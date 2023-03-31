Историк: Россия на Украине решает те же задачи, что и во времена войны с Наполеоном

Историк Шатилов провел параллель между СВО и разгромом наполеоновской армии

В 1812–1814 годах Россия сражалась с коллективным Западом так же, как и сейчас в рамках СВО. Тогда Россия освободила Европу от гнета Наполеона, а сейчас освобождает Украину, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Шатилов. Он напомнил, что 31 марта отмечается 209-я годовщина взятия Парижа Российской армией. Тем самым Александр I закончил эпоху Наполеоновских войн.

«В новой истории было три попытки объединить условный Запад против России – при Наполеоне, при Гитлере и сейчас в рамках англосаксонской политической системы. Все эти попытки наша страна успешно отбивала и отбивает сейчас в условиях спецоперации», – отметил Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ.

«В начале XIX века в Россию вторглись не просто французские войска, а гигантская наполеоновская коалиция. Бонапарт подмял под себя почти всю Европу. Это было нашествием «двунадесяти языков». Собственно, и сейчас мы видим в составе украинских сил также бойцов из множества стран Запада – США, Британии, Польши и других государств», – указал собеседник.

«Причем, заметьте, войдя в Париж, мы не занимались мародерством, как французы в Москве. Мы не притесняли мирное население. Это стало стилем нашей армии в постпетровскую эпоху. Например, жители тех городов, куда ступала армия Суворова, отдавали должное нашим военным за выдержку, дисциплину и доброжелательность. С нашей стороны не было традиционных для того времени погромов и грабежей», – напомнил эксперт.

«Наши военные, бывало, даже в палатках ночевали, чтобы никого не выселять из домов. Была установка на гуманное отношение к побежденным. Собственно, то же самое мы видим и сейчас в зоне СВО: российские войска не трогают мирное население, а доставляют им гумпомощь и всячески помогают по возможности», – указал аналитик.

«Говорят, что командующий русским корпусом граф Воронцов выплатил все долги своих подчиненных перед парижанами из личных средств. Эта история похожа на правду – в Российской армии всегда была своего рода коллективная ответственность за поступки», – детализировал спикер.

«В целом же та победа России и союзников заложила фундамент для построения архитектуры безопасности в Европе на многие годы. Россия взяла на себя основную задачу по разгрому «корсиканского чудовища», освободив Европу от гнета», – резюмировал Шатилов.

Напомним, 31 марта 1814 года в полдень русские войска во главе с императором Александром I торжественно вступили в Париж. Капитуляция была подписана за 10 часов до этого командующим правым флангом обороны маршалом Огюстом Мармоном. Победе предшествовало кровопролитное сражение за Париж. Однако взятие столицы Франции стало завершающим сражением кампании Наполеона I Бонапарта, после которого французский император отрекся от трона.

По итогам наполеоновских войн в Европе сложилась Венская система международных отношений («Европейский концерт»). В рамках этой системы впервые было сформулировано понятие великие державы (тогда в первую очередь Россия, Австрия, Британия), окончательно оформилась многосторонняя дипломатия.

Считается, что Венская система стала первым примером организации коллективной безопасности в Европе. Она просуществовала 35 лет – вплоть до Крымской войны. Тогда же были систематизированы и унифицированы дипломатические ранги (посол, посланник и поверенный в делах) и четыре типа консульских учреждений. Были определены дипломатический иммунитет и дипломатическая вализа.

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