В ЛНР создана паралимпийская команда по волейболу сидя

Проект «Народного фронта» «Служба сопровождения ветеранов СВО» помог Луганской народной республике создать паралимпийскую команду по волейболу сидя. В ЛНР при поддержке проекта «Народного фронта» появилась паралимпийская команда по волейболу сидя. Вошедшими в ее состав спортсменами стали ветераны спецоперации, получившие тяжелые травмы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Важно, что вы участвуете в воспитании подрастающего поколения. Думаю, что вы больше, чем кто бы то ни было, имеете моральное право подавать ему пример. За то, что вы сегодня показываете такой характер и волю – низкий поклон!» – обратился к участникам команды первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Отмечается, что опыт «Народного фронта» по организации реабилитационных лагерей «Перезагрузка» для ветеранов-участников СВО в Тульской области на базе РУТБ «Ока» Минспорта, где постоянно тренируются паралимпийцы, показывает, что их стойкость – важный наглядный пример для тех, кто получил тяжелые увечья в результате боевых действий. «Тренировки с паралимпийцами по волейболу сидя очень понравились ребятам, мы привезли сюда паралимпийскую сборную России по волейболу сидя. Сегодня тренер и ребята дают мастер-класс местной команде. Мы закупили мячи, сетки и форму с символикой проекта «Все для победы!». Помощь в этом нам оказал концерн «Гидроприбор». Теперь команда будет здесь играть. В конце апреля будет кубок России по волейболу сидя, где ребята смогут принять участие», – отметила военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Профессиональные паралимпийцы по игре в волейбол сидя приехали из Москвы и провели мастер-класс для луганских спортсменов, ветеранов СВО и желающих совершенствоваться в этом виде спорта. «Обязательно будем работать и с тренером, и с командой, приглашать к себе. Сейчас главное, что мы смогли привезти оборудование, необходимое до старта. Все запущено, команда готова работать», – заверил старший тренер паралимпийской национальной сборной по волейболу сидя Минспорта Александр Овсянников. Спорт – одно из ключевых направлений реабилитации военнослужащих, получивших тяжелые травмы. Он позволяет вернуться в активную физическую форму, социализироваться, а для многих может стать новым этапом жизни и даже профессией. «Благодарим всех ребят – это настоящие герои Луганщины, России, которые, не щадя жизни, здоровья, своих сил, встали на защиту родины. В послании президента мы слышали, что первая наша задача – окружить заботой участников СВО, помочь с трудоустройством, уделить внимание реабилитации. И сегодняшняя встреча – один из шагов в этом направлении. Мы будем обязательно развивать волейбол на территории республики, это процесс реабилитации и возвращения к мирной жизни», – сказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Кремль спросили о разрыве отношений с Германией на фоне решения МУС Песков: Россия будет придерживаться своих интересов в ситуации вокруг МУС 19 марта 2023, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия в ответ на позицию тех или иных стран относительно ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента Владимира Путина будет делать то, что соответствует ее интересам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, может ли признание Германией ордера МУС привести к разрыву отношений между двумя странами, передает ТАСС. По словам Пескова, Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам. Он добавил, что Москва считает юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, который также не признает. Ранее в СК сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России. Как заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев, позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру на «арест» российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствует о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой. Напомним, министр юстиции Германии Бушман пообещал «арестовать» президента России Владимира Путина в случае его визита в страну. Администрация Байдена запросила миллиардера Баффетта о помощи с банковским кризисом Bloomberg: Администрация Байдена запросила миллиардера Баффетта о помощи с банковским кризисом

Фото: AP/TASS

Текст: Валентина Григоренко

Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт обсуждал с высокопоставленными чиновниками администрации Джо Байдена инвестиции в региональный банковский сектор, который находится в кризисе после банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank, сообщили СМИ. Bloomberg пишет, что Баффетт также давал рекомендации по «текущим потрясениям». Миллиардер Баффетт ранее неоднократно помогал банкам в кризисные моменты, «используя свой культовый статус инвестора и финансовый вес для восстановления доверия к больным компаниям». Среди примеров инвестирования — Bank of America, Goldman Sachs Group Inc. Berkshire Hathaway и Белый дом пока не отреагировали на публикацию, Минфин США отказался от комментариев, передает «Коммерсант». Кроме того, издание сообщило, что банковская холдинговая компания из Северной Каролины First Citizens может выкупить Silicon Valley Bank. Федеральная корпорация по страхованию депозитов США решит продавать ли банк полностью, или по частям в зависимости от того, какие поступят предложения, сказал один из источников. По его словам, по крайней мере еще один претендент рассматривает возможность покупки Silicon Valley Bank. Во вторник рейтинговое агентство Moodys на фоне банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.

Напомним, банк Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. В этот день SVB Financial Group подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчет о закрытии дочерней компании Silicon Valley Bank.

Российская группировка «Запад» сорвала две попытки разведки боем, а также переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. По его словам, на купянском направлении группировка «Запад» сорвала две попытки ВСУ провести разведку боем в районе Гряниковки, а также переброску резервов и ротацию подразделений ВСУ в Першотравневого, передает ТАСС. Зыбинский сообщил также, что в районе населенных пунктов Орлянское, Артемовка и Гряниковка были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, средствами ПВО был уничтожен БПЛА «Лелека-100», а артиллерия ВС России в районе населенного пункта Двуречное уничтожен минометный расчет противника. Ранее в Минобороны сообщили, что огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила противника возле Двуречной, Синьковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы порядка 60 военнослужащих. СК возбудил дело после убийства комзвода ППС в Херсонской области СК возбудил дело об убийстве командира взвода ППС в Херсонской области

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС в Херсонской области, сообщили в пресс-службе ведомства. В Telegram-канале ведомства говорится, что следственными органами СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области, совершенного общеопасным способом, а также по факту покушения на убийство его супруги – начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области и совершеннолетней дочери, передает РИА «Новости». Как сообщает следствие, 17 марта неустановленное лицо заложило специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, в котором находился командир, его жена и дочь. В результате взрыва сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили травмы. Новости СМИ2 На Западе назвали причину задержки производства боеприпасов для Украины FT: Производство боеприпасов для Киева задерживается из-за дефицита компонентов в ЕС 19 марта 2023, 09:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Производство боеприпасов для Украины и их поставки задерживаются из-за существенной нехватки взрывчатых веществ в Евросоюзе, сообщили СМИ. Как пишет Financial Times, ЕС не в состоянии оперативно выполнить заказы для Украины из-за недостатка пластиковой взрывчатки, пороха и тротила, а основная проблема заключается в том, что оборонная промышленность Евросоюза находится не в лучшей форме для крупномасштабного военного производства, передает ТАСС. Производители вооружений предупредили, что увеличение спроса на боеприпасы может привести лишь к повышению цен, а не к росту объемов выпуска. Как уточняет газета, увеличение объемов производства займет как минимум три года. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС не знает, сколько снарядов «натовского» калибра 155 мм сможет предоставить Украине. Путин: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Текст: Ольга Иванова

Фактически Россия не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО, но оно есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». Так, во время интервью журналист Павел Зарубин спросил, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин пояснил, что вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны, сообщает РИА «Новости». «Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – ответил Путин. Ранее Путин заявил, что Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям. Новости СМИ2 Посол России раскритиковал позицию Берлина по «аресту» Путина Посол России: Позиция Берлина по «аресту» Путина говорит о стремлении к эскалации

Фото: dpa/picture-alliance/TASS

Текст: Дмитрий Зубарев

Позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру на «арест» российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствует о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой, заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. По его словам, безответственные заявления германских официальных лиц о готовности выполнить совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда «вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», передает РИА «Новости». Ранее в СК сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России. Напомним, министр юстиции Германии Бушман пообещал «арестовать» президента России Владимира Путина в случае его визита в страну. В США назвали неприемлемым перемирие на Украине

Фото: EPA/TASS

Текст: Ольга Иванова

На данный момент Белый дом считает неприемлемым перемирие на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, перемирие «только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню». Он добавил, что также это даст президенту России Владимиру Путину «время подготовить новых людей и спланировать новое наступление», сообщает Lenta.ru. Кирби подчеркнул, что США также против призывов к перемирию на Украине по итогам запланированной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Кирби уже заявлял, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН. Новости СМИ2 В Сирии предупредили о последствиях сожжения Корана украинскими военными Сирийский деятель Шахрур допустил разжигание религиозной войны из-за сожжения Корана украинскими военными 19 марта 2023, 12:26 Текст: Валентина Григоренко

Сожжение Корана военными Украины может втянуть мир в новую религиозную войну, заявил ответственный за мусульманскую благотворительность в пригороде Дамаска религиозный деятель Ходр Шахрур. Шахрур отметил, что он испытал огромную боль от увиденных сцен сожжения Корана, которые «возбуждают ненависть и заставляют почувствовать, что эти люди склонны к столкновению цивилизаций, а не к диалогу между ними, и этими действиями они втягивают мир в новую религиозную войну», передает РИА «Новости». По его словам, Запад, следуя за США, утратил добродетель и мораль, уважение к Библии раньше, чем к Корану, поэтому неудивительно, что он враждебно относится ко всем религиям и к мусульманам в частности. Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей. Накануне директор по информации Высшего исламского совета Алжира Мухаммед Багдад заявил, что кадры того, как украинские солдаты сжигают Коран, шокировало «всех людей, и мусульман в частности». Путин высказался о минировавших медприборы в Мариуполе украинских военных Путин о минировавших медприборы в Мариуполе военных Украины: Нормальные люди так не делают 19 марта 2023, 10:35 Текст: Валентина Григоренко

«Нормальные люди так не делали бы», заявил президент России Владимир Путин, комментируя действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые минировали медицинские приборы в Мариуполе. Вице-премьера Марат Хуснуллин рассказал президенту, что по его поручению еще после освобождения города приезжал в больницу, где на тот момент были расположены раненые и беженцы. По его словам, украинские войска тогда минировали трупы, чтобы их нельзя было убрать, заминированы были «все медицинские приборы и оборудование», передает РИА «Новости». «Нормальные люди так не делали бы», – ответил Путин. Напомним, что глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, посетил ряд объектов и поговорил с местными жителями. Российский лидер во время поездки в Мариуполь осмотрел филармонию и пообещал расширять новые жилые кварталы в городе. Новости СМИ2 Пушков разъяснил слова посла Польши в Париже о противостоянии России Сенатор Пушков: Посол Польши в Париже словами о возможности прямого противостояния РФ озвучил замыслы властей Польши

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский сделал очень самонадеянное заявление о возможности прямого противостояния этой страны РФ, однако он лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Пушков отметил в своем Telegram-канале, что заявление посла Польши в Париже очень самонадеянное. Он также выразил мнение, что официальный представитель Польши впервые сказал вслух то, что у руководителей этой страны давно на уме. При этом сенатор предположил, что вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Вместе с этим Пушков выразил сомнение, что США готовы воевать с Россией. Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польше якобы придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Украина потерпит поражение. В Польше назвали заявление о конфликте с Россией «предупреждением» Посольство Польши в Париже: Слова Росцишевского о конфликте с РФ были предупреждением о последствиях поражения Украины

Фото: Carsten Reisinger/

imagebroker.com/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Посольство Польши во Франции заявило, что слова посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава должна будет вступить в конфликт с Москвой в случае поражения Киева, якобы были интерпретированы СМИ в отрыве от контекста и являлись лишь предупреждением о последствиях поражения Украины. Посольство Польши во Франции выступило с утверждением, что высказывание якобы интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано. В польском диппредставительстве в Париже утверждают, что в словах Росцишевского не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, передает ТАСС. По версии посольства Польши во Франции, речь шла «о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы – Прибалтики и Польши». При этом, как подчеркнули в Варшаве, в других фрагментах посол Росцишевский четко говорит, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте. Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление посла Польши в Париже очень самонадеянным, при этом выразил уверенность, что дипломат лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши. Новости СМИ2 Бастрыкин поручил проверить слова главы Минюста ФРГ об «аресте» Путина СК: Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России

Фото: Sven Simon/dpa/TASS

Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России, сообщили в пресс-службе СК. По сообщению ведомства, Бастрыкин поручил центральному аппарату СК в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии, передает РИА «Новости». Ранее министр юстиции Германии Бушман пообещал «арестовать» президента России Владимира Путина в случае его визита в страну. Сайт газеты «Взгляд» подвергся мощной DDоS-атаке

Фото: URA.RU/ТАСС

Деловая газета «Взгляд» подверглась мощной DDоS-атаке, по словам сотрудников системной поддержки, атака началась с 11 утра по московскому времени и значительно затруднила работу сайта издания. Сотрудники системной поддержки рассказали, что блокируют по 400 IP в минуту. Каждый IP создает порядка 5000 запросов на сайт газеты за это время. Атака идет с IP-адресов всего мира (Европа, Азия США). По мнению сотрудников редакции, DDоS-атака может быть инициирована украинскими хакерами и связана с попыткой помешать освещению визита президента России Владимира Путина в Мариуполь. Аналогичные попытки блокировать работу сайта издания предпринимались злоумышленниками в течение нескольких последних дней, накануне годовщины воссоединения Крыма с Россией. Новости СМИ2 Премьер Саксонии заявил об участии Германии в конфликте на Украине Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Кречмер: Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине

Фото: Philipp Schulze/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер от партии Христианско-демократический союз заявил, что Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине. Кречмер заявил изданию Focus, что теперь Германия непосредственно вовлечена в этот конфликт. Он также отметил, что Берлину не следовало поставлять оружие Киеву, чтобы быть более убедительным и активным в качестве посредника и дипломатического игрока, передает РИА «Новости». При этом Кречмер отметил, что не разделяет точку зрения о том, что замораживание конфликта якобы не является вариантом. Напомним, в прошлый понедельник немецкие СМИ сообщили, что Германия завершила обучение украинских военных использованию танков Leopard. Ранее представитель Бундесвера заявлял, что немецкие танки Leopard 2 будут поставлены Киеву после завершения обучения украинских военнослужащих.