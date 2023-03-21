ЕС собрался обсудить замороженные российские активы

Глава Евросовета Мишель сообщил о планах ЕС обсудить замороженные российские активы на саммите в Брюсселе

На саммите Евросоюза в Брюсселе, запланированном на 23–24 марта, участники обсудят вопросы конфискации замороженных российских активов и поставку на Украину 1 млн снарядов, говорится в письме главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам стран ЕС.

В письменном приглашении Мишель отметил, что последняя встреча состоялась в феврале, с тех пор ЕС предпринял шаги по наращиванию производства и поставок боеприпасов на Украину. Как подчеркнул Мишель, целью ЕС является передача Украине 1 млн снарядов в течение года, а также «адекватное финансирование» Киева, передает ТАСС.

Кроме того, страны ЕС намерены продолжить работу «по привлечению к ответственности, использованию замороженных российских активов и сплочению мирового сообщества вокруг основанного на правилах международного порядка», передает РИА «Новости».

Лидеры ЕС на саммите намерены подтвердить поддержку Украины. Сообщается, что к ним по видеосвязи присоединится украинский президент Владимир Зеленский.

В вопросе энергетики приоритетом ЕС названо «обеспечение надежных поставок по приемлемым ценам». Участники саммита собираются «обсудить пути достижения этой цели». В числе экономических тем также указано достижение «зеленого» и цифрового перехода в экономике.

В марте исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему» и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами.