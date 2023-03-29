Совфед предупредили о вмешательстве Запада в выборы президента России

В Совете Федерации предвидят риск внешнего вмешательства в выборы президента России, которые запланированы на 2024 год, сообщил зампред комитета по международным делам, председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

По его словам, в ведомстве начали подготовку к тому, чтобы свести возможные риски к нулю, по этой теме возможен специальный доклад, правительство стремится работать на опережение, передает Ura.ru.

Также Климов добавил, что угрозы внутри страны уже снижены благодаря вовремя принятым мерам, в частности, нововведений об иноагентах.

«Эти люди делали все, чтобы развалить Россию изнутри. Сегодня ситуация иная. Наше общество более сплоченное, но по-прежнему есть люди, которые работают по заказам из-за рубежа и которых я называю наемниками – на них Западом сделана ставка. Подобные персонажи работают против Отечества», – подчеркнул он.

Ранее Центризбирком заявил, что работает на опережение для предотвращения возможных попыток вмешательства в президентские выборы.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию во вторник заявил, что запланированные на 2023-2024 годы выборы, включая президентские, пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур.