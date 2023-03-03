В Кремле анонсировали совещание Путина с Совбезом в закрытом режиме

Эксперт: Для России жизненно важно суверенное развитие системы образования

Политолог Майоров рассказал о сочетании традиционных и экспериментальных моделей в образовании

Развитие системы образования в России оказывает влияние не только на нашу страну, но и на другие государства, весь мир зависит от решений России как одного из ведущих акторов международной политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арсений Майоров. Ранее Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника в России.

«У нас сейчас сбалансированы приверженность традициям в педагогике и новые возможности для самореализации. Это достижение является результатом того, что глава государства находится в контакте с учительским сообществом и знает их запросы», – сказал Арсений Майоров, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых», доцент факультета политологии СПбГУ.

«Заметьте, что такие площадки, как «Машук», «Таврида», «Сенеж», «Россия – страна возможностей» очень прогрессивны, они работают с передовыми управленческими командами и формулируют свою задачу так: «обучать тех, кто обучает». Концепция непрерывного образования – базис для воспитания будущих поколений. От образования зависит то, насколько хорошо будут жить наши дети», – напомнил собеседник.

«Кроме того, для России жизненно важно суверенное развитие системы образования. Причем не только для внутренней повестки, но и внешней: весь мир зависит от решений России как одного из ведущих акторов международной политики», – сказал он.

«Межпоколенческое единство, традиции воспитания любви к Родине, обостренное чувство справедливости – характерные черты нашей российской цивилизационной миссии. Отрадно, что это понимание артикулируется со стороны педагогического сообщества и доносится до учеников», – подчеркнул спикер.

Он также напомнил о диверсификации российского образовательного портфеля. «Я, как победитель конкурса «Лидеры России», не мог бы представить в классическом вузе, например, программу: «Мастер публичной политики». Поэтому экспериментальные образовательные поля, усиленные эмпирической стороной преподавания, тоже расширяют возможности наставничества в нашей стране», – отметил эксперт.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин на встрече с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» дал старт Году педагога и наставника в России. «Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему. Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования – это очень важная вещь», – указал он.

Помимо этого, президент отметил, что для самореализации молодежи будет создано еще больше путей, в частности расширена линейка конкурсов, проектов платформы «Россия – страна возможностей».

2023 год был объявлен Годом педагога и наставника в России указом президента России от 27 июня 2022 года. Также в России был запущен «Марафон наставников». Его центральными площадками стали Центр знаний «Машук» в Ставропольском крае, студия Российского общества «Знание» в Москве, арт-кластер «Таврида», Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также Нижегородский, Омский, Алтайский, Амурский и Московский педагогические университеты.