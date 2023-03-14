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Путин: Россия на Украине борется за Русский мир
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Русскоязычное население в Донбассе ничем не отличается от нас, Россия борется за Русский мир на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.
«Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Мы – многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда – я с ними встречался – они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же как мы. Они – это часть нас, как же их можно бросить?» – подчеркнул Путин, передает ТАСС.
При этом президент сделал особый акцент на том, что Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее обманывали, «водили за нос».
«Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, можно теперь прямо об этом сказать, дело состоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имея в виду предысторию последних восьми – десяти лет, все, что происходит, – это не просто улучшение какого-то геополитического положения. <…> Для нас это борьба за существование самой российской государственности», – заявил Путин.
«У противника одна задача – раскачать Россию, растащить по кускам. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития нашей страны и наших детей», – заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы достичь успеха и победы.
Украина выступила против предложения России по зерновой сделке
Министр инфраструктуры Украины Кубраков выступил против предложения России продлить зерновую сделку только на 60 дней
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Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление зерновой сделки как минимум на 120 дней, а не на 60, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По словам министра, российское предложение о продлении соглашения только на 60 дней не соответствует документу, подписанному Турцией и ООН. Киев заявил, что ожидает официальной позиции ООН и Турции как гарантов инициативы, передает ТАСС.
В ООН заявили, что приняли к сведению позицию России. Пресс-служба ООН подтвердила, что полностью привержена зерновой инициативе, а также усилиям по осуществлению поставок российских продовольствия и удобрений, ООН намерена предпринять все возможные шаги для «сохранения целостности Черноморской зерновой инициативы».
Сообщается, что сделка обеспечила поставки 24 млн тонн зерна, а также «1,6 тыс. безопасных проходов судов по Черному морю». При этом, как заверили в ООН, 55% продовольствия направлено в развивающиеся страны.
В заявлении сказано, что сохранить соглашение важно для глобальной продовольственной безопасности. Указывается, что цены на зерно и удобрения и доступ к ним так и не вернулись на прежний уровень.
Напомним, по итогам переговоров с представителями ООН в Женеве замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Москва согласна на продление Черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней.
Российский военный рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском
Российский военный: Оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском рухнет через день-два
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Оборона вооруженных сил Украины в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Российский военный сообщил РИА «Новости», что ВСУ там «достаточно неплохо держат оборону», однако она «сыпется все равно» и рухнет через день-два. По его словам, российские силы, несмотря на активное сопротивление противника, «проламывают» ряды ВСУ за несколько дней.
Боец группы «Вагнера» сообщил, что против российских сил ВСУ задействовали авиацию. «Вертушки» (вертолеты), по его словам, совершают вылеты по семь-восемь раз за светлое время суток. Причем украинская авиация, как рассказал он, не работает по бронетехнике, ее цель – живая сила, то есть российские военные, бьют по окопам и лесопосадкам.
Также военный рассказал о тактике под названием «танковая карусель», которую ВСУ применили во время штурма населенного пункта Берховка бойцами «Вагнера». «Грубо говоря, там становился танковый батальон. Каждый танк по «тридцатке» (30 выстрелов – прим. ВЗГЛЯД) «откидал», батальон уехал, другой заехал. … И это происходило весь день», – рассказал боец, отметив, что украинские военные заранее оборудовали позиции у жилых домов.
Ранее западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
Политолог: Зеленский готовит украинцев к военной авантюре в Крыму
Политолог Нечаев: Зеленский готовит украинцев к военной авантюре в Крыму
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Офис Владимира Зеленского использует социологические опросы для того, чтобы подготовить общественное мнение к военным авантюрам в Крыму. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Алексей Нечаев. Ранее украинские социологи заявили, что 68% граждан страны поддерживают захват Крыма военным путем.
«Как мы видим из исследования Киевского международного института социологии, 68% граждан Украины якобы поддерживают войну за Крым даже в том случае, если конфликт будет длительным и Запад уменьшит поддержку страны», – рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.
«При этом сами авторы опроса сомневаются в его репрезентативности, о чем осторожно пишут в методических пояснениях. В числе причин – отсутствие переписи населения на Украине с начала 2000-х годов, недоступность для социологов жителей новых регионов России, ранее живших под контролем Украины, а также массовая миграция населения как внутри страны, так и за ее пределы», – отметил он.
«В общем, о чем думают жители Украины на самом деле – никому неизвестно. Тем не менее результаты этого и других опросов будут использоваться офисом Зеленского как инструмент пропаганды и дополнительный аргумент в пользу продолжения боевых действий», – полагает собеседник.
Кроме того, как считает Нечаев, офис Зеленского готовит общественное мнение под организацию военной авантюры в Крыму, а также в регионах Причерноморья и Приазовья. «Под предлогом «широкой поддержки населения» украинская партия войны продолжит клянчить дальнобойные системы, украшая свои требования планами лишить Россию сухопутного коридора в Крым», – заключил Нечаев.
Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты исследования, согласно которому 68% граждан Украины поддерживают войну за Крым. Отмечается, что опрос проводился с 22 февраля по 6 марта 2023 года посредством телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 2007 респондентов.
В пресс-релизе к исследованию авторы перечисляют ряд аргументов, ввиду которых погрешность может быть выше нормы. Они также отмечают, что жители Украины с «пророссийскими настроениями» могли быть неискренними в своих ответах.
Ранее бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16. В интервью миланской газете Corriere della Sera предложил сделать так, «чтобы Украина могла вытеснить русских из Донбасса и вернуть себе Крым». По его словам, это единственный способ привести Россию за стол переговоров.
В годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине, украинский президент Владимир Зеленский заявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма». Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев «готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств».
До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.
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Российские штурмовые отряды подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
Российские силы подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
Российские штурмовые отряды приближаются к железной дороге, по которой Киев снабжает ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщил боец группы, выполняющий ряд задач на данном направлении.
По его словам, силы ЧВК «Вагнер» продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая пути снабжения и подвоза резервов украинских войск, передает РИА «Новости».
«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога», – рассказал он.
Ранее СМИ сообщали, что украинские войска несут большие потери в Артемовске из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.
Стало известно о подготовке ВСУ к совершению терактов натовскими инструкторами
Источник: Инструкторы НАТО проводили для ВСУ минно-взрывную подготовку еще в 2018 году
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Натовские инструкторы еще в 2018 году проводили для военных с Украины специальную минно-взрывную подготовку, полученные навыки могут применяться для совершения терактов против мирных жителей, аналогичным образом действовали террористы на Северном Кавказе, сообщил сотрудник российских силовых структур.
Источник РИА «Новости» прокомментировал фото и видео со смартфонов ликвидированных в ДНР украинских военнослужащих.
Так, один из телефонов нашли при штурме одного из опорных пунктов украинских войск в Марьинке у бойца с паспортом на имя Владимира Варги, 1990 года рождения. Фото и видео в смартфоне датировались осенью 2018 года. На них видно, что украинцам преподают специальные навыки инструкторы на польском и английском языках. В частности, их обучали проводить досмотр авто, поведению при штурме домов, сборке самодельных взрывных устройств из подручных материалов. Занятия, судя по фото, проводились на Яворовском военном полигоне в Львовской области.
Российский силовик отметил, что подготовка, которую проводили инструкторы на польском языке и англоязычные инструкторы, – это не обычная общевойсковая подготовка, а подготовка специальных подразделений.
По словам источника, сама подготовка была аналогична той, что была у террористов на Северном Кавказе. Речь идет об изготовлении различных мин, растяжек, радиолиний, причем не из штатных приспособлений в инженерных подразделениях, а из подручных средств: бытовых радиостанций, автосигнализаций, телефонных аппаратов.
Силовик добавил, что такие бытовые предметы легко обнаружить в различном мусоре гражданского типа, «и, как правило, это применяется для террористических актов уже в районах, где очень много мирного населения».
Ранее американский инструктор, обучающий украинских пограничников, заявил, что западным политикам не следует недооценивать российские силы, действующие на Украине.
Монахи Киево-Печерской лавры отказались покидать обитель
Монахи Киево-Печерской лавры отказались выполнять предписание покинуть ее
Монахи Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не будут исполнять предписание покинуть монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины, сообщил настоятель лавры митрополит Павел в сообщении на YouTube.
Он подчеркнул, что монахи не выступают против всех законных действий, но и противозаконных быть не должно, передает ТАСС.
Павел отметил, что все монахи – граждане Украины и живут в монастыре с 1988 года. «У многих из нас нет другого жилья, кроме этого», – сказал настоятель, добавив, что монахам поступают угрозы расправы.
Напомним, в понедельник на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недопустимым давление на представителей Церкви, которое испытывают монахи Киево-Печерской лавры.
Украинские военные начали минировать берег реки Северский Донец
Военный эксперт Марочко: Украинские силы проводят активные инженерные работы южнее Кременной в ЛНР
Украинские военные формирования приступили к активным инженерным работам южнее Кременной в Луганской народной республике, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт со ссылкой на собственные источники сообщил РИА «Новости», что украинские боевики занимаются минированием берега вдоль реки Северский Донец. По его словам, они используют как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и самодельные взрывные устройства.
Минирование, как сообщил Марочко, идет на ширину до десяти метров с шагом минирования около трех метров.
Ранее Марочко сообщал, что украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных.
Кадыров призвал российских военных на фронте не жаловаться в соцсетях
Кадыров призвал российских военных на передовой не жаловаться: Воин не кричит – воин решает
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских военнослужащих не жаловаться публично на имеющиеся на передовой проблемы, а ставить в известность вышестоящих офицеров и помогать искать решение задачи.
Кадыров написал в своем Telegram-канале, обращаясь к военнослужащим, напомнил, что во время боевых действий всегда бывают «проблемы, вопросы, нехватки, неудачи», причем «по закону подлости» это происходит в самый неподходящий момент. Он отметил, что «рвется там, где тонко», и в боевой обстановке это неизбежно.
Обращаясь к «отдельным бойцам на передовой», глава Чечни подчеркнул, что «наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы». Кадыров признался, что когда видит видео с жалобами со стороны нерадивого солдата, ему хочется спросить: «А ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь?»
«Воин не кричит – воин решает», – подчеркнул Кадыров, призвав искать решение задачи, а не собираться в кучку, чтобы делать публичные обращения.
«Закончились патроны? А почему заранее не предупредил вышестоящего офицера, что они на исходе?» – спросил Кадыров, отметив, что «у хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются». Глава Чечни посоветовал «терпеть хотя бы сутки» и найти себе другую задачу.
«Дали карту боевого задания? Действуй, боец! От тебя зависит выполнение. Думай, распределяй силы и возможности, а не стой с открытым ртом», – заявил Кадыров, подчеркнув, что никто не будет бегать за военными с цинком патронов и сухпайком.
Он напомнил, что «это война, а не курорт». Звезду Героя получить нелегко, и ее дают тем, кто не плачет на камеру и борется со всеми преградами, заявил Кадыров.
Итоги спецоперации нужны не только одному президенту России, отметил Кадыров, указав, что глава государства и так делает «все возможное и невозможное».
По его словам, в целом в стране и в рядах боевых подразделений в частности ситуация сейчас «в разы лучше, чем была год назад». Россия двигается вперед во всех смыслах, подчеркнул Кадыров. Назвав себя сторонником быстрых форсированных действий на Украине, Кадыров заявил, что считает тактику Генштаба обдуманной, щадящей и мудрой.
Также он заявил, что гордится добровольцами, которые каждый день приезжают в Российский университет спецназа. «Вот это и есть настоящие мужчины, которые не жалуются, а заставляют жаловаться натовских наемников», – подчеркнул Кадыров, призвав не бояться мобилизации.
Также Кадыров посоветовал не слушать «всякие прозападные СМИ». «Все хорошо, граждане, не переживайте. Ошибки учтены, тактика работает, страна развивается. Верховный главнокомандующий держит руку на пульсе и в обиду Отчизну не даст», – заявил он.
«Благодаря Владимиру Владимировичу мы очистили Чеченскую Республику от террористов и бандитов, а теперь всей страной от сатанистов Украину тем более сможем!» – заключил Кадыров.
Накануне президент Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил передать слова благодарности чеченским военным, находящимся в зоне спецоперации.
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана
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Минирование берега Северского Донца необходимо ВСУ для того, чтобы осложнить продвижение российских войск на этом направлении. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее ВСУ приступили к минированию берега реки Северный Донец.
«Тот факт, что ВСУ вновь начали активно минировать берег Северского Донца, говорит, что они готовятся к отступлению в сторону Северска и Красного Лимана. Противник делает все возможное, чтобы усложнить логистику и дальнейшее продвижение наших войск. Но нам не впервой сталкиваться с заградительными сооружениями противника», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В ЛНР в настоящий момент имеются две «горячие точки». Это Кременское и Сватовское направления. Сейчас повестку военных действий диктует именно Россия. Мы медленно и скрупулезно продвигаемся по местным лесам. Противник оставил множество преград – где-то возвел фортификационные сооружения, где-то располагаются засады», – акцентирует эксперт.
«Фактически мы имеем дело с полупартизанскими столкновениями. Быстро пройти не получится. Однако «артемовская воронка» приводит к тому, что ВСУ перебрасывают часть сил со стороны Северска и Красного Лимана. Это ослабляет противника и дает нам преимущество. Идет выравнивание второй линии обороны. Задача России – создать форпост на территории Артемовска, а затем выйти к другим городам», – резюмирует Мирошник.
Ранее стало известно, что украинские военные формирования приступили к минированию берега вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ используют как штатные противопехотные и противотанковые модели, так и самодельные взрывные устройства. Уточняется, что минирование идет на ширину до десяти метров с шагом минирования около трех метров.
Напомним, украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных. При этом новобранцев заверяли, что они отправляются для обучения на полигоне.
Ранее в город Константиновка (ДНР), подконтрольный ВСУ, прибыл крупный груз с амуницией для солдат ВСУ. По словам Марочко, десять еврофур объемом 96 кубометров носили польские знаки. Машины разгружали частично на склад, частично – в военные автомобили, которые отправились в направлении города Часов Яр.
В состав груза вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, дроны, обмундирование, средства бронезащиты, средства связи (в том числе Starlink), аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодронные ружья, уточнил он, отметив, что состав груза известен лишь частично.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.
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Россия выступила за продление зерновой сделки на 60 дней
МИД: Россия не возражает против продления зерновой инициативы на 60 дней
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Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней, заявил по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
В Женеве прошли переговоры представителей России и ООН по ситуации с зерновой сделкой с участием замглавы российского МИД Вершинина, передает ТАСС.
Москва не возражает против очередного продления «Черноморской инициативы», отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем Стамбульских договоренностей, но только на 60 дней, сообщил дипломат.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что зерновая сделка может пойти по двум трекам, тогда прогноз на ее продление оптимистический, но если она пойдет только по одному треку, без участия Москвы, тогда прогноз будет пессимистичный.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что часть зерновой сделки по экспорту из России «не выполняется вообще».
Напомним, срок действия договоренности по сделке истекает 18 марта.
Молдавия заявила о праве Украины размещать войска на границе с Приднестровьем
Министр обороны Молдавии Носатый назвал размещение войск на границе с Приднестровьем суверенным правом Украины
Украина имеет суверенное право размещать войска там, где считает необходимым, в том числе на границе с Приднестровьем, заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.
По словам министра, вооруженные силы Украины имеют право «тренироваться или готовиться». Как заявил Носатый, если Киев усмотрел угрозу со стороны Приднестровья, то у Украины «есть право предотвратить эту угрозу», как происходит «в направлении Белоруссии». При этом Носатый назвал сообщения о перемещении украинских военных к границе с Приднестровьем манипуляцией и дезинформацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vocea Basarabiei.
Носатый не видит прямых или непрямых угроз военного характера для Молдавии. Однако, по его словам, существует «проблема непрямых угроз, когда группировки, преследующие не национальные интересы, пытаются дестабилизировать ситуацию в стране». Носатый утверждает, что за этими действиями якобы стоят «пророссийские антиконституционные силы».
В субботу в молдавском сегменте соцсетей появились снимки и видеозаписи из населенных пунктов, граничащих с Украиной. На фото и видео можно рассмотреть траншеи. Украина заявила, что предпринимает меры по борьбе с незаконной миграцией и контрабандой.
ЕС не смог решить вопрос снабжения Украины 155-мм снарядами
Bloomberg сообщило об отсутствии у ЕС решения проблемы снабжения Украины 155-мм снарядами
ЕС не знает, сколько снарядов «натовского» калибра 155 мм сможет предоставить Украине, сообщают источники.
Снаряды калибра 155 мм делают в 11 государствах ЕС. Однако нет ясности в том, насколько эти предприятия способны нарастить производство в ближайшие месяцы. В результате нет возможности определить, на сколько снарядов может рассчитывать Киев и будет ли этого количества достаточно для Украины. «ЕС... застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибром 155 мм, которые ей нужны в этом году», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал выделить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины, но глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что этого недостаточно. Минобороны Украины потребовало от ЕС снарядов на 4 млрд евро.
Washington Post узнала о сомнениях Киева в способности ВСУ к контрнаступлению
Washington Post рассказала о сомнениях украинских чиновников в способности ВСУ начать контрнаступление из-за потерь
Из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление, сообщают источники.
Как пишет Washington Post, много опытных бойцов «покинули поле боя», в результате «ухудшилось качество военной силы Украины». Теперь «некоторые украинские чиновники» испытывают сомнения в том, что украинские силы готовы к «долгожданному весеннему наступлению», передает РИА «Новости».
Украинский чиновник высокого ранга заявил Washington Post, что у Украины нет ни бойцов, ни оружия для большого контрнаступления, убиты многие младшие офицеры, которых на протяжении девяти лет обучали американцы.
При этом должностное лицо из Германии заявило, что Киев не сообщает Берлину, сколько бойцов потеряли ВСУ, потому что «не доверяет» немецкой стороне. По оценке Германии, погибли или получили ранения примерно 120 тыс. украинских военных.
В свою очередь, американский чиновник заявил, что бойцы для контрнаступления готовятся отдельно, они не участвуют в боях, в том числе под Артемовском. США ожидают начала контрнаступления в конце апреля или начале мая. При этом признается, что ВСУ не в силах атаковать российские позиции по всей линии соприкосновения.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Путин: Россия пыталась наладить отношения с Украиной
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Россия терпеливо на протяжении десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после госпереворота 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Улан-Удэ.
Он отметил, что Москва в отношениях с Киевом опиралась на тех, кто считал себя частью большого русского мира, передает ТАСС.
«Принципиально ситуация изменилась в 2014 году, когда с подачи Запада произошел государственный переворот», – сказал Путин.
«Мы же опирались не просто на русскоязычное население [на Украине]. Там вся страна русскоязычная по сути дела. Опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались», – добавил президент.
После этого Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, однако ее «водили за нос», отметил президент.
«Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь говорят», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия – многонациональная страна, но все-таки на Украине борется за русский мир, не может бросить этих людей.
Зерновую сделку продлили на 60 дней
Замглавы МИД Грушко: Зерновая сделка продлена на 60 дней
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Зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, продлена еще на 60 дней, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
«Действительно, сделка продлена», – приводит его слова ТАСС.
Грушко уточнил, что в ходе переговоров был вновь подтвержден ее пакетный характер.
По его словам, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения. В особенности для России важен второй трек – отмена всех ограничений, прямых и косвенных, для поставки российской сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки.
Причем речь, как отметил Грушко, идет не только о самой возможности перевозки и доступе российских кораблей в порты иностранных государств, но и о страховке и «необходимости решать вопросы, связанные непосредственно с производством, выращиванием зерна в нашей стране». Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники, уточнил он.
Зерновая сделка будет продлеваться на тех условиях, которые были определены ранее, также сообщил Грушко. Россия, по его словам, намерена упорно работать и «заставлять партнеров» выполнить взятые на себя обязательства.
Дипломат добавил, что процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из РФ идет, но медленно. Создаются искусственные препятствия, проволочки, констатировал он.
Накануне заместитель главы МИД России Сергей Вершинин по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заявил, что Москва не возражает против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней.