Количество погибших в Турции превысило 16 тыс. человек

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9 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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О чем предупреждает рекордная скупка золота

Государства продолжают в 2023 году скупать золото в больших объемах REUTERS/Mariya Gordeyeva
Прошлый год стал рекордным по закупкам золота центробанками по всему миру. И от 2023 года эксперты ждут продолжения банкета. Обычно считается, что государства ажиотажно скупают золото перед грядущим кризисом, чтобы пройти его менее болезненно. Однако как часто им удается предугадать будущее?  Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Военная логистика России получит беспилотную поддержку

На поле боя армии прежде всего нужна оперативная доставка боеприпасов и медикаментов Виктор Антонюк/РИА Новости
Опыт спецоперации России на Украине показал растущую роль БПЛА в военных конфликтах. При этом беспилотные и безэкипажные аппараты способны решать не только ударные и разведывательные задачи, но и логистические. Для этого в России разработан транспортный беспилотник, радиус действия которого достигает 600 км. В чем заключается особенность этой разработки и при каких условиях производство подобных БПЛА может стать серийным?  Подробности...
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Убийства военнопленных в ВСУ требуют жесткой международной реакции

В Сети появилось видео, как солдат ВСУ убивает сдавшегося в плен русского бойца кадр из видео
В Сети появился очередной ролик, где боевики ВСУ расстреливают российского пленного. Это не первый и не десятый подобный случай, однако страны – доноры ВСУ и ООН до сих пор не приняли никаких мер для того, чтобы укротить военные преступления украинских силовиков. Каким образом Россия могла бы исправить эту ситуацию? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
9 февраля 1667 года было заключено Андрусовское перемирие, завершившее русско-польскую войну, длившуюся 13 лет. По итогам масштабного, полного побед и поражений противостояния миру явилась уже другая Россия, которая могла копить силы для грядущего рывка Петра Великого. Подробности...

Наши мертвые нас не оставят в беде

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Снос памятника освободителю Киева работы самого известного и всемирно признанного скульптора-монументалиста советской эпохи – это прежде всего плевок в сердце киевлян и других наших бывших и будущих соотечественников. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Россиянам пора учиться помнить СВО

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Наследие СВО, вне всяких сомнений, станет частью национальной идентичности и политико-культурного кода россиян – с укоренением в коллективном сознании результатов, наследия, итогов и последствий этой исторической эпохи. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Количество погибших в Турции превысило 16 тыс. человек

    Количество погибших в Турции в результате землетрясения превысило 16 тыс. человек

    9 февраля 2023, 17:38

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Число жертв землетрясения на турецкой территории увеличилось до 16 тыс. 170 человек, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

    «С сожалением сообщаю, что число погибших у нас составило 16 тыс. 170 человек. 64 тыс. 194 человека пострадали», – сказал Эрдоган, передает ТАСС.

    Он уточнил, что также были разрушены 6444 здания. По его словам, все дома восстановят за год.

    Ранее вице-президент страны Фуат Окта сообщал о 14 351 погибшем.

    В понедельник в 10 турецких провинциях произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эрдоган объявлял территорию вокруг эпицентра подземных толчков зоной ЧС на три месяца.

    В Турции произошло новое землетрясение

    7 февраля 2023, 06:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    В центральной части Турции случилось новое землетрясение, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6.13 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные EMSC.

    Эпицентр толчков находился в 5 км от района Гельбаши, очаг – на глубине 2 км.

    Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.

    Коментарии (13)
    В турецком порту Искендерун после землетрясения начался сильный пожар
    Sabah: В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры
    		    6 февраля 2023, 19:27
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров, сообщили местные СМИ.

    Возгорание возникло на площадке, где хранились контейнеры, которые в результате подземных толчков буквально свалены в кучу, десятки охвачены огнем. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

    Причина возгорания пока не установлена.

    Искендерун – это крупный порт Турции в Восточном Средиземноморье. Он принимает сухогрузы, нефтеналивные танкеры, контейнеровозы. По данным портала Marinetraffic, на данный момент в порту пришвартованы или стоят на якоре 46 судов, еще 54 должны были быть приняты в течение дня. Его работа была приостановлена после землетрясений.

    Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли почти 1,5 тыс. человек. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.

    Коментарии (0)
    Российские спасатели обнаружили живого под завалами в Турции
    Спасатели МЧС обнаружили живого под завалами в Турции
    		   7 февраля 2023, 21:42
    Фото: Денис Соловых/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Спасатели МЧС России, которые во вторник направились помогать бороться с последствиями землетрясения в Турции, обнаружили живого человека под завалами одного из зданий.

    Сейчас его извлекают из-под обломков, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,7. Всего же в Турции число погибших в результате природной катастрофы превысило 4,5 тыс. человек.

     

    Ранее спасатели МЧС обнаружили под завалами в Сирии одного 26-летнего выжившего мужчину. 

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    Названы сроки работы МЧС России в зоне землетрясения в Турции

    7 февраля 2023, 15:57

    Текст: Александра Юдина

    Спасатели МЧС России предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней, вероятно срок работы будет продлен, сообщил замначальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» МЧС России Игорь Акмаев.

    По его словам, автономия пребывания спасателей в случае необходимости может быть продлена на более долгий срок, передает ТАСС.

     

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек. Среди погибших есть россиянин.

    Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.

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    Эрдоган сообщил о 9 тыс. погибших в Турции

    8 февраля 2023, 19:20

    Текст: Кристина Цыцура

    После землетрясения, произошедшего в начале недели в Турции, число погибших выросло до 9 тыс. человек, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в городе Хатай.

    Ранения получили 52 979 человек, а разрушено 6444 здания, передает ТАСС.

     

    Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.

    Коментарии (0)
    Пожар в турецком порту Искендерун потушен
    Возникший после землетрясения пожар в турецком порту Искендерун потушен
    		    7 февраля 2023, 20:32
    Фото: REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    Крупный пожар в порту Искендеруна потушен при помощи вертолетов и самолетов, сообщило министерство национальной обороны Турции.

    Ведомство сообщило, что возникший после землетрясения в порту Искендерун пожар потушили с помощью вертолетов наших сухопутных войск и самолетов, принадлежащих ВВС страны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров.

    Также стало известно, что МЧС отправило в Турцию самолет-амфибию для тушения пожара в порту Искендерун.

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    Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию
    		    6 февраля 2023, 21:15
    Фото: МЧС России/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    В Турцию вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.

    На сайте МЧС России говорится, что из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148, на его борту замглавы ведомства Александр Чуприян. Следом за ним вылетели еще два самолета, также один Ил-76 отправился в Сирию.

    Также сообщается, что МЧС направило в Турцию аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения непосредственно в зоне бедствия.

    Ранее сообщалось, что к разбору завалов и поиску пострадавших в Сирии после землетрясения привлечены более 300 российских военных из числа группировки ВС России.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Эрдоганом подтвердил готовность России оказать Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения. При землетрясении в Турции и Сирии погибли более 2,5 тыс. человек.

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    В Турции произошло новое землетрясение
    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Турции магнитудой 5,4

    8 февраля 2023, 23:44

    Текст: Антон Никитин

    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в восточной части Турции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от города Буланык с населением около 31,4 тыс. человек, очаг залегал на глубине 60 км, передает ТАСС.

    В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что после произошедшего в начале недели землетрясения число погибших в стране достигло 9 тыс. человек, ранения получили около 53 тыс. человек, разрушено 6444 здания.

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    Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека
    В результате землетрясений в Турции погиб 3 тыс. 381 человек, обрушилось более 5,5 тыс. зданий
    		    7 февраля 2023, 09:53
    Фото: Depo Photos/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Количество погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 3381 человека, обрушилось в общей сложности 5575 зданий, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

    Отмечается, что число раненых увеличилось до 20 436 человек, погиб 3381 человек, обрушились 5575 зданий, передает РИА «Новости».

    Утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение.

    Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.

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    Россиянин погиб при землетрясении в Турции
    Источник: Один россиянин погиб при землетрясении в Турции
    		   7 февраля 2023, 12:00
    Фото: Zakariya Yahya/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Один гражданин России стал жертвой землетрясения в Турции, сообщили в российских оперативных службах.

    Как сообщил источник ТАСС, по дипломатическим каналам пришло подтверждение гибели россиянина в результате землетрясения в Турции.

    Ранее в АТОР заявили, что в отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман под завалами все еще находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.

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    Для российских туристов в Турции открыли горячую линию

    6 февраля 2023, 21:45

    Текст: Ольга Иванова

    Горячая линия открыта для российских туристов в Турции, которые нуждаются в помощи в связи с землетрясением.

    Для тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия Ассоциации «Турпомощь»: +7-499-678-12-03. Самостоятельно путешествующим рекомендуется обращаться на горячую линию ДСКЦ МИД России: +7-495-695-45-45, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

    Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, погибли более 2,5 тыс. человек. Россия выразила готовность оказать помощь Турции. В Турцию уже вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.

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    В Турции объявлен общенациональный траур
    Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением на юго-востоке Турции

    6 февраля 2023, 21:24

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, сообщила его пресс-служба.

    В указе говорится, что с 6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране.

    «Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах», – отмечается в документе, передает ТАСС.

    Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, погибли более 2,5 тыс. человек. Россия выразила готовность оказать помощь Турции. В Турцию уже вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.

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    Эрдоган: Пострадавших от землетрясения разместят в отелях Антальи
    Эрдоган сообщил об открытии отелей в Анталье для размещения пострадавших

    7 февраля 2023, 16:12

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Турции приняли решение открыть в курортном городе Анталья отели, где планируют размещать пострадавших в результате землетрясения, сообщил президент Тайип Эрдоган.

    Также планы по предоставлению гостиниц для этих целей разрабатывают во всех других городах и регионах, прилегающих к зоне бедствия. Размещать людей будут в отелях, которые временно не работают из-за зимнего сезона, передает ТАСС.

    Уточняется, что в самой Анталье подготовлено 50 тыс. койко-мест.

    Ранее сообщалось, что зона землетрясения, а это 10 провинций, на три месяца будет считаться зоной чрезвычайного положения. Всего в результате природной катастрофы, эпицентром которой стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, пострадали 13,5 млн граждан.

     

    Также во вторник сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек.

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    Роскосмос промониторил со спутника последствия землетрясения в Турции
    Роскосмос опубликовал снимок последствий землетрясения в Турции

    7 февраля 2023, 21:54

    Текст: Ольга Иванова

    Роскосмос опубликовал спутниковый снимок последствий землетрясения в Турции, сообщили в корпорации.

    В Telegram-канале корпорации говорится, что Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории, на которой произошло землетрясение в восточной части Анатолийского полуострова.

    Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет. 

    Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 4,5 тыс. человек, это число продолжает расти. В Сирии и Турции в понедельник произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0

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    Число погибших в Турции возросло до 2921 человека

    7 февраля 2023, 05:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 2 тыс. 921 человека, сообщил руководитель управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.

    Погибли 2 тыс. 921 человек, пострадали 15 тыс. 834 человека, сообщил Сезер в эфире турецкого телевидения, передает ТАСС.

    Между тем советник главы МЧС Данила Мартынов сообщил, что российские спасатели в Турции разделятся на несколько групп и будут действовать в круглосуточном режиме.

    Напомним, в Турцию прилетели три спецборта МЧС России вместе с замглавы ведомства Александром Чуприяном.

    Ранее сообщалось о 2 тыс. 316 жертвах землетрясения в Турции, и 656 – в Сирии.

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