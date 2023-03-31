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Историк: Россия на Украине решает те же задачи, что и во времена войны с Наполеоном
Историк Шатилов провел параллель между СВО и разгромом наполеоновской армии
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В 1812–1814 годах Россия сражалась с коллективным Западом так же, как и сейчас в рамках СВО. Тогда Россия освободила Европу от гнета Наполеона, а сейчас освобождает Украину, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Шатилов. Он напомнил, что 31 марта отмечается 209-я годовщина взятия Парижа Российской армией. Тем самым Александр I закончил эпоху Наполеоновских войн.
«В новой истории было три попытки объединить условный Запад против России – при Наполеоне, при Гитлере и сейчас в рамках англосаксонской политической системы. Все эти попытки наша страна успешно отбивала и отбивает сейчас в условиях спецоперации», – отметил Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ.
«В начале XIX века в Россию вторглись не просто французские войска, а гигантская наполеоновская коалиция. Бонапарт подмял под себя почти всю Европу. Это было нашествием «двунадесяти языков». Собственно, и сейчас мы видим в составе украинских сил также бойцов из множества стран Запада – США, Британии, Польши и других государств», – указал собеседник.
«Причем, заметьте, войдя в Париж, мы не занимались мародерством, как французы в Москве. Мы не притесняли мирное население. Это стало стилем нашей армии в постпетровскую эпоху. Например, жители тех городов, куда ступала армия Суворова, отдавали должное нашим военным за выдержку, дисциплину и доброжелательность. С нашей стороны не было традиционных для того времени погромов и грабежей», – напомнил эксперт.
«Наши военные, бывало, даже в палатках ночевали, чтобы никого не выселять из домов. Была установка на гуманное отношение к побежденным. Собственно, то же самое мы видим и сейчас в зоне СВО: российские войска не трогают мирное население, а доставляют им гумпомощь и всячески помогают по возможности», – указал аналитик.
«Говорят, что командующий русским корпусом граф Воронцов выплатил все долги своих подчиненных перед парижанами из личных средств. Эта история похожа на правду – в Российской армии всегда была своего рода коллективная ответственность за поступки», – детализировал спикер.
«В целом же та победа России и союзников заложила фундамент для построения архитектуры безопасности в Европе на многие годы. Россия взяла на себя основную задачу по разгрому «корсиканского чудовища», освободив Европу от гнета», – резюмировал Шатилов.
Напомним, 31 марта 1814 года в полдень русские войска во главе с императором Александром I торжественно вступили в Париж. Капитуляция была подписана за 10 часов до этого командующим правым флангом обороны маршалом Огюстом Мармоном. Победе предшествовало кровопролитное сражение за Париж. Однако взятие столицы Франции стало завершающим сражением кампании Наполеона I Бонапарта, после которого французский император отрекся от трона.
По итогам наполеоновских войн в Европе сложилась Венская система международных отношений («Европейский концерт»). В рамках этой системы впервые было сформулировано понятие великие державы (тогда в первую очередь Россия, Австрия, Британия), окончательно оформилась многосторонняя дипломатия.
Считается, что Венская система стала первым примером организации коллективной безопасности в Европе. Она просуществовала 35 лет – вплоть до Крымской войны. Тогда же были систематизированы и унифицированы дипломатические ранги (посол, посланник и поверенный в делах) и четыре типа консульских учреждений. Были определены дипломатический иммунитет и дипломатическая вализа.
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Названы интересовавшие арестованного за шпионаж журналиста WSJ производства Екатеринбурга
Депутат заксобрания Вегнер: Корреспондент The Wall Street Journal Гершкович интересовался ОПК в Екатеринбурге
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Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге, заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер
Депутат рассказал, что во время интервью американский журналист задавал вопросы, которые связаны с ОПК Екатеринбурга, упоминал предприятие «Новатор» и другие, передает ТАСС.
Также журналиста интересовало переориентирование производств в Свердловской области: смена профиля предприятия и кадры. Вегнер заявил, что отказался отвечать на такие вопросы, сославшись на то, что у него нет полномочий.
Кроме того, Гершкович интересовался основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. На что Вегнер ответил, что он знаком с этой темой, поскольку к нему поступают обращения от заключенных, которые хотят стать добровольцами.
После интервью с Вегнером, по некоторым данным, Гершкович встретился с главредом одного из оппозиционных СМИ и отправился на оборонное предприятие в Нижний Тагил, после этой поездки его задержали в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что аккредитация Гершковича использовалась для прикрытия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что журналиста поймали с поличным.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США вновь, как и в годы холодной войны, начали использовать журналистов для разведки, и возможен ли в будущем обмен Гершковича на россиян, незаконно удерживаемых в американских тюрьмах.
В Чехии рассказали об уничтожении танков Leopard
Чешский генерал Шедивы назвал полученные Киевом немецкие танки Leopard переоцененными
Поставленные Киеву немецкие танки Leopard сильно переоценены и не являются «чудо-оружием», заявил журналу Czdefence экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы.
По его словам, турки использовали эти танки в операции в Сирии против «Исламского государства*»* и потеряли не менее десяти единиц за несколько операций, передает РИА «Новости».
Кроме того, Шедивы раскритиковал политиков коллективного Запада за фактическое незнание настоящего положения дел на Украине.
Более того, экс-начальник генштаба подчеркнул, что и политическое руководство Киева делает расходящиеся с реальностью заявления об отсутствии потерь и победах на фронте.
Напомним, в Германии назвали срок начала эксплуатации на Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Рогов: Украина стягивает западную бронетехнику на Запорожское направление
Рогов заявил о стягивании Киевом западной бронетехники и артиллерии на запорожский фронт
Вооруженные силы Украины начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска активно стягивают технику, в том числе гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с таким количеством вооружения Киев может попытаться организовать наступление.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам на запорожском участке фронта.
Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
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Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.
Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.
Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.
Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
Политолог: ЕС ищет хитрые решения для отправки войск на Украину
Политолог Трухачев: Европейские войска на Украине станут законной целью ВС России
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Венгерский премьер Виктор Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее глава правительства Венгрии заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину.
«С большой долей вероятности можно ожидать от Евросоюза принятия решения об отправке на Украину своих военных. Если это произойдет, то речь будет идти вовсе не о миротворческом контингенте, поскольку на него санкцию должна давать ООН», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, очевидно, что европейские подразделения могли бы отправиться принимать непосредственное участие в военных действиях, чтобы восполнить кадровый голод в ВСУ. При этом отправлять, скорее всего, будут не регулярную армию, а какой-то сводный отряд по типу французского иностранного легиона или иностранной ЧВК», – добавил он.
«Евросоюз все-таки боится вступать в прямую войну с Россией, поэтому чиновники будут искать хитрые решения, чтобы не спровоцировать эскалацию. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан, как руководитель государства, входящего в ЕС, смягчил формулировки и сказал именно про миротворцев», – отметил собеседник.
«Если европейские военные, как бы они не назывались и под какой легендой бы не отправлялись на Украину, действительно будут принимать участие в боевых действиях, у России не останется другого выхода, кроме как уничтожить их. Однако я не стал бы расценивать это как прямое столкновение Москвы и Брюсселя, поскольку события будут происходить не на территории стран, входящих в объединение», – уверен он.
«Само же решение, скорее всего, будет согласовываться с руководством НАТО. Однако в вопросе отправки военного контингента на Украину, нас не сильно будет беспокоить согласовано ли оно с альянсом или является самодеятельностью ЕС. Россия будет уничтожать все, что является законной военной целью», – заключил Трухачев.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом. Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Обозреватель польской газеты NDP Ханна Крамер пишет, что ввод войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира. По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставки оружия.
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в происходящее на Украине напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
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В ВСУ пожаловались на снижение мотивации у военнообязанных
В ВСУ пожаловались на снижение мотивации у военнообязанных
Мотивация у военнообязанных граждан служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) снизилась, люди выбирают жизнь в безопасных регионах, заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
По словам Гуменюк, многие эвакуированные в безопасные регионы Украины поняли, что жизнь продолжается без боевых действий, мотивация воевать у людей снизилась, передает ТАСС.
Она назвала вынужденной мерой раздачу повесток на улицах и в транспорте, а также применение силы при задержании военнообязанных в разных регионах Украины.
Ранее украинским призывникам пообещали рассылку повесток по СМС и через мессенджеры.
Газета ВЗГЛЯД изучала, с какой целью киевский режим пытается ускорить мобилизацию и какие усилия для этого прилагает.
В Польше предрекли ужасные последствия ввода войск НАТО на Украину
NDP: Европа утонет в крови, если НАТО вмешается в украинский конфликт
Ввод войск НАТО на Украину приведет всю Европу к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира, пишет обозреватель NDP Ханна Крамер.
По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия, передает РИА «Новости».
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в конфликт напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
«В последние десятилетия обитатели Белого дома стремились построить однополярный мир, свергая неугодные им правительства и заменяя их марионетками», – подчеркнула Крамер.
Так, журналистка заметила, что Вашингтон не может себе позволить проиграть этот конфликт, так как это ознаменовало бы конец американской глобальной диктатуры.
«Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!» – заключила обозреватель.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину.
Напомним, президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
Мишустин сообщил о кратном росте производства вооружений для ВС России
Приняты меры для значительного увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для российской армии, максимально задействованы заводские мощности организаций ОПК, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.
По словам Мишустина, для обеспечения возросших потребностей ВС России максимально работают мощности ОПК, в ускоренном режиме реализуются инвестпроекты по развитию производства, что позволяет в разы увеличивать изготовление наиболее востребованных типов вооружения, сообщается в Telegram-канале правительства России.
Мишустин указал на важность строительства фортификационных сооружений на линии размещения российских войск. Минстрой России должен завершить работы в короткие сроки и передать укрепления Минобороны России, подчеркнул глава кабмина.
Также глава правительства отметил расширение ремонтной базы и привлечение к восстановлению техники специалистов. Он подчеркнул, что для быстрого возвращения артиллерийской техники в строй будет сформирован специальный завод в Минобороны.
Михаил Мишустин напомнил, что необходимое финансирование, за счет которого бойцы получают денежное довольствие и иные выплаты, в бюджете предусмотрено, и призвал направлять средства тем, кому они полагаются, своевременно и в полном объеме.
Ранее Мишустин поручил направить в ВС России недостающие технические средства.
Генштаб сообщил об отсутствии планов новой мобилизации
Представитель Генштаба Цимлянский сообщил об отсутствии планов новой мобилизации
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В планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет новой мобилизации, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, добавив, что количество желающих поступить на военную службу по контракту значительно увеличилось.
Цимлянский заверил, что военных, уже призванных на службу, а также добровольцев «вполне хватает для выполнения задач» специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».
При этом Цимлянский сообщил, что учтен «положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации», когда россияне сами изъявляли желание принять участие в СВО, используя для этого портал госуслуг. «Мы благодарны этим гражданам за их жизненную позицию и принятое решение», – сказал Цимлянский. Он сообщил, что для оформления желающих поступить на военную службу по контракту «расширена сеть пунктов отбора» и увеличено число инструкторов.
В марте Минобороны опровергло слухи о дополнительном призыве в рамках частичной мобилизации.
Кроме того, Цимлянский сообщил, что проводившиеся с 1 января мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет подходят к концу. В военные комиссариаты вызывались юноши 2006 года рождения. При этом постановка на воинский учет велась в новом формате – Минобороны получало информацию от органов власти в электронном виде, но дублировало на бумаге. Создана единая электронная база данных, которая в том числе поможет избежать необоснованного призыва. В 2023 году в России на воинский учет встали более 700 тыс. юношей.
С 1 апреля начнется весенний призыв. Оповещение будут осуществлять в электронном виде, а если такой возможности не будет – вручением повесток.
Все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в пунктах постоянной дислокации в России. Все военные по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены в запас и направлены по домам.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу. Призванные в армию в ходе весеннего призыва не будут направляться на службу в новые регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Украина призвала не считать планируемое контрнаступление «решающим сражением»
Кулеба пожаловался на опасное для Киева ожидание Западом «решающего сражения» Украины с Россией
Киеву необходимо всеми силами противостоять восприятию планируемого Украиной контрнаступления как решающего сражения, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Кулеба сказал, что «повсюду: в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне» – есть сторонники дипломатического урегулирования конфликта на Украине. По мнению министра, эти люди намерены «сделать что-то творческое в духе «Минска-3», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Глава МИД Украины считает, что в случае провала планируемого контрнаступления это отразится на поставках Западом вооружений. Кулеба посетовал на опасное для Киева мнение, что вооруженные силы Украины проведут «одно решающее сражение», способное решить исход конфликта, в противном случае военная помощь должна прекратиться.
Напомним, президент страны Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 на Запорожском направлении
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев сообщил о сбитом в Запорожской области Ми-24 ВСУ
На Запорожском направлении вертолет вооруженных сил Украины Ми-24 пытался нанести авиаудар по российским позициям, но был сбит расчетом российского ЗРК «Бук», сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Российская разведка обнаружила пять бронеатомобилей и до 40 украинских боевиков у населенного пункта Малиновка. Артиллерия нанесла по ним удар, «уничтожив бронеавтомобиль и до 10 националистов», передает РИА «Новости».
На южно-донецком направлении ВСУ попытались провести разведку боем. Попытка была отражена, разведгруппа противника – уничтожена, «ликвидировано более 10 боевиков». Российским ЗРК «Оса-АКМ» уничтожен украинский БПЛА «Валькирия», сообщил Гордеев.
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что у Марьинки уничтожены три опорных пункта ВСУ. Действовало штурмовое подразделение мотострелкового подразделения Южного военного округа при поддержке артиллерии. «Безвозвратные потери противника составили до десяти человек», – приводит слова Бигмы ТАСС.
На Авдеевском направлении разведка с помощью беспилотника нашла пункт временной дислокации и опорный пункт ВСУ, который был после этого уничтожен ударами авиации ВКС.
Кроме того, на Донецком направлении «Гиацинт-Б» уничтожил американскую РЛС AN/TPQ-50 ВСУ. Батареи буксируемых 152-мм гаубиц «Мста-Б» поразили два взводных опорных пункта ВСУ с личным составом численностью до 20 человек, а также боевую машину пехоты БМП-1.
Напомним, накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за сутки уничтожили 570 украинских военных.
Российские войска за сутки уничтожили 440 украинских военных
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Российская армия за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях уничтожила более 440 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.
В Минобороны уточнили, что уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.
В ведомстве указали, что за сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Минобороны сообщило, что на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар, уточнили в пресс-службе.
Общие потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20.
В Минобороны заявили, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30- украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица «Акация».
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на Запорожском направлении вертолет ВСУ Ми-24 пытался нанести авиаудар по российским позициям, но был сбит расчетом российского ЗРК «Бук».
На Камчатке оштрафовали лидера отделения партии «Яблоко» за критику ВС России
На Камчатке оштрафовали лидера отделения партии «Яблоко» Ефимова за дискредитацию ВС России
На Камчатке оштрафовали лидера камчатского отделения партии «Яблоко» Владимира Ефимова по статье о дискредитации действий российских военных, сообщили в партии.
На сайте партии уточняется, что судья Петропавловск-Камчатского городского суда Наталья Лычкова вынесла решение по уголовному делу в отношении журналиста и лидера камчатского «Яблока» Владимира Ефимова, которого обвиняли в дискредитации вооруженных сил по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, сумма штрафа составила 200 тыс. рублей.
Кроме того, Ефимову на два года запретили публиковать материалы в Сети. Сам депутат планирует обжаловать решение суда.
Ранее Ефимов был дважды оштрафован по той же статье.
Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию любых участников специальной военной операции на Украине, включая добровольцев.
Американский генерал назвал главные проблемы ВСУ при контрнаступлении
Генерал-лейтенант Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с проблемами во время контрнаступления
Украинские военные столкнутся со множеством проблем в ходе весеннего контрнаступления, заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
В своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал, что ВСУ придется наступать, а не сидеть в окопах, а также применять новое вооружение, что, по его словам, только добавит проблем, потому что оно технологически более сложное, передает RT.
Хертлинг отметил, что украинским войскам придется выполнять непростые задачи. «Весеннее контрнаступление не принесет им победу», - указал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России
Полиция Москвы проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в полиции.
Отмечается, что музыканту грозит штраф либо административный арест из-за песни, в которой может быть критика специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
Проверку проводят после обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Он выразил надежду, что Слепакову не удастся избежать наказания и он «понесет ответственность по всей строгости закона».
Отмечается, что сейчас Слепаков находится за границей. Ранее им была опубликована песня «Колыбельная», в которой звучит критика СВО.