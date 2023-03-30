Часть федеральной трассы «Дон» в Ростовской области закрыли из-за метели

Движение по федеральной трассе в Ростовской области М-4 «Дон» закрыли частично из-за снегопада, речь идет об участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина, сообщили в ГК «Автодор».

Сообщается, что это сделано для ликвидации последствий снегопада. Движение остановлено в 20.00, а об открытии сообщат дополнительно, говорится в Telegram-канале госкомпании.

МЧС России по региону направило тяжелую технику для буксировки автомобилей и оперативные группы местных гарнизонов пожарной охраны для работы. Также для водителей оборудовали пункты обогрева, передает ТАСС.

Для грузовиков организованы автостоянки до улучшения погодных условий: 801 км – для машин, движущийся в Ростов, на 993 км – для транспорта, выехавшего в Москву.

Ранее на трассе М-4 «Дон» произошло несколько ДТП, образовались многокилометровые заторы.