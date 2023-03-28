Терминалы спутниковой связи Starlink отключились на Украине

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28 марта, вторник | Последнее обновление — 14:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Неисправный «Союз МС-22» отстыковался от МКС для спуска на Землю
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Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить.
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Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни.
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Все это время мы пытались либо встроиться в Запад, либо получить от него гарантии безопасности. Однако эта стратегия не работает. Пока существует «цивилизация исключительных», ни один народ мира не будет жить в безопасности.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Терминалы спутниковой связи Starlink отключились на Украине
Украинские СМИ сообщили об отключении на Украине части терминалов спутниковой связи Starlink
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Часть терминалов спутниковой связи Starlink на Украине оказались заблокированы, десятки тысяч могут быть отключены из-за покупки дешевого оборудования у недобросовестных посредников, сообщают украинские СМИ.
По данным издания «Страна.ua», пользователям приходят сообщения, что аккаунт заблокирован. Службы поддержки сообщают, что отключение мобильной связи произошло из-за «мошеннических действий», передает ТАСС.
Издание пишет, что отключение аккаунтов происходит из-за посредников, которые перепродают на Украину ворованное, купленное по акции и неоплаченное оборудование. Такая покупка обходится дешевле на 30%, но оператор в данном случае прекращает обслуживание таких терминалов, под угрозой отключения на Украине оказались десятки тысяч таких систем.
Ранее в феврале американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками, так как не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.
Зеленскому запретили брать шоколад у Беара Гриллза
The Telegraph: Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего Гриллса «из-за угрозы отравления»
Президент Украины Владимир Зеленский отказался угоститься шоколадом, предложенным ему британским телеведущим и путешественником Эдвардом Майклом Гриллсом (телевизионный псевдоним – Беар Гриллз), испугавшись, что его отравят, пишет газета Telegraph.
Эксперт по выживанию Гриллс приехал снимать документальный фильм на Украину, где встретился с Зеленским, и предложил ему кусочек шоколада, передает РИА «Новости».
The Telegraph пишет, что служба безопасности президента Украины оказалась недовольна предложением и не разрешила Зеленскому взять шоколад из-за опасений, что Гриллс «может его убить». Сам ведущий отнесся с пониманием к запрету охраны.
Ранее в Кремле назвали «полной чушью» сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил Кадырову ликвидировать Зеленского.
Стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки
Пушилин: Силы России улучшили позиции у Авдеевки, ВС Украины оказались в критической ситуации
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Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил улучшение российских позиций на Авдеевском направлении, оценив положение украинских вооруженных сил как критическое.
Пушилин отметил, что продолжается улучшение позиций ВС России, при этом, по словам самих боевиков, которые находятся в Авдеевке, их ситуация критическая, передает ТАСС.
Как рассказал Пушили, российские силы практически полностью зачистили промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» создали невыносимые условия, чтобы противник даже аккуратно пытался подвезти БК, резервы, вывезти раненых, потому что все дороги простреливаются. Пушилин добавил, что в самом Артемовске важным было на самом заводе (АЗОМ) зачистить промзону, «практически уже можно об этом говорить, ребята добивают боевиков, но это одиночные группы».
Он добавил, что украинские военные переместились в административные здания, расположенные за АЗОМ.
Ранее местный житель рассказал, что в Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.
В Артемовске заметили переодетых в российскую форму украинских военных
Житель Артемовска рассказал о появлении в городе переодетых в форму ВС РФ украинских военных и пропаже ждущих Россию
В Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали, рассказал местный житель.
Житель Артемовска рассказал РИА «Новости», что по улице ходили слухи о том, что в город заходили переодетые в российскую форму украинские военные и изображали, как будто пришла «Российская армия», при этом переодетые обращали внимание на тех, кто обрадовался, и говорили им – выходим. По словам местного жителя, откликнувшиеся мирные жители после этого пропадали, куда – никто не знает.
Житель Артемовска также рассказал, что еще перед началом спецоперации представители украинских служб забрали за пророссийские высказывания его коллегу, о котором до сих пор ничего не известно.
В минувшее воскресенье британские СМИ сообщили, что ежедневные потери ВСУ в сражении за Артемовск составляют от 100 до 200 военнослужащих.
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 620 военнослужащих и наемников
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ возле Синьковки, Двуречной, Кисловки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника за последние сутки составили до 65 военнослужащих, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная гаубица «Акация» и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск (сил) «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с пунктами Невское ЛНР, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 85 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за минувшие сутки составили более 400 военнослужащих и наемников, четыре бронемашины, четыре пикапа, машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Владимировки и Новополя ДНР, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Потери противника на этих направлениях составили до 40 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за прошедшие сутки ликвидированы порядка 30 военнослужащих и одна самоходная гаубица «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Под Берестовым Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.
Средствами ПВО рядом с Темировкой Запорожской области сбит Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожены 13 украинских беспилотников поблизости от пунктов Рубежное, Кременная, Голиково ЛНР, Новый Свет, Марьинка, Ольгинка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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В Словакии на правительство подали в суд за передачу МиГ-29 Киеву
Оппозиционная словацкая партия подала в суд на правительство за передачу МиГ-29 Украине
Словацкая партия SMER подала в суд на членов правительства страны, принявших решение о передаче МиГ-29 Киеву, сообщил глава пресс-службы партии Ян Мажгут.
Оппозиционная партия Smer-SD, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подала иск по подозрению в злоупотреблении полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже, сказал Мажгут, передает РИА «Новости» со ссылкой на teraz.sk
Напомним, киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13.
Россия сочла передачу этих истребителей Киеву нарушением соглашения о реэкспорте.
Историк провел параллель между СВО и присоединением Правобережной Украины при Екатерине II
Историк Макушин: Россия в ходе СВО решает на Украине те же задачи, что и Екатерина II в свое время
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Россия в ходе СВО решает те задачи по защите людей от западного давления, которые в свое время решала Екатерина II. Причем в обоих случаях на острие создания этих проблем находилась Польша. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Александр Макушин. 230 лет назад, 27 марта 1793 года был оглашен манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.
«Сегодня, как и во времена Екатерины II, земли Правобережной Украины, в том числе Киев, подвергаются длительной гибридной оккупации. Запад навязывает им чуждые ценности. А потомки польской шляхты по-прежнему являются острием этого процесса», – рассказал Александр Макушин, член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО.
«В Речи Посполитой было очень жестокое отношение к православному населению. Положение польского холопа было значительно хуже, чем крепостного в Российской империи. В тогдашней Польше он был бесправным инструментом и «быдлом». Схожий статус был у римских рабов», – сказал собеседник.
«Польская шляхта – это принявшие католицизм потомки дружины, бояр, которые сменили веру, идя на поводу у польской знати. Шляхта стала ориентироваться на Францию, сама Польша утратила свою государственность. Она отказалась вести политику, учитывающую интересы России, Пруссии, Австро-Венгрии, которые были гарантами сохранения остатков Речи Посполитой», – напомнил ученый.
«В итоге Пруссия и Австро-Венгрия стали инициаторами раздела Речи Посполитой. Там начались антисемитские погромы, а положение православных еще больше ухудшилось. В результате, чтобы спасти местных жителей и сохранить православие, Екатерина тоже согласилась на раздел Речи Посполитой», – рассказал собеседник.
«В итоге Россия пришла на эти земли. Решение императрицы позволило установить на Правобережной Украине межконфессиональный и межнациональный мир. Россия обеспечила экономическое и культурное развитие этого региона», – отметил эксперт.
«Аналогичное восстановление регионов мы видим и сейчас, имея в виду возвращение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. А на Правобережье снова осуществляется давление на тех, кто с симпатией относится к Москве. Параллельно с этим происходят гонения на братию Киев-Печерской лавры. Мы не можем на это закрыть глаза», – резюмировал собеседник.
Напомним, 27 марта 1793 года был оглашен манифест о присоединении к России земель Речи Посполитой – Правобережной Украины. Крайней северо-западной точкой, от которой прочерчивалась новая граница, было селение Друя на левом берегу Западной Двины. Ныне это пограничный поселок Витебской области Белоруссии.
Далее линия шла по границе Виленского воеводства вплоть до Пинска, затем она разделила Волынь, проходя в районе Ровно, и шла вдоль границы Галиции по реке Збруч до ее впадения в Днестр. Юго-западной оконечностью этой линии был пограничный пункт Егорлык (сейчас – село Ягорлык Дубоссарского района Приднестровья).
Согласно манифесту, местным жителям гарантировалась полная свобода вероисповедания и соблюдение прав собственности, а также равноправие со всеми остальными подданными империи в соответствии с их сословным статусом. В апреле Екатерина издала указ об образовании трех новых губерний: Минской, Изяславской и Брацлавской.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Польша покусилась на результаты Переяславской рады.
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Глава Минобороны Украины отчитался о полученных от Запада танках и БТР
Украинские военные получили на вооружение британские танки Challenger, американские бронетранспортеры Stryker и бронемашины Cougar, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.
Также на вооружение украинских десантников поступили немецкие боевые машины пехоты Marder, заявил Резников, передает ТАСС.
При этом общее число полученной техники он не назвал.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин передал Киеву 18 танков Leopard 2A6.
До этого первые танки Leopard заметили под Артемовском.
В российской авиации заявили о готовности ВКС пресечь контрнаступление ВСУ
Российский летчик: Штурмовики ВКС России готовы пресечь контрнаступление ВСУ
Штурмовики Воздушно-космических сил России готовы пресечь любое вероятное контрнаступление украинской армии, заявил российский летчик.
По его словам, штурмовики знают о подготовке контрнаступления по всем фронтам, их будут ждать и не позволят подойти к российским рубежам, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
Украинские формирования стремятся максимально затянуть освобождение Артемовска, однако российские штурмовые формирования уже практически полностью зачистили промзону в городе, заявил в эфире «Соловьев.Live» врио Главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» работают достаточно жестко и уверенно, создавая невыносимые условия для противника пополнять резервы и вывозить раненых, передает ДАН.
Пушилин заверил, что можно утверждать о доочистке одиночных групп боевиков в промзоне.
Тем временем стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки.
Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика из Брянской области
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей от террористов мальчика из Брянской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» Федора Симоненко, спасшего двух других детей во время нападения украинских боевиков в Брянской области.
Указ о награждении медалью «За отвагу» десятилетнего Федора Симоненко, проявившего героизм во время нападения боевиков в Брянской области, опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» мальчика Федора, спасшего девочек во время нападения украинских диверсантов под Брянском.
Напомним, Федор Симоненко во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел двух маленьких девочек и помог им спрятаться.
Экс-премьер Словакии: Поддержка Украины в Евросоюзе быстро снижается
Экс-премьер Словакии Чарногурский: Поставки военной техники Украине усиливают непопулярность стоящих за ними политиков
Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский прокомментировал газете ВЗГЛЯД решение словацкой партии Smer-SD, возглавляемой бывшим премьер-министром республики Робертом Фицо, подать в суд на членов правительства страны за передачу Украине истребителей МиГ-29.
«На поставку этого вооружения Украине Словакия была обязана запросить одобрение у России. Но этого не было сделано. Лидер оппозиционной партии, экс-премьер Роберт Фицо подал в суд на членов правительства по поводу этого нарушения, это будет пощечина для власти», – сказал газете ВЗГЛЯД Ян Чарногурский, бывший премьер-министром Словакии в 1991–1992 годах.
«Правительство Словакии знало, что оно не получит одобрения на поставки оружия не только от Москвы, но и от собственного парламента и даже от своих партий. Поэтому все было оформлено решением кабинета министров», – пояснил Чарногурский.
«Словакией управляет правительство, которое не обладает поддержкой в парламенте, еще в декабре (2022 года – прим. ВЗГЛЯД) оно получило вотум недоверия, и досрочные выборы назначены на сентябрь (2023 года – прим. ВЗГЛЯД). Внешнюю политику страны определяют преданные американцам политики – премьер-министр Эдуард Хегер, министр обороны Ярослав Надь, глава МИДа Растислав Качер, а дополняет их президент Зузана Чапутова. Именно они срочно хотят отправить Киеву вооружение словацкой армии, в котором он так заинтересован. В прошлом году на Украину отправили систему С-300, а в ближайшие недели решено отправить 13 истребителей МиГ-29. Четыре самолета уже отправлено Украине, остальные пока ждут ремонта для дальнейшей отправки», – уточнил Чарногурский.
«Вообще поставки военной техники Украине очень непопулярны в нашей стране, поэтому они лишь усиливают непопулярность стоящих за ними политиков. Некоторые члены правительства и президент Чапутова начинают нервничать по этому поводу. По некоторым данным, и без того низкая поддержка Украины в Евросоюзе снижается еще быстрее», – подытожил Чарногурский.
Накануне словацкая оппозиционная партия Smer-SD, которую возглавляет бывший премьер-министр республики Роберт Фицо, подала в суд на членов правительства страны за передачу Украине истребителей МиГ-29. В тот же день президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что общественная поддержка Украины иссякает, а в вопросе военной помощи ресурсы республики ограничены.
В США заявили об отсутствии у Украины сил для наступления в стиле НАТО
WSJ: Киев не сможет начать бомбардировку России в стиле НАТО
Украина не сможет начать массированную атаку самолетами и ракетами в стиле НАТО, несмотря на обучение военных и поставки западной техники, сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Авторы статьи утверждают, что Украина не сможет массированно атаковать самолетами и ракетами Россию. По словам подполковника США в отставке Джона Нагла, ВСУ ограничены количеством истребителей и боевых вертолетов, Киев не будет использовать их в лобовой атаке, передает Ura.ru.
Издание предполагает, что Украина, скорее всего, будет наносить высокоточный удар артиллерией и ракетами дальнего базирования. ВСУ располагает M142 Himars и M270, которые могут стрелять фугасными снарядами на расстояние до 80 км, а наводить на объект поражения поможет спутниковая навигация. После артиллерийских ударов будет наступление пехоты, считает автор материала.
Ранее в Минобороны Украины потребовали от СМИ не обсуждать контрнаступление ВСУ.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Der Spiegel: Обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли на Украину
На Украину прибыли 18 танков Leopard 2, которые правительство Германии обещало Киеву, сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.
Техника была передана Украине спустя почти два месяца после решения правительства ФРГ. Последние танки этой партии покинули Германию в конце прошлой недели, сейчас их уже передали на украинской границе, передает ТАСС.
Также Киеву передали около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder. Точный маршрут поставок техники держится в секрете.
Ранее сообщалось, что первые танки Leopard заметили под Артемовском.
Германия собралась увеличить военную помощь Украине в пять раз
DW: Германия хочет увеличить военную помощь Украине до 15 млрд евро
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Германия может в разы увеличить финансовую и военную поддержку Украины – с нынешних трех до более чем 15 млрд евро, сообщает Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальное письмо Минфина ФРГ в адрес Бундестага.
Как передает сообщение издания Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), парламентский госсекретарь министра финансов ФРГ Флориан Тонкар сформулировал в комитет Бундестага по бюджетным вопросам просьбу увеличить помощь Украине, запланированную в этом году, с 2,2 млрд евро до 5,4 млрд евро.
Кроме того, по информации Der Spiegel, еще 8,8 млрд евро в ближайшие годы должны быть направлены на «ассигнования по обязательствам». Таким образом, в Минобороны ФРГ смогли бы заключать договоры в пределах этой суммы. На данный момент в бюджете Германии на эту статью расходов предусмотрен 1 млрд евро, указывает издание.
Der Spiegel приводит выдержки из конфиденциального письма Тонкара, в котором указано, что «для устойчивого оснащения вооруженных сил Украины в соответствии с их потребностями необходимо незамедлительно заключить многочисленные контракты на закупки, которые также обосновывают платежные обязательства на будущие бюджетные годы».
Отмечается, что планируется закупить прежде всего средства воздушной обороны, гусеничную бронетехнику, а также боеприпасы поставляемых Германией систем вооружений и артиллерии. По мнению Минфина ФРГ, дополнительные расходы «объективно неизбежны», «поскольку без продолжения поддержки Украины существует серьезный риск, что Украина проиграет».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Европейского союза договорились об оказании постоянной помощи Украине, в том числе речь шла о финансировании поставок боеприпасов.
Эксперт: Начинается новый виток сближения Армении с Европой
Политолог Трухачев: «Развод» Армении и России становится неизбежным
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За десятилетия партнерства между Москвой и Ереваном накопилось много противоречий. Сейчас эти разногласия обостряются, Армения постепенно начинает склоняться в сторону европейской интеграции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД РФ заявили о неприемлемости решения Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС.
«Процесс отдаления Еревана от Москвы начался давно. Армения, очевидно, намерена двигаться в сторону Запада, и решение о присоединении к Римскому статуту – наглядное тому подтверждение. За десятилетия достаточно близких отношений у обеих сторон накопилось много вопросов друг к другу. Апогеем стала Вторая Карабахская война, в которой Армения рассчитывала на безоговорочную поддержку России», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«В Ереване наивно полагают, что проблемы безопасности региона смогут решить западные страны. В связи с этим начинается новый виток сближения с Европой, что Россию совершенно не устраивает. Таким образом, политическое напряжение уже нарастает, и процесс будет продолжаться», – отмечает собеседник.
«Еще одна причина такого поведения Армении – социальная. Сменяются поколения политиков, и для многих совместное советское прошлое остается пройденным историческим этапом. В Ереване Россию воспринимают как иностранное государство, общаться с которым необходимо лишь на основе прагматичных интересов. И в этом плане «развод» стран становится неизбежным», – акцентирует Трухачев.
«Конечно, подобное решение Москва не оставит без внимания. Россия могла бы пересмотреть миграционную политику в отношении кавказской республики, ведь достаточно много граждан этой страны до сих пор приезжают к нам на заработки. Еще одним направлением для нашего ответа могло бы стать сокращение потоков инвестиций в Армению», – резюмирует Трухачев.
Ранее источник в МИД сообщил, что в Москве не приемлют позицию Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда, юрисдикцию которого российская сторона не признает. Подчеркивается, что на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства подобные намерения Армении «абсолютно неприемлемы». При этом Ереван получил предупреждение о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с РФ.
Напомним, Конституционный суд Армении признал соответствующими основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте. Однако для вступления в силу решение КС должно быть ратифицировано парламентом страны.
Ранее МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. В Кремле подобное решение назвали ничтожным с точки зрения права.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
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