Эксперт: Ядерный подводный дрон КНДР может атаковать американские авианосцы и порты США

Эксперт Анпилогов: Новый ядерный подводный дрон дает КНДР мощный козырь против США

Ядерный беспилотник КНДР способен погружаться на большие глубины и работать автономно. Это позволит Пхеньяну вплотную подойти к береговой линии США и нанести серьезный удар, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Северная Корея провела испытания нового подводного дрона, способного нести ядерный заряд.

«Дрон, созданный КНДР, способен перемещаться под водой на большие расстояния. Речь идет о сотнях и даже тысячах километров. Кроме того, вероятно, он может погружаться на такие глубины, которые сложно доступны для перехвата вражескими подводными лодками. Таким образом, его обнаружение – трудная задача», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

«Если в конструкции беспилотника присутствует ядерная энергетическая установка, то он может демонстрировать невероятную автономность. Это позволит Пхеньяну проводить операции по принципу «мертвой руки» – устройство запускается и наносит удар лишь по истечении определенного времени», – отмечает собеседник.

«Конечно, производство подобных технологий – процесс очень сложный. У нас нет точной информации по поводу намерений КНДР изготавливать подобные устройства на серийной основе. Но напомню, что еще в начале этого века большинство экспертов высказывали скепсис даже по поводу того, что Пхеньян способен разработать современные ракеты», – подчеркивает эксперт.

«Запуск дрона является сигналом в первую очередь для США. Северная Корея не участвует в договоре о запрете ядерных испытаний в трех средах. И у Пхеньяна полностью развязаны руки для производства подводных беспилотников. Как я уже сказал, перехватить устройства практически нереально. Ответить на это Вашингтону в настоящий момент нечем», – считает Анпилогов.

«С таким вооружением Пхеньян может не только успешно атаковать американские авианосцы, но и наносить удары по территории самих Штатов. Фактически, КНДР получает мощный козырь в рамках политики сдерживания», – резюмирует Анпилогов.

В пятницу стало известно об испытаниях в КНДР нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, который после взрыва может вызвать сверхмощное радиоактивное цунами. Разработка секретного оружия началась 11 лет назад, а за последние два года оно прошло более 50 испытаний, сообщает северокорейское госрадио «Голос Кореи».

Атомный безэкипажный подводный ударный катер с 21 марта около часа находился на глубине от 80 до 150 метров с постоянным изменением курса, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на официальные СМИ КНДР. Затем он вернулся в моделируемый порт противника, где испытательная боевая часть взорвалась под водой.

Кроме того, 22 марта прошел воздушный запуск стратегической крылатой ракеты, оснащенной боевой частью с имитацией ядерной боеголовки, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что проведенные под руководством Ким Чен Ына испытания, стали сигналом Вашингтону и Сеулу приостановить «преднамеренные, настойчивые и провокационные военные учения против КНДР».

Ранее сообщалось о первых с 2018 года крупномасштабных учениях США и Южной Кореи по высадке морского десанта на берегу Японского моря. За несколько дней до этого в КНДР заявили о проведенной имитации ядерного удара по неназванному главному объекту противника, в ходе которой испытательная боеголовка была взорвана точно над целью.

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