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Ростех заявил о производстве боеприпасов в режиме военного времени
Ростех: Производство боеприпасов идет фактически в режиме военного времени
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Российская боеприпасная отрасль начала работать фактически в режиме военного времени, по некоторым позициям выпуск продукции увеличен кратно, сообщили в госкорпорации «Ростех».
По сообщению госпорпорации, промышленность форсированными темпами отгружает боеприпасы всех типов, отрасль фактически встала на военные рельсы, производство выросло в разы, передает РИА «Новости».
Ранее гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов сообщил, что Ростех увеличивает объемы серийного производства гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Times: ВСУ несут невиданные потери
Украинские врачи сталкиваются с такой тяжестью ранений военных, с которыми НАТО не сталкивалось, пишет газета Times.
По данным издания, украинские медики становятся свидетелями огромных потерь, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в декабре на конференции среди высшего медицинского персонала стран-членов альянса украинские врачи поняли, что «теперь их очередь обучать НАТО».
Напомним, испанская газета Pais сообщила, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.
Министр обороны Китая не захотел общаться с главой Пентагона
Представитель Госдепа Прайс сообщил об отказе Китая от предложений США о контактах между главами оборонных ведомств
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Китай «не ответил взаимностью» на попытки главы Пентагона Ллойда Остина связаться со своим коллегой, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, станут ли санкции США против нового министра обороны Китая Ли Шанфу препятствием для контактов между военными двух стран. Прайс заявил, что и Вашингтон, и Пекин заинтересованы в открытом диалоге и сохранении «многочисленных, даже дублирующих друг друга каналов связи», передает ТАСС.
Должность министра обороны Китая Прайс назвал «по большей части церемониальной», отличающейся от роли Остина. «Но мы готовы взаимодействовать, когда это соответствует нашим интересам. Мы с самого начала ясно дали это понять», – заявил Прайс.
Напомним, в воскресенье 65-летнего генерала Ли Шанфу утвердили на пост министра обороны Китая. В 2018 году США ввели против него санкции из-за покупки китайской стороной российских самолетов и ракетных систем С-400.
WSJ: ВСУ отрезаны российскими войсками и несут большие потери в Артемовске
Украинские войска несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами, сообщает газета The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что для ВСУ недоступны главные дороги для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, так как они находятся под контролем российских войск. Указывается, что по грунтовым дорогам обычные машины пройти не могут, такая возможность есть только у гусеничного транспорта, передает RT в своем Telegram-канале.
Напомним, на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска сложилась тяжелая ситуация, заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.
Министру экономики Сербии предложили уйти в отставку после слов о России
Социалисты призвали министра экономики Сербии Басту уйти в отставку после его предложения ввести санкции против России
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Если правительство не поддержит призыв министра экономики Сербии Раде Басты к санкциям против России, министру следует покинуть свой пост, заявило Движение социалистов, которое возглавляет директор ключевой сербской спецслужбы – Агентства безопасности и информации – Александр Вулин.
«Движение социалистов, основателем которого является Александр Вулин, против введения санкций», – приводит ТАСС текст заявления.
В заявлении говорится, что Баста хочет разделить правительство Сербии, а санкции против России названы противозаконными. «Особенно позорным» социалисты считают попытку министра «спрятаться за спиной» президента Сербии Александра Вучича, который защищает «независимость и нейтралитет» страны «как от иностранцев, так и от таких местных трусов».
В Движении социалистов рассчитывают, что Баста, если не получит поддержки в борьбе «против независимой, нейтральной и свободолюбивой политики» Сербии, уйдет в отставку.
Напомним, Баста посетовал, что Сербия «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. Он заявил, что не может «мириться» с молчанием правительства по поводу «давления» на Вучича. Как заявил Баста, «по этой причине» он считает нужным ввести санкции против России.
Сам Вучич заявлял, что Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но может ввести их, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой.
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Украина выступила против предложения России по зерновой сделке
Министр инфраструктуры Украины Кубраков выступил против предложения России продлить зерновую сделку только на 60 дней
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Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление зерновой сделки как минимум на 120 дней, а не на 60, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По словам министра, российское предложение о продлении соглашения только на 60 дней не соответствует документу, подписанному Турцией и ООН. Киев заявил, что ожидает официальной позиции ООН и Турции как гарантов инициативы, передает ТАСС.
В ООН заявили, что приняли к сведению позицию России. Пресс-служба ООН подтвердила, что полностью привержена зерновой инициативе, а также усилиям по осуществлению поставок российских продовольствия и удобрений, ООН намерена предпринять все возможные шаги для «сохранения целостности Черноморской зерновой инициативы».
Сообщается, что сделка обеспечила поставки 24 млн тонн зерна, а также «1,6 тыс. безопасных проходов судов по Черному морю». При этом, как заверили в ООН, 55% продовольствия направлено в развивающиеся страны.
В заявлении сказано, что сохранить соглашение важно для глобальной продовольственной безопасности. Указывается, что цены на зерно и удобрения и доступ к ним так и не вернулись на прежний уровень.
Напомним, по итогам переговоров с представителями ООН в Женеве замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Москва согласна на продление Черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней.
Захарова ответила на призыв министра экономики Сербии к санкциям против России
Захарова назвала странным решение министра экономики Сербии Басты выступить против России, а не США
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра экономики Сербии Раде Басты, который считает, что из-за внешнего давления его стране нужно ввести санкции против России.
Как сообщила Захарова в Telegram, Баста посетовал, что Сербия «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. По его словам, «это становится невыносимым». Он заявил, что не может «мириться» с молчанием правительства по поводу «давления» на президента Сербии Александра Вучича.
Как заявил Баста, «по этой причине» он считает нужным ввести санкции против России. При этом Баста заверил, что поддерживает Вучича и полностью ему доверяет, а также призвал остальных министров высказаться по данному вопросу.
Захарова сочла позицию министра «странной». Она отметила, что давление на Сербию оказывают США, а выступить Баста призывает против России. Официальный представитель МИД России предложила ему «решительно высказаться против давления» на Сербию.
«Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что «дело не только в исторической правде, но в очевидном факте»: если Сербия введет санкции против России, давление на Белград лишь усилится.
Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил Сербии недовольство из-за отказа вводить санкции против России. Посол России Боцан-Харченко называл сопротивление Сербии санкциям Запада героическим поведением. Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что введение санкций в отношении России было бы «некорректным» шагом. Вучич жаловался, что из-за конфликта на Украине и отказа поддержать санкции против России Сербия осталась без союзников на Западе.
Российский военный рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском
Российский военный: Оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском рухнет через день-два
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Оборона вооруженных сил Украины в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Российский военный сообщил РИА «Новости», что ВСУ там «достаточно неплохо держат оборону», однако она «сыпется все равно» и рухнет через день-два. По его словам, российские силы, несмотря на активное сопротивление противника, «проламывают» ряды ВСУ за несколько дней.
Боец группы «Вагнера» сообщил, что против российских сил ВСУ задействовали авиацию. «Вертушки» (вертолеты), по его словам, совершают вылеты по семь-восемь раз за светлое время суток. Причем украинская авиация, как рассказал он, не работает по бронетехнике, ее цель – живая сила, то есть российские военные, бьют по окопам и лесопосадкам.
Также военный рассказал о тактике под названием «танковая карусель», которую ВСУ применили во время штурма населенного пункта Берховка бойцами «Вагнера». «Грубо говоря, там становился танковый батальон. Каждый танк по «тридцатке» (30 выстрелов – прим. ВЗГЛЯД) «откидал», батальон уехал, другой заехал. … И это происходило весь день», – рассказал боец, отметив, что украинские военные заранее оборудовали позиции у жилых домов.
Ранее западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
В США испугались утраты возможности неограниченно печатать доллары
New York Post заявила об угрозе утраты Вашингтоном возможности неограниченно печатать доллары
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Эпоха, когда у США есть возможность печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, пишут американские СМИ.
Обозреватель New York Post Джей Ньюман заявил, что без такой возможности США потеряют и «возможность дешево покупать иностранные товары». Он указал, что антироссийские санкции обернулись отказом многих стран от доллара, передает РИА «Новости».
Ньюман подчеркнул, что свыше 100 государств не захотели присоединяться к санкциям. Начали возникать экономические коалиции, использующие иные валюты, а использование национальных валют ведет к снижению спроса на доллар и его стоимости. По словам Ньюмана, западные аналитики утверждали, что доллару не найдется альтернативы, но это мнение оказалось ошибочным.
Ньюман считает, что следует ожидать постепенного повышения цен. «Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене», – заявил он.
Напомним, директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что политика США ускорила отказ от доллара как основного средства международных расчетов.
США решили закупить 24 гиперзвуковые ракеты
Минобороны США запланировало закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты
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Министерство обороны США предполагает выделить в 2024 году 11 млрд долларов для закупки высокоточных вооружений, в том числе 24 гиперзвуковых ракет.
Согласно справочным документам проекта бюджета Пентагона, в 2024 финансовом году Минобороны США рассчитывает ассигновать 11 млрд долларов на приобретение у национального военно-промышленного комплекса ряда высокоточных вооружений, передает ТАСС.
В справке отмечается, что инвестиции предполагают вложить в продолжение разработки, испытаний и закупки гиперзвуковых ракет и других ударных систем большой дальности, масштабную разработку прототипов гиперзвуковых вооружений, приобретение 24 гиперзвуковых ракет.
Ранее СМИ сообщили, что американское Минобороны в понедельник, 13 марта, представит запросы на закупку и финансирование военных разработок в 2024 году на общую сумму более 300 млрд долларов.
При этом представители Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, заявили, что не собираются принимать подготовленный администрацией Джо Байдена проект бюджета, назвав документ «мертворожденным».
Россия представила в СБ ООН переписку по расследованиям диверсии на «Северных потоках»
Полянский: Россия распространила в СБ ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по «Северным потокам»
Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что это было сделано с целью продвижения проекта резолюции Совбеза ООН по созданию под эгидой Организации Объединенных Наций международной комиссии по расследованию диверсий.
По его словам, документы подтверждают, что заявления этих стран об информировании российской стороны о ходе их расследований не соответствуют действительности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о разговоре с послом Дании о взрывах на «Северных потоках».
Политолог: Зеленский готовит украинцев к военной авантюре в Крыму
Политолог Нечаев: Зеленский готовит украинцев к военной авантюре в Крыму
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Офис Владимира Зеленского использует социологические опросы для того, чтобы подготовить общественное мнение к военным авантюрам в Крыму. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Алексей Нечаев. Ранее украинские социологи заявили, что 68% граждан страны поддерживают захват Крыма военным путем.
«Как мы видим из исследования Киевского международного института социологии, 68% граждан Украины якобы поддерживают войну за Крым даже в том случае, если конфликт будет длительным и Запад уменьшит поддержку страны», – рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.
«При этом сами авторы опроса сомневаются в его репрезентативности, о чем осторожно пишут в методических пояснениях. В числе причин – отсутствие переписи населения на Украине с начала 2000-х годов, недоступность для социологов жителей новых регионов России, ранее живших под контролем Украины, а также массовая миграция населения как внутри страны, так и за ее пределы», – отметил он.
«В общем, о чем думают жители Украины на самом деле – никому неизвестно. Тем не менее результаты этого и других опросов будут использоваться офисом Зеленского как инструмент пропаганды и дополнительный аргумент в пользу продолжения боевых действий», – полагает собеседник.
Кроме того, как считает Нечаев, офис Зеленского готовит общественное мнение под организацию военной авантюры в Крыму, а также в регионах Причерноморья и Приазовья. «Под предлогом «широкой поддержки населения» украинская партия войны продолжит клянчить дальнобойные системы, украшая свои требования планами лишить Россию сухопутного коридора в Крым», – заключил Нечаев.
Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты исследования, согласно которому 68% граждан Украины поддерживают войну за Крым. Отмечается, что опрос проводился с 22 февраля по 6 марта 2023 года посредством телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 2007 респондентов.
В пресс-релизе к исследованию авторы перечисляют ряд аргументов, ввиду которых погрешность может быть выше нормы. Они также отмечают, что жители Украины с «пророссийскими настроениями» могли быть неискренними в своих ответах.
Ранее бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16. В интервью миланской газете Corriere della Sera предложил сделать так, «чтобы Украина могла вытеснить русских из Донбасса и вернуть себе Крым». По его словам, это единственный способ привести Россию за стол переговоров.
В годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине, украинский президент Владимир Зеленский заявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма». Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев «готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств».
До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.
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Российские штурмовые отряды подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
Российские силы подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
Российские штурмовые отряды приближаются к железной дороге, по которой Киев снабжает ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщил боец группы, выполняющий ряд задач на данном направлении.
По его словам, силы ЧВК «Вагнер» продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая пути снабжения и подвоза резервов украинских войск, передает РИА «Новости».
«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога», – рассказал он.
Ранее СМИ сообщали, что украинские войска несут большие потери в Артемовске из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.
Захарова рассказала о разговоре с послом Дании о взрывах на «Северных потоках»
В МИД рассказали о разговоре с послом Дании о взрывах на «Северных потоках»
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Вызванный в МИД России посол Дании Якоб Хеннингсен на встрече в министерстве ограничился общими словами по теме расследования взрывов на «Северных потоках», говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.
В комментарии дипломата на сайте МИД говорится, что Россия обратила внимание на информацию о том, что компанией Nord Stream 2 AG в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 километров от места взрыва был «обнаружен предмет, который не является частью конструкции «Северного потока», но может представлять собой элемент взрывного устройства».
«На прошлой неделе в МИД России был вызван посол Дании, который на тот момент проявил незнание данного факта. Сегодня во время встречи он отметил, что принимаются все меры для изучения ситуации с учетом «аспектов безопасности и экономики», фактически ограничившись общими словами», – рассказала Захарова.
Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса принялась продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.
Опубликовано видео испытания российского беспилотника ТрАМП
В Сети опубликована видеозапись наземных испытаний первого опытного образца беспилотника ТрАМП
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Беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершает наземные испытания, первый полет ожидается в апреле, сообщают информационные агентства.
Видео испытания опубликовало РИА «Новости». На кадрах продемонстрированы руление, проверка и отладка управления, а также серия пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров.
Источник сообщил, что в ближайшее время на беспилотник поставят штатный двигатель с большим трехлопастным винтом и штатные стойки шасси взамен технологических, используемых для наземных рулежек. Указывается, что проведены «десятки рулений, отработана система управления бортом».
Поднять беспилотник в воздух планировали раньше, но возникла задержка из-за нехватки ряда специалистов.
Напомним, эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что ТрАМП сможет выполнять гражданские и военные задачи, но на реализацию проекта уйдет не меньше пяти лет. Предполагается, что ТрАМП будет способен доставить до 250 кг груза на дистанцию свыше 600 километров.
Кинокритик: Фильм «Все везде и сразу» передал привет азиатскому кинематографу
Кинокритик Никулин назвал причины вручения премии «Оскар» фильму «Все везде и сразу»
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В фильме «Все везде и сразу» есть место и иронии, и самоиронии. Этот фильм можно воспринимать как определенный учебник по тому, как надо принимать и себя, и остальных, сказал газете ВЗГЛЯД кинокритик Николай Никулин, комментируя вручение данной картине премии «Оскар» за лучший фильм.
На 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которая прошла минувшей ночью в Лос-Анджелесе, кинокартина «Все везде и сразу» 2021 года Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».
«Номинация «Лучший фильм» не случайно была присвоена картине «Все везде и сразу», это совершенно заслуженная награда. Тут и по художественным достоинствам, я думаю, не может быть никаких споров, потому что как только картина вышла в прокат, в том числе это был последний из блокбастеров, выходивших у нас в стране, у него была очень хорошая оценка на всех агрегаторах, сайтах, а также от специалистов», – говорит Никулин.
Он напоминает, что Кван и Шайнерт также прославились довольно парадоксальной трагикомедией 2016 года «Человек – швейцарский нож». Особенно трогает то, что режиссеры работают с жанрами и даже манипулируют ими. С одной стороны, они создали супергеройский боевик про мультивселенную, с другой стороны, это пародия на голливудский блокбастер.
«Там есть место и иронии, и самоиронии. Этот фильм можно воспринимать как определенный учебник по тому, как надо принимать и себя, и остальных. Ведь главная героиня в исполнении актрисы Мишель Йео должна прежде всего сразиться не с глобальным злом, со своим неприятием к дочери, тем, что она не принимает ее такой, какая она есть», – рассказывает эксперт.
В данном случае здесь еще угадываются книжки по популярной психологии, продолжает кинокритик. Причем до конца непонятно, режиссеры сделали пародию на эти книжки по популярной психологии или, играя пародию, доигрались до того, что сами создали альтернативу, сами выдали зрителю целый курс по тому, как через три шага можно прийти к самосовершенствованию.
«Оценки у этого фильма были объективные, изначально высокие. Поэтому я бы не сказал, что было каким-то удивлением для кинообщественности, что этот фильм получит премию. Были лишь подозрения, что мог бы получить еще главную награду режиссер Стивен Спилберг со своей картиной «Фабельманы» просто потому, что он заслужил, снял фильм как гимн кинематографу. Но, с другой стороны, все-таки не будем забывать, что «Оскар» всегда подмигивает определенным повесткам», – делится Никулин.
По его словам, «Все везде и сразу» был не случайно выбран, ведь таким образом «передается привет азиатскому кинематографу» или «кинематографу из других регионов». Если раньше, например, побеждали фильмы с темнокожими претендентами, то тут есть Мишель Йео, которая имеет китайское происхождение.
Кроме того, собеседник напоминает, что картина «Все везде и сразу» с 2021 года собрала 158 наград, что является еще одним доказательством того, что награда за «Лучший фильм» присвоена абсолютно справедливо и заслуженно.
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