, 11:56
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков

    Несмотря на распутицу, ВСУ удается подвозить боеприпасы в Авдеевку. Россия делает все необходимое, чтобы установить контроль над трассами. Ситуацию осложняют выстроенные противником укрепления. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения.

    «Авдеевка является одним из наиболее укрепленных противником районов. Его оборудование проводилось в течение восьми лет. Там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы. Перемолоть ВСУ будет непросто», – считает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    «Киев постоянно стягивает туда живую силу по проселочным и грунтовым дорогам. Весенняя распутица создает для них определенные проблемы, однако противник пока еще находит способы добраться до места. Необходимо перерезать трассы, которые могут быть задействованы ВСУ. Наша армия сейчас этим и занимается», – отмечает собеседник.

    «Наиболее активно бои ведутся в районе промзоны. Нашей артиллерией накрываются скопления техники, которые сосредоточены неподалеку от коксохимического завода. Учитывая все укрепления, оценить точное число сил противника практически невозможно. Но с уверенностью можно сказать, что там «окопалось» несколько тысяч боевиков», – резюмирует Бердичевский.

    Ранее стало известно, что российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения. Об этом сообщил командир взвода реактивного дивизиона «Корса» с позывным Игнат. Он подчеркнул, что войска РФ стремятся вызвать у противника снарядный голод и нехватку личного состава.

    По его мнению, в настоящий момент осуществлять поставку боекомплекта можно только по твердому покрытию – дорогам или асфальту. Задача военнослужащих России – перерезать имеющиеся коммуникации, установив полный огневой контроль над трассой и над всеми прилегающими путями.

    Кроме того, жители Донецка и окрестностей сообщают об активизации боев на Авдеевском направлении. По их словам, в последнее время в районе промзоны слышна регулярная работа артиллерии РФ. Уточняется, что ведутся стрелковые бои.

    Накануне в районах Тоненького и Авдеевки силы ДНР уничтожили склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В начале марта также сообщалось, что фронтовая штурмовая авиация России ликвидировала несколько опорных пунктов ВСУ на данном направлении.

    Ожесточенные бои также проходят на подступах к Артемовску. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев усиливает группировку на западе города. По его словам, противник наращивает обстрелы из артиллерии со стороны Часова Яра. Также ВСУ пытаются укрепить позиции на оставшихся дорогах снабжения.

    Марочко считает, что Киев пытается предотвратить полное окружение города. Накануне стало известно, что подразделения ВС Украины отступают от Артемовска «маленькими группами».

    Ранее командир подразделения ВСУ Денис Ярославский назвал последствия сдачи Артемовска.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (7)
    В ВСУ признали утрату наступательного потенциала под Сватово и Кременной
    Офицер ВСУ Кочевенко рассказал об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной
    		   
    7 марта 2023, 10:05
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Дмитрий Зубарев

    У украинских войск практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной, заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в эфире канала «Рада».

    По его словам, в районе Сватово и Кременной ВС России существенно продвинулись, а ВСУ утратили наступательный потенциал, поскольку их «в три раза меньше», передает РИА «Новости».

    Кочевенко также предложил сильно не переживать, если ВСУ оставят какой-нибудь населенный пункт.

    Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил.

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    Вооруженные силы России нанесли «массированный удар возмездия» за теракт в Брянской области
    		   
    9 марта 2023, 14:23
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные провели массированный удар возмездия по объектам украинской военной инфраструктуры в ответ на террористические атаки Киева в Брянской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного оружия, в том числе применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Повреждения получили ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, предприятия ОПК и обеспечивающие их объекты энергетики. Все назначенные цели поражены, подчеркнули в министерстве.

    Уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок поставляемого Западом оружия, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что происшествие в Брянской области было однозначно квалифицировано как теракт. Он отмечал, что применение натовского оружия в ходе нападения на регион говорит о вовлеченности НАТО в конфликт.

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    В ДНР объяснили связь между боями у Авдеевки и обстрелами Донецка
    Советник Пушилина Гагин: Бои под Авдеевкой существенно облегчают судьбу Донецка
    		   
    8 марта 2023, 10:45
    Фото: Николай Тришин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Бои у Авдеевки, где ВСУ пытаются сдержать наступление России, облегчают судьбу Донецка, заявил советник и.о. главы ДНР Ян Гагин.

    Гагин посетил передовые позиции под авдеевской промзоной, он отметил, что Киев вынужден растягивать технику по всей линии фронта, чтобы сдерживать российское наступление. Он заявил, что Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность не та, что была летом, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что реактивный дивизион «Корса» стремится перерезать направление из Константиновки, откуда в Авдеевку, находящуюся под контролем Киева, осуществляются поставки боеприпасов и личного состава.

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    В Германии обосновали требование о прекращении обучения ВСУ в стране
    Вальдемар Гердт: Шольц попытается «задушить» инициативу АдГ о прекращении обучения ВСУ в стране
    		   
    7 марта 2023, 14:12
    Фото: Gregor Fischer/AP/ТАСС
    Текст: Олеся Отрокова

    Требование «Альтернативы для Германии» (АдГ) больше не обучать ВСУ на территории страны вполне обоснованно. Но власти ФРГ попытаются скрыть документ от общественности, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт, комментируя соответствующую инициативу оппозиционной партии.

    «Эффект от обращения «Альтернативы для Германии» будет только в том случае, если этот конфликт приобретет публичный характер. Сама инициатива направлена на создание антивоенного мировоззрения в обществе, на пробуждение тех, кто еще не понял, что мы уже фактически втянуты в военный конфликт», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

    «Но проблема в том, что СМИ в Германии подконтрольны Штатам и Шольцу. Власти сделают все возможное, чтобы «задушить» предложение оппозиции, спрятать его от рядовых немцев. Наше население в большинстве своем даже не знает о том, что на территории ФРГ обучают и тренируют ВСУ. А те, кому это известно, объясняют происходящее помощью в урегулировании конфликта», – продолжил собеседник.

    «Если же партии удастся добиться публичности, то население однозначно ее поддержит в этом требовании. И тогда Шольцу будет очень непросто переломить ситуацию в свою сторону. Любой здравомыслящий человек понимает, что даже плохой мир лучше, чем хорошая война», – заключил Гердт.

    Депутаты Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратились в правительство страны с призывом запретить обучение украинских военных на территории государства. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на текст документа. Парламентарии также потребовали усилить политический вес Германии в рамках ЕС, чтобы помешать осуществить подготовку солдат для Киева на территории всего Евросоюза.

    Отмечается, что через газету Welt am Sonntag депутатам стало известно о письме из Киева в сентябре 2022 года с просьбой подготовить до девяти бригад до 5000 человек каждая. Эта просьба была одобрена министрами иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября прошлого года.

    По мнению депутатов, обучая военных для Украины, «Германия может стать воюющей стороной» вопреки общественному мнению. «Германия уже несколько месяцев обучает украинских солдат (например, как обращаться с танковой гаубицей 2000 и зенитной пушкой Gepard)», – приводит издание заявление немецких депутатов.

    В феврале депутат Бундестага от АдГ Штеффен Котре упрекнул правительство ФРГ в замалчивании реальных расходов на помощь Украине. По его словам, только до 3 февраля 2023 года дополнительно на обучение украинских солдат пришлось около 18,5 млн евро.

    По данным издания Der Spiegel, с начала СВО обучение управлению различными боевыми системами, такими как зенитные самоходные установки Gepard и гаубицы Panzerhaubitze 2000, в ФРГ прошли около 1,5 тыс. украинских солдат. А еще одна подготовка военных ВСУ к управлению танками Leopard–2 должна была начаться в феврале этого года.

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