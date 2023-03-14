Путин: Россия на Украине борется за Русский мир

Русскоязычное население в Донбассе ничем не отличается от нас, Россия борется за Русский мир на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

«Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Мы – многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда – я с ними встречался – они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же как мы. Они – это часть нас, как же их можно бросить?» – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

При этом президент сделал особый акцент на том, что Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее обманывали, «водили за нос».

«Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, можно теперь прямо об этом сказать, дело состоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имея в виду предысторию последних восьми – десяти лет, все, что происходит, – это не просто улучшение какого-то геополитического положения. <…> Для нас это борьба за существование самой российской государственности», – заявил Путин.

«У противника одна задача – раскачать Россию, растащить по кускам. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития нашей страны и наших детей», – заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы достичь успеха и победы.