Количество погибших в Турции превысило 16 тыс. человек

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался сильный пожар

Sabah: В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры

Сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров, сообщили местные СМИ.

Возгорание возникло на площадке, где хранились контейнеры, которые в результате подземных толчков буквально свалены в кучу, десятки охвачены огнем. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

Причина возгорания пока не установлена.

Искендерун – это крупный порт Турции в Восточном Средиземноморье. Он принимает сухогрузы, нефтеналивные танкеры, контейнеровозы. По данным портала Marinetraffic, на данный момент в порту пришвартованы или стоят на якоре 46 судов, еще 54 должны были быть приняты в течение дня. Его работа была приостановлена после землетрясений.

Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли почти 1,5 тыс. человек. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.