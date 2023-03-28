В России снизилось число новых заражений ВИЧ-инфекцией

Число новых случаев ВИЧ в России ежегодно снижается, в 2022 году оно снизилось на 2%, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«Число новых случаев ВИЧ-инфекции в России ежегодно снижается, по оперативным данным, в 2022 году оно снизилось еще на 2%. При этом снижение идет со значительным опережением целевых показателей государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

При этом ежегодно растет охват населения обследованиями на ВИЧ. Охват больных антиретровирусной терапией по итогам 2022 года также вырос и составил 84,9% от лиц, состоящих под диспансерным наблюдением или 82,1% всех лиц, живущих с ВИЧ, уточнили в пресс-службе.

Увеличение качества и продолжительности жизни больных ВИЧ-инфекцией приводит к росту числа живущих с ВИЧ в России, пояснили в пресс-службе. «При этом на территории Урала, Сибири и Поволжья можно выделить несколько регионов, органам исполнительной власти которых следует обратить особое внимание проблемам профилактики ВИЧ-инфекции», – подчеркнули в министерстве.

Однако одной из наименее пораженных ВИЧ территорий Европы остаётся Северо-Кавказский федеральный округ, отметили в пресс-службе.