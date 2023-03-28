В России снизилось число новых заражений ВИЧ-инфекцией

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28 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:08  |  vz.ru
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Российский дизель продавил санкции Запада до рекорда

Россия нашла других покупателей своего дизеля взамен европейцам Виталий Тимкив/РИА Новости
Евросоюз запретил себе покупать российское дизельное топливо, однако запретить России им торговать европейцам не под силу. Экспорт дизеля из России в марте обещает достичь рекордного уровня, хотя санкции вовсю уже действуют. Как Москве удалось снова не потерять ничего из-за действия санкций? Подробности...
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В «ядерной миссии» с Белоруссией Россия оставила про запас самое главное

Ракеты комплекса «Искандер-М» тоже могут оснащаться ядерными боеголовками mil.ru
Сенсационное заявление Владимира Путина о ядерном сотрудничестве России и Белоруссии многие восприняли как прямое указание разместить российские атомные боеголовки за рубежом. Однако в словах российского лидера есть ряд очень тонких деталей. Некоторые нюансы заставляют предположить, что самый последний шаг на этом пути Россия оставила про запас. Подробности...
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«Снарядный голод» сказался на всем ходе Великой Отечественной

Артиллерия во время Великой Отечественной требовала колоссального расхода снарядов Александр Устинов/РИА Новости
Ровно в этот день, 28 марта 1942 года, Наркомат обороны СССР издал приказ, критически важный для победы в войне. Речь шла о том, как преодолеть «снарядный голод» – колоссальный дефицит снарядов для артиллерии. Как и почему он возник, какие жесткие меры пришлось принять и военным, и советской промышленности – и какие долгосрочные последствия имел этот дефицит для войны в целом?  Подробности...
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Советская эскадрилья подмочила репутацию словацкого президента

Вражда с Россией снижает привлекательность Зузаны Чапутовой в глазах ее электората Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency
Ярый антироссийский политик, президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что ее страна все больше устает помогать Киеву. На прошлой неделе с подачи Чапутовой Украине были переданы словацкие истребители МиГ-29, о чем Братиславу просил лично Зеленский. Однако вместо радости от этого шага Чапутова, похоже, ощутила разочарование. Что ж так? И почему президенту тревожно за судьбу своей партии накануне парламентских выборов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Подробности...
Обсуждение: 2291 комментарий

Алгебра и гармония в творчестве Шендеровича

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Мирная пыль Мариуполя

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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С чего начать развал НАТО

Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

Байден опять на дне

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
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    высокое качество


    Российский дизель продавил санкции Запада до рекорда

    дефицит снарядов


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    наихудший сценарий


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    государственный язык


    Санду заставила молдаван говорить на чужом языке

    полюбиться сердцем


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    В России снизилось число новых заражений ВИЧ-инфекцией

    28 марта 2023, 18:17

    Число новых случаев ВИЧ в России ежегодно снижается, в 2022 году оно снизилось на 2%, сообщила пресс-служба Минздрава России.

    «Число новых случаев ВИЧ-инфекции в России ежегодно снижается, по оперативным данным, в 2022 году оно снизилось еще на 2%. При этом снижение идет со значительным опережением целевых показателей государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

    При этом ежегодно растет охват населения обследованиями на ВИЧ. Охват больных антиретровирусной терапией по итогам 2022 года также вырос и составил 84,9% от лиц, состоящих под диспансерным наблюдением или 82,1% всех лиц, живущих с ВИЧ, уточнили в пресс-службе.

    Увеличение качества и продолжительности жизни больных ВИЧ-инфекцией приводит к росту числа живущих с ВИЧ в России, пояснили в пресс-службе. «При этом на территории Урала, Сибири и Поволжья можно выделить несколько регионов, органам исполнительной власти которых следует обратить особое внимание проблемам профилактики ВИЧ-инфекции», – подчеркнули в министерстве.

    Однако одной из наименее пораженных ВИЧ территорий Европы остаётся Северо-Кавказский федеральный округ, отметили в пресс-службе.

    Стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки
    Пушилин: Силы России улучшили позиции у Авдеевки, ВС Украины оказались в критической ситуации
    		  
    28 марта 2023, 10:21
    Фото: Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил улучшение российских позиций на Авдеевском направлении, оценив положение украинских вооруженных сил как критическое.

    Пушилин отметил, что продолжается улучшение позиций ВС России, при этом, по словам самих боевиков, которые находятся в Авдеевке, их ситуация критическая, передает ТАСС.

    Как рассказал Пушили, российские силы практически полностью зачистили промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске.

    По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» создали невыносимые условия, чтобы противник даже аккуратно пытался подвезти БК, резервы, вывезти раненых, потому что все дороги простреливаются. Пушилин добавил, что в самом Артемовске важным было на самом заводе (АЗОМ) зачистить промзону, «практически уже можно об этом говорить, ребята добивают боевиков, но это одиночные группы».

    Он добавил, что украинские военные переместились в административные здания, расположенные за АЗОМ.

    Ранее местный житель рассказал, что в Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.

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    Напавшую на россиян с ножом украинку приговорили на Кипре
    Напавшую в Ларнаке на россиян с ножом украинку приговорили на Кипре

    28 марта 2023, 09:47

    Суд Кипра приговорил к полугодовому заключению украинку, которая напала с ножом на россиян, которые отмечали День флага РФ.

    Окружной суд кипрской провинции Ларнака огласил приговор украинке, в августе прошлого года совершившей нападение на проживающих на острове россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора действий кипрской общественности в поддержку потерпевших в инциденте Микиса Филаниотиса.

    Гражданке Украины дали шесть месяцев тюрьмы.

    Напомним, 22 августа прошлого года в Ларнаке у церкви Фанеромени собралась группа, чтобы отметить День российского флага. Внезапно к ним подошла 55-летняя украинка с ножом в руках и начала угрожать. Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. 19 сентября стало известно, что ее отпустили под залог.

    Коментарии (17)
    СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию по «Северным потокам»
    СБ ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках»
    		   
    27 марта 2023, 22:43
    Фото: Li Muzi/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Совет Безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».

    За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Однако они не входят в состав Совета Безопасности ООН и не участвовали в голосовании, передает ТАСС.

    Воздержались при голосовании в СБ ООН 12 стран: Албания, Британия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.

    Против российско-китайской резолюции не проголосовал никто. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов.

    В тексте проекта резолюции предлагалось поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников.

    В минувшую субботу президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северных потоков».

    Коментарии (42)
    Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке
    		   
    28 марта 2023, 14:18
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым подчеркнул, что вся страна переживает в связи с гибелью военных в Макеевке 1 января.

    Азаров в своем докладе подчеркнул, что произошедшее в Макеевке «стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона», сообщает ТАСС.

    «Вся страна переживает», – ответил Путин.

    Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.

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    Херш отреагировал на решение СБ ООН по «Северным потокам»
    Американский журналист Херш: Решение СБ ООН по резолюции о теракте на «Северных потоках» не удивляет
    		   
    28 марта 2023, 08:46
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Решение Совбеза ООН отказать в принятии российской резолюции о созыве международной комиссии для расследования теракта не вызвало удивления, заявил автор расследования о диверсии на трубопроводах «Северного потока» Сеймур Херш.

    По его словам, «расследование им просто не нужно, новостью стал бы факт принятия резолюции». Однако, по его мнению, особенно интересная новость – поддержание резолюции Бразилией, передает РИА «Новости».

    Напомним, Совет Безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».  За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Против российско-китайской резолюции не проголосовал никто. 

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    Установлен порядок ухода из России компаний из недружественных стран
    Минфин: Компании из недружественных стран при уходе из РФ заплатят не менее 10% от половины рыночной стоимости активов
    		   
    27 марта 2023, 22:33
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обязаны будут заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины их рыночной стоимости, следует из выписки из протокола заседания подкомиссии, опубликованной Минфином РФ.

    В выписке из протокола заседания подкомиссии говорится, что обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет России денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива, передает РИА «Новости».

    В выписке также говорится, что компании обязаны будут добровольно направлять в бюджет России не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов, если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.

    Напомним, по мнению аналитиков, к августу 2022 года западный бизнес в результате ухода из России потерял более 70 млрд долларов.

    Коментарии (14)
    Умер актер театра и кино Михаил Чигарев
    		   
    27 марта 2023, 21:57
    Фото: "Свой среди чужих, чужой среди своих","Мосфильм"
    Текст: Кристина Цыцура

    Актер театра и кино Михаил Чигарев умер на 79-м году жизни 26 марта, сообщает Союз кинематографистов России.

    Из сообщения следует, что актер умер после продолжительной болезни. В Союзе выразили соболезнования родственникам Чигарева, говорится в релизе на сайте.

    Прощание и похороны состоятся 28 марта в Переславле-Залесском.

    Чигарев известен по ролям в фильмах и сериалах «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Ранетки» и других. 

    Ранее сообщалось, что на 102-м году жизни скончался экс-руководитель Театра на Таганке, актер Николай Дупак. Артист снимался в военных фильмах, таких как «Мальчики», «Служили два товарища» и в других известных лентах. 

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    Зеленскому запретили брать шоколад у Беара Гриллза
    The Telegraph: Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего Гриллса «из-за угрозы отравления»
    		   
    27 марта 2023, 20:52
    Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский отказался угоститься шоколадом, предложенным ему британским телеведущим и путешественником Эдвардом Майклом Гриллсом (телевизионный псевдоним – Беар Гриллз), испугавшись, что его отравят, пишет газета Telegraph.

    Эксперт по выживанию Гриллс приехал снимать документальный фильм на Украину, где встретился с Зеленским, и предложил ему кусочек шоколада, передает РИА «Новости».

    The Telegraph пишет, что служба безопасности президента Украины оказалась недовольна предложением и не разрешила Зеленскому взять шоколад из-за опасений, что Гриллс «может его убить». Сам ведущий отнесся с пониманием к запрету охраны.

    Ранее в Кремле назвали «полной чушью» сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил Кадырову ликвидировать Зеленского.

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    В Артемовске заметили переодетых в российскую форму украинских военных
    Житель Артемовска рассказал о появлении в городе переодетых в форму ВС РФ украинских военных и пропаже ждущих Россию

    28 марта 2023, 03:53

    Текст: Антон Никитин

    В Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали, рассказал местный житель.

    Житель Артемовска рассказал РИА «Новости», что по улице ходили слухи о том, что в город заходили переодетые в российскую форму украинские военные и изображали, как будто пришла «Российская армия», при этом переодетые обращали внимание на тех, кто обрадовался, и говорили им – выходим. По словам местного жителя, откликнувшиеся мирные жители после этого пропадали, куда – никто не знает.

    Житель Артемовска также рассказал, что еще перед началом спецоперации представители украинских служб забрали за пророссийские высказывания его коллегу, о котором до сих пор ничего не известно.

    В минувшее воскресенье британские СМИ сообщили, что ежедневные потери ВСУ в сражении за Артемовск составляют от 100 до 200 военнослужащих.

    Коментарии (7)
    Терминалы спутниковой связи Starlink отключились на Украине
    Украинские СМИ сообщили об отключении на Украине части терминалов спутниковой связи Starlink

    28 марта 2023, 14:14

    Текст: Вера Басилая

    Часть терминалов спутниковой связи Starlink на Украине оказались заблокированы, десятки тысяч могут быть отключены из-за покупки дешевого оборудования у недобросовестных посредников, сообщают украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua», пользователям приходят сообщения, что аккаунт заблокирован. Службы поддержки сообщают, что отключение мобильной связи произошло из-за «мошеннических действий», передает ТАСС.

    Издание пишет, что отключение аккаунтов происходит из-за посредников, которые перепродают на Украину ворованное, купленное по акции и неоплаченное оборудование. Такая покупка обходится дешевле на 30%, но оператор в данном случае прекращает обслуживание таких терминалов, под угрозой отключения на Украине оказались десятки тысяч таких систем.

    Ранее в феврале американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками, так как не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.

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    В Словакии на правительство подали в суд за передачу МиГ-29 Киеву
    Оппозиционная словацкая партия подала в суд на правительство за передачу МиГ-29 Украине

    27 марта 2023, 21:46

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Словацкая партия SMER подала в суд на членов правительства страны, принявших решение о передаче МиГ-29 Киеву, сообщил глава пресс-службы партии Ян Мажгут.

    Оппозиционная партия Smer-SD, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подала иск по подозрению в злоупотреблении полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже, сказал Мажгут, передает РИА «Новости» со ссылкой на teraz.sk

    Напомним, киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13.

    Россия сочла передачу этих истребителей Киеву нарушением соглашения о реэкспорте.

    Коментарии (5)
    Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
    Врио главы ДНР Пушилин: Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
    		   
    28 марта 2023, 10:42
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Украинские формирования стремятся максимально затянуть освобождение Артемовска, однако российские штурмовые формирования уже практически полностью зачистили промзону в городе, заявил в эфире «Соловьев.Live» врио Главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» работают достаточно жестко и уверенно, создавая невыносимые условия для противника пополнять резервы и вывозить раненых, передает ДАН.

    Пушилин заверил, что можно утверждать о доочистке одиночных групп боевиков в промзоне.

    Тем временем стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки.

    Коментарии (26)
    Эксперт: Начинается новый виток сближения Армении с Европой
    Политолог Трухачев: «Развод» Армении и России становится неизбежным
    		   
    28 марта 2023, 12:44
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    За десятилетия партнерства между Москвой и Ереваном накопилось много противоречий. Сейчас эти разногласия обостряются, Армения постепенно начинает склоняться в сторону европейской интеграции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД РФ заявили о неприемлемости решения Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС.

    «Процесс отдаления Еревана от Москвы начался давно. Армения, очевидно, намерена двигаться в сторону Запада, и решение о присоединении к Римскому статуту – наглядное тому подтверждение. За десятилетия достаточно близких отношений у обеих сторон накопилось много вопросов друг к другу. Апогеем стала Вторая Карабахская война, в которой Армения рассчитывала на безоговорочную поддержку России», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «В Ереване наивно полагают, что проблемы безопасности региона смогут решить западные страны. В связи с этим начинается новый виток сближения с Европой, что Россию совершенно не устраивает. Таким образом, политическое напряжение уже нарастает, и процесс будет продолжаться», – отмечает собеседник.

    «Еще одна причина такого поведения Армении – социальная. Сменяются поколения политиков, и для многих совместное советское прошлое остается пройденным историческим этапом. В Ереване Россию воспринимают как иностранное государство, общаться с которым необходимо лишь на основе прагматичных интересов. И в этом плане «развод» стран становится неизбежным», – акцентирует Трухачев.

    «Конечно, подобное решение Москва не оставит без внимания. Россия могла бы пересмотреть миграционную политику в отношении кавказской республики, ведь достаточно много граждан этой страны до сих пор приезжают к нам на заработки. Еще одним направлением для нашего ответа могло бы стать сокращение потоков инвестиций в Армению», – резюмирует Трухачев.

    Ранее источник в МИД сообщил, что в Москве не приемлют позицию Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда, юрисдикцию которого российская сторона не признает. Подчеркивается, что на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства подобные намерения Армении «абсолютно неприемлемы». При этом Ереван получил предупреждение о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с РФ.

    Напомним, Конституционный суд Армении признал соответствующими основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте. Однако для вступления в силу решение КС должно быть ратифицировано парламентом страны.

    Ранее МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. В Кремле подобное решение назвали ничтожным с точки зрения права.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

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    Коментарии (49)
    «Солнцепек» поразил позиции ВСУ на Авдеевском направлении
    Огнеметная система «Солнцепек» поразила позиции ВСУ на Авдеевском направлении
    		   
    28 марта 2023, 08:38
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Сети оказались уникальные кадры применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1а «Солнцепек» в зоне спецоперации.

    Работа «Солнцепека» при поддержке БМ-21 «Град» позволила поразить места дислокации живой силы и огневые точки противника на Авдеевском направлении, передает РИА «Новости».

    Ранее «Омсктрансмаш» досрочно передал Минобороны партию ТОС-1А «Солнцепек».

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    Трансгендер расстрелял детей в американской школе
    В США трансгендер устроил стрельбу в школе: погибли трое детей и трое взрослых
    		   
    28 марта 2023, 11:07
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    В начальной школе американского города Нэшвилл вооруженная тремя единицами стрелкового оружия женщина-трансгендер устроила стрельбу и убила трех детей и трех взрослых, сообщает полиция.

    По информации правоохранительных органов США, стрелок планировал устроить расправу в нескольких объектах, это преступление было спланировано заранее, передает «Комсомольская правда».

    Известно, что преступник после ЧП заявил, что ненавидит учебное заведение, «в котором пришлось учиться».

    Как заявили в полиции, преступнице 28 лет, ее зовут Одри Хейл, она проходила обучение в этой школе. Уточняется, что при рождении и во время учебы она была девочкой, позднее когда-то совершила трансгендерный переход, вследствие чего в жизни требовала обращаться к себе как к мужчине и использовала имя Эйден.

    Отмечается, что Хейл не была зафиксирована в полицейских протоколах, приобрела оружие на законных основаниях.

    В сообщении правоохранителей указано, что прибывшие на место трагедии полицейские застрелили преступницу спустя 14 минут после первого поступившего в службу спасения звонка от одного из сотрудников школы с просьбой о помощи.

    Как заявил на первой после трагедии пресс-конференции комиссар полиции Нэшвилла Джон Дрейк, мотивом может являться отношение учебного заведения к смене пола Хейл (в виде давления или поощрения).

    В начале 2023 года в штате Миссури была казнена первая в истории женщина-трансгендер Эмбер Маклафлин, которую обвинили в убийстве 20 лет назад.

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