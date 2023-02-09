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Количество погибших в Турции превысило 16 тыс. человек
Количество погибших в Турции в результате землетрясения превысило 16 тыс. человек
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Число жертв землетрясения на турецкой территории увеличилось до 16 тыс. 170 человек, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«С сожалением сообщаю, что число погибших у нас составило 16 тыс. 170 человек. 64 тыс. 194 человека пострадали», – сказал Эрдоган, передает ТАСС.
Он уточнил, что также были разрушены 6444 здания. По его словам, все дома восстановят за год.
Ранее вице-президент страны Фуат Окта сообщал о 14 351 погибшем.
В понедельник в 10 турецких провинциях произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эрдоган объявлял территорию вокруг эпицентра подземных толчков зоной ЧС на три месяца.
В Турции произошло новое землетрясение
В центральной части Турции случилось новое землетрясение, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6.13 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные EMSC.
Эпицентр толчков находился в 5 км от района Гельбаши, очаг – на глубине 2 км.
Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.
В турецком порту Искендерун после землетрясения начался сильный пожар
Sabah: В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры
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Сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров, сообщили местные СМИ.
Возгорание возникло на площадке, где хранились контейнеры, которые в результате подземных толчков буквально свалены в кучу, десятки охвачены огнем. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.
Причина возгорания пока не установлена.
Искендерун – это крупный порт Турции в Восточном Средиземноморье. Он принимает сухогрузы, нефтеналивные танкеры, контейнеровозы. По данным портала Marinetraffic, на данный момент в порту пришвартованы или стоят на якоре 46 судов, еще 54 должны были быть приняты в течение дня. Его работа была приостановлена после землетрясений.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли почти 1,5 тыс. человек. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.
Российские спасатели обнаружили живого под завалами в Турции
Спасатели МЧС обнаружили живого под завалами в Турции
Спасатели МЧС России, которые во вторник направились помогать бороться с последствиями землетрясения в Турции, обнаружили живого человека под завалами одного из зданий.
Сейчас его извлекают из-под обломков, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,7. Всего же в Турции число погибших в результате природной катастрофы превысило 4,5 тыс. человек.
Ранее спасатели МЧС обнаружили под завалами в Сирии одного 26-летнего выжившего мужчину.
Названы сроки работы МЧС России в зоне землетрясения в Турции
Спасатели МЧС России предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней, вероятно срок работы будет продлен, сообщил замначальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» МЧС России Игорь Акмаев.
По его словам, автономия пребывания спасателей в случае необходимости может быть продлена на более долгий срок, передает ТАСС.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек. Среди погибших есть россиянин.
Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.
Эрдоган сообщил о 9 тыс. погибших в Турции
После землетрясения, произошедшего в начале недели в Турции, число погибших выросло до 9 тыс. человек, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в городе Хатай.
Ранения получили 52 979 человек, а разрушено 6444 здания, передает ТАСС.
Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
Пожар в турецком порту Искендерун потушен
Возникший после землетрясения пожар в турецком порту Искендерун потушен
Крупный пожар в порту Искендеруна потушен при помощи вертолетов и самолетов, сообщило министерство национальной обороны Турции.
Ведомство сообщило, что возникший после землетрясения в порту Искендерун пожар потушили с помощью вертолетов наших сухопутных войск и самолетов, принадлежащих ВВС страны, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров.
Также стало известно, что МЧС отправило в Турцию самолет-амфибию для тушения пожара в порту Искендерун.
Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию
В Турцию вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.
На сайте МЧС России говорится, что из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148, на его борту замглавы ведомства Александр Чуприян. Следом за ним вылетели еще два самолета, также один Ил-76 отправился в Сирию.
Также сообщается, что МЧС направило в Турцию аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения непосредственно в зоне бедствия.
Ранее сообщалось, что к разбору завалов и поиску пострадавших в Сирии после землетрясения привлечены более 300 российских военных из числа группировки ВС России.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Эрдоганом подтвердил готовность России оказать Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения. При землетрясении в Турции и Сирии погибли более 2,5 тыс. человек.
В Турции произошло новое землетрясение
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Турции магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в восточной части Турции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от города Буланык с населением около 31,4 тыс. человек, очаг залегал на глубине 60 км, передает ТАСС.
В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что после произошедшего в начале недели землетрясения число погибших в стране достигло 9 тыс. человек, ранения получили около 53 тыс. человек, разрушено 6444 здания.
Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека
В результате землетрясений в Турции погиб 3 тыс. 381 человек, обрушилось более 5,5 тыс. зданий
Количество погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 3381 человека, обрушилось в общей сложности 5575 зданий, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
Отмечается, что число раненых увеличилось до 20 436 человек, погиб 3381 человек, обрушились 5575 зданий, передает РИА «Новости».
Утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение.
Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.
Россиянин погиб при землетрясении в Турции
Источник: Один россиянин погиб при землетрясении в Турции
Один гражданин России стал жертвой землетрясения в Турции, сообщили в российских оперативных службах.
Как сообщил источник ТАСС, по дипломатическим каналам пришло подтверждение гибели россиянина в результате землетрясения в Турции.
Ранее в АТОР заявили, что в отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман под завалами все еще находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.
Для российских туристов в Турции открыли горячую линию
Горячая линия открыта для российских туристов в Турции, которые нуждаются в помощи в связи с землетрясением.
Для тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия Ассоциации «Турпомощь»: +7-499-678-12-03. Самостоятельно путешествующим рекомендуется обращаться на горячую линию ДСКЦ МИД России: +7-495-695-45-45, сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».
Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, погибли более 2,5 тыс. человек. Россия выразила готовность оказать помощь Турции. В Турцию уже вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.
В Турции объявлен общенациональный траур
Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением на юго-востоке Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны, сообщила его пресс-служба.
В указе говорится, что с 6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране.
«Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах», – отмечается в документе, передает ТАСС.
Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, погибли более 2,5 тыс. человек. Россия выразила готовность оказать помощь Турции. В Турцию уже вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.
Эрдоган: Пострадавших от землетрясения разместят в отелях Антальи
Эрдоган сообщил об открытии отелей в Анталье для размещения пострадавших
Власти Турции приняли решение открыть в курортном городе Анталья отели, где планируют размещать пострадавших в результате землетрясения, сообщил президент Тайип Эрдоган.
Также планы по предоставлению гостиниц для этих целей разрабатывают во всех других городах и регионах, прилегающих к зоне бедствия. Размещать людей будут в отелях, которые временно не работают из-за зимнего сезона, передает ТАСС.
Уточняется, что в самой Анталье подготовлено 50 тыс. койко-мест.
Ранее сообщалось, что зона землетрясения, а это 10 провинций, на три месяца будет считаться зоной чрезвычайного положения. Всего в результате природной катастрофы, эпицентром которой стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, пострадали 13,5 млн граждан.
Также во вторник сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек.
Роскосмос промониторил со спутника последствия землетрясения в Турции
Роскосмос опубликовал снимок последствий землетрясения в Турции
Роскосмос опубликовал спутниковый снимок последствий землетрясения в Турции, сообщили в корпорации.
В Telegram-канале корпорации говорится, что Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории, на которой произошло землетрясение в восточной части Анатолийского полуострова.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет.
Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 4,5 тыс. человек, это число продолжает расти. В Сирии и Турции в понедельник произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0.
Число погибших в Турции возросло до 2921 человека
Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 2 тыс. 921 человека, сообщил руководитель управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.
Погибли 2 тыс. 921 человек, пострадали 15 тыс. 834 человека, сообщил Сезер в эфире турецкого телевидения, передает ТАСС.
Между тем советник главы МЧС Данила Мартынов сообщил, что российские спасатели в Турции разделятся на несколько групп и будут действовать в круглосуточном режиме.
Напомним, в Турцию прилетели три спецборта МЧС России вместе с замглавы ведомства Александром Чуприяном.
Ранее сообщалось о 2 тыс. 316 жертвах землетрясения в Турции, и 656 – в Сирии.
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