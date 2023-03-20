Южная Корея и США начали масштабные учения по высадке морского десанта

KBS: Южная Корея и США начали крупномасштабные учения Ssangyong по высадке морского десанта на берегу Японского моря

Военные Республики Корея и США в районе города Пхохан на берегу Японского моря начали первые с 2018 года крупномасштабные учения Ssangyong по высадке морского десанта, сообщил телеканал KBS.

В маневрах, которые продлятся до 3 апреля и проводятся в рамках учений Freedom Shield, стартовавших 13 марта, с обеих сторон участвуют военно-морские силы и корпус морской пехоты. В тренировках задействовано около 30 кораблей, 70 самолетов и вертолетов, десантные средства, передает ТАСС.

В ходе маневров военные США и Республики Корея, как ожидается, отработают разминирование, нейтрализацию противника на суше, огневое прикрытие высадки, морское и воздушное десантирование, сообщает Ренхап.

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