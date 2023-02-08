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Эксперт: В ежегодной речи Байден уделил мало внимания Украине
Американист Дудаков: В ежегодной речи Байден уделил мало внимания Украине из-за внутренних проблем США
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Своим обращением к Конгрессу Байден хотел заручиться поддержкой американцев в преддверии предстоящих выборов. Но задачу он провалил, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя ежегодное обращение американского президента Джо Байдена к Конгрессу.
«Примечательно, но фраза о том, что российская спецоперация стала «испытанием на века» была чуть ли не единственной, касающейся Москвы. Еще совсем немного было сказано про Китай. Байден вообще очень мало внимания уделил внешней политике США. Упор был сделан на внутренней повестке в контексте всех проблем, которые есть в Штатах», – рассказал политолог американист Малек Дудаков.
«В частности, он говорил о миграционном кризисе, фентаниловой проблеме, полицейском насилии и бюджетных войнах республиканцев и демократов. Байден обвинял республиканцев в намерении отказаться от всех социальных программ, что на деле не является правдой. В итоге, представители партии неоднократно его перебивали и откровенно называли лжецом», – отметил собеседник.
«Мы видим, что рейтинги Байдена не очень высокие. И последние опросы, которые выходили в преддверии выступления, показывают, что даже среди демократов свыше 40% не хотят выдвижения Байдена на второй срок. Многие сомневаются в том, что он вообще способен исполнять обязанности президента», – полагает эксперт.
«Последние скандалы, в том числе с секретными документами, также не добавляют ему политических очков. Он пытался убедить избирателей в том, что в силах быть президентом, попытался переложить часть ответственности за проблемы государства на республиканцев», – рассуждает Дудаков.
«Но даже первые опросы CNN по итогам выступления в Конгрессе показывают, что около 70% американцев скорее позитивно восприняли речь президента. И эти показатели ниже данных прошлых лет. У Трампа, например, поддержка варьировалась в районе 80%. Таким образом, можно констатировать, что с задачей склонить на свою сторону недовольных американцев Байден фактически не справился», – резюмировал политолог.
В свою очередь американист Дмитрий Дробницкий в Telegram-канале комментируя послание Байдена к Конгрессу отметил, что зал никогда не был так разделен, а Байден пошел по простому пути: есть он и «правильные идеи», а есть враги. «В инфляции виноват Путин, в опиоидной эпидемии — Си Цзиньпин», – пишет эксперт.
Ранее президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу. Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно».
Как отмечают «РИА-Новости» в Telegram-канале, «количество упоминаний Путина и России в речи Байдена перед конгрессом вернулось на уровень 2021 года». «Два года назад президент США в общей сложности упомянул Россию и ее лидера 4 раза, в прошлом году (речь была произнесена 1 марта) – 30 раз. В этом году снова стало 4», – пишет СМИ.
Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
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The New York Times: Украина превращается во «второй Вьетнам» для Байдена
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Россия и Украина могли бы сесть за стол переговоров, но Вашингтон сознательно становится главным противником Москвы, пишет американская газета The New York Times. Решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны, предупреждает издание.
Российская спецоперация превратилась в борьбу на истощение, в которой Украина проигрывает, пишет газета The New York Times. В материале отмечается, что в настоящий момент боевые действия напоминают сражения Первой мировой войны: солдаты пытаются прорвать относительно стабильные линии фронта.
В столкновениях подобного типа чаще всего выигрывает тот, кто рационально использует ресурсы. Автор материала Кристофер Колдуэлл считает, что преимущество в этом вопросе на стороне России – о чем свидетельствуют демографические и экономические показатели. Но мирному урегулированию препятствуют США, чьи действия способствуют эскалации конфликта.
Решение Запада поставить ВСУ современные танки выводит противостояние на новый уровень. Идея, по мнению автора статьи, состоит в том, чтобы перемотать историю вперед: совершить скачок от позиционных сражений Первой мировой войны к активным столкновениям Второй мировой. В статье подчеркивается, что Вашингтон сознательно «заменяет» противника Москвы: вместо режима президента Украины Владимира Зеленского главным антагонистом России теперь выступают именно США и президент Джо Байден.
Большинство атак ВСУ были связаны с использованием американских информационных сетей. Таким образом, с точки зрения России, основная угроза исходит со стороны Штатов, но не Украины. Уточняется, что ситуация может усугубиться с поставкой ВСУ танков Abrams.
Кроме того, использование все более передовых вооружений требует присутствия на поле боя американских экспертов. По мнению издания, США рискуют превратить текущий конфликт во «второй Вьетнам».
Ранее Вашингтон решил передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Америка уже начала подготовку экипажей ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл решение США «бременем для европейских налогоплательщиков». Он предупреждал, что американское вооружение сгорит так же, как и любое другое.
Вместе с тем правительство Германии предоставит Киеву на первом этапе одну роту танков Leopard 2A6 (14 машин из собственных запасов). Как отмечал министр обороны страны Борис Писториус, итоговая цель заключается в том, чтобы союзники в общей сложности отправили Украине 88 (по другим данным – 120) моделей.
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МИД потребовал от посольства США прекратить вмешательство в дела России
СМИ: Посольство США получило ноту с требованием прекратить вмешательство в дела России
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Американскому посольству в Москве передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России, сообщил близкий к руководству МИД России источник.
В ноте содержится требование прекратить «несовместимые со статусом диппредставительства действия», подразумевающие вмешательство в российские дела, передает ТАСС.
«Американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям», – подчеркнул он.
По словам собеседника, «американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя агентов влияния с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям». «Причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности», – указал он.
«Новому послу США в Москве Линн Трейси сделано жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями властей Российской Федерации», – добавил источник.
Напомним, 30 января новый американский посол в России Линн Трейси прибыла в Министерство иностранных дел России для вручения верительных грамот.
Пушков указал на изменение отношения в США к конфликту на Украине
Пушков: Отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине.
Он также отметил: как и в случае с войной в Ираке, в США намечается разрыв между интересами правительства и интересами американцев. Сенатор также подчеркнул, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Пушков выразил уверенность, что это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Пекин сделал Вашингтону представление за уничтожение аэростата
Китай сделал США серьезное представление из-за уничтожения аэростата
Китайские власти сделали Вашингтону серьезное представление за уничтожение китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов, сообщил в МИД КНР.
В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн от имени правительства КНР сделал серьезное представление ответственному лицу посольства США за применение оружия американской стороной для нанесения удара по китайскому аэростату гражданского назначения, передает ТАСС.
В нем подчеркивается, что Соединенные Штаты подобными действиям нанесли серьезный удар по усилиям, нацеленным на стабилизацию китайско-американских отношений после встречи на Бали.
Ранее Китай выразил США протест против нападения на гражданский аэростат.
Напомним, ВС США сбили над Атлантикой китайский аэростат, который вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов 28 января в районе Аляски. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что зонд уничтожили по приказу американского президента Джо Байдена.
Газета ВЗГЛЯД писала, как китайский шар вскрыл проблемы ПВО США.
Байден объяснил, почему выступает против поставок F-16 Киеву
Истребители F-16 следует оставить в самих Соединенных Штатах, заявил президент США Джо Байден в понедельник.
«Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», – сказал Байден, отвечая на вопрос о том, почему он против поставок украинской стороне F-16, передает ТАСС.
Ранее американская газета New York Times заявила о стремлении Вашингтона подтолкнуть союзников в Европе к поставкам истребителей F-16 киевским властям.
Эксперт: ЕС и США попали в нефтяную зависимость от Индии
Эксперт Юшков: Если Индия перестанет покупать российскую нефть, на Западе начнется глубочайший дефицит топлива
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США и Европа заинтересованы в том, чтобы Индия и дальше закупала российскую нефть по сниженной цене. Но Москва может уменьшить размер скидки и это отразится на Европе и Штатах, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее агентство Bloomberg сообщило о возросшей роли Нью-Дели на нефтяном рынке в связи с закупками сырья у России.
«Именно Индия перерабатывает российское сырье на прибрежных НПЗ и отправляет дизельное топливо в США. Европейцы и американцы должны ее безмерно благодарить за это. Если бы Запад запретил Нью-Дели закупать энергоресурсы у Москвы, ситуация мгновенно бы привела к глубочайшему дефициту топлива в Европе», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Еще очень большую роль играет вопрос о том, кто именно выступает в роли посредника. В принципе, любые азиатские страны могут закупать российскую нефть, причем не по потолку цены. Ограничения распространяются лишь на страхование и перевозку подобного товара. Что касается Индии, то на судах этой страны российская нефть вообще не перевозится», – подчеркивает эксперт.
«Сегодня Индия – крупнейший покупатель российской нефти, который занимается ее переработкой. Мы продаем сырье с большим дисконтом. Но постепенно скидки на российские ресурсы будут снижаться. Чтобы сохранить рентабельность подобных схем, Нью-Дели может начать увеличивать стоимость конечных продуктов», – акцентирует Юшков.
«Для России ситуация, в рамках которой приходится делать большие скидки, неприятна. Так, например, Urals уже сейчас торгуется со скидкой в 18 долларов. При этом еще в середине декабря приходилось занижать стоимость на 35 долларов», – уточняет эксперт.
«Рынок перестраивается буквально на глазах. Мы продаем очень много нефти по разным направлениям. Продукты из наших ресурсов впоследствии уходят в страны Запада. В дальнейшем ряд государств будет закупать все больше нефтепродуктов для внутреннего рынка», – резюмирует Юшков.
Роль Индии на мировых нефтяных рынках постепенно растет, пишет издание Bloomberg. Страна активно закупает российское сырье по скидкам, перерабатывает его и направляет конечный продукт на экспорт в страны ЕС и США.
Отмечается, что Нью-Дели удалось избежать критики со стороны партнеров. Действия Индии отвечают «двойной цели Запада»: сокращение доходов России от продажи энергоресурсов, а также предотвращение шока от перебоев поставок нефти.
Согласно директивам ЕС, Нью-Дели не нарушает введенных организацией запретов. Ранее в Bloomberg уточняли, что Индия действует в рамках санкций Евросоюза: нефть перерабатывается на территории третьей страны, а значит, конечный товар уже не рассматривается, как имеющий отношение к Москве.
Издание Reuters подтверждает, что закупки Индией российской нефти не могут считаться нарушением западных санкций по причине того, что Нью-Дели изначально не присоединялось к ограничениям. Тем не менее, по данным агентства, банки и финансовые учреждения страны с осторожностью относятся к данным операциям, опасаясь «разозлить» западные страны.
Для снижения рисков индийские НПЗ начали оплачивать большую часть поставок не долларами, как это было раньше, а дирхамами ОАЭ. Уточняется, что платежи в национальной валюте проводит Государственный банк страны.
С 5 декабря прошлого года начал действовать потолок цен на российскую нефть. В том же месяце Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности сообщила, что Нью-Дели рассматривает возможность присоединения к ограничениям, если стоимость нефти превысит 60 долларов за баррель.
Напомним, в октябре Москва вышла на первое место среди экспортеров нефти для Нью-Дели. Российские компании отправляли в Индию 946 тыс. баррелей в сутки. Это 22% от всего нефтяного импорта страны.
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Американская оппозиция ответила на речь Байдена
Оппозиция США сообщила о расколе в американском обществе на «лагерь нормальных и лагерь безумцев»
Президент США Джо Байден является слабым игроком на мировой арене, а внутри страны общество раскололось на «лагерь нормальных людей и лагерь безумцев», где во главе стоят левые круги правящей Демократической партии, выразила мнение губернатор штата Арканзас Сара Сандерс в ответной речи на ежегодное послание демократа Байдена «О положении страны».
По ее словам, слабость Байдена подвергает риску страну и мир, а его отказ противостоять «самому грозному противнику Китаю» является опасным и неприемлемым, передает ТАСС.
Сандерс добавила, что действующая ветвь власти США полностью подчинена повестке дня «радикальных левых» кругов, то есть «выбор стоит между нормальным и безумным».
По ее мнению, Байден «стал первым мужчиной, сдавшим свое президентство» левому крылу Демократической партии, которое выступает резко против традиционных ценностей и которое «даже не может сказать, что такое женщина».
При этом Сандерс добавила, что не поверила практически ничему сказанному Байденом, так как в США сталкиваются с вышедшей из-под контроля инфляцией, всплеском насильственных преступлений, опасным кризисом на границе с Мексикой и «угрозой со стороны Китая». Губернатор отметила, что Байден продемонстрировал неспособность решить ни один из этих вопросов.
«Пришло время перемен. Это наш момент. Это наша благоприятная возможность», – заключила Сандерс.
Согласно опросу телеканала CBS, 47% респондентов считают, что Джо Байден своей политикой подрывает уважение к США на мировой арене, 61% опрошенных считает, что Байден не справляется с вызовами со стороны Китая.
В Турции объяснили стремление США втянуть НАТО в конфликт на Украине
Milliyet: США втянули НАТО в конфликт на Украине для получения выгоды от продажи оружия
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Соединенные Штаты втянули НАТО в конфликт на Украине для получения наибольшей выгоды от продажи оружия, выразил уверенность обозреватель турецкого издания Milliyet Тунджа Бенгин.
Обозреватель турецкого издания назвал США глашатаем настоящей катастрофы. Он предположил, что Соединенные Штаты с самого начала, должно быть, радостно потирают руки, потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше становится зависимой от США, что выгодно Америке, особенно в плане рекламы самолетов, систем противовоздушной обороны, оружия, передает РИА «Новости».
Автор выразил уверенность, что Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам. Он также назвал НАТО «банкнотной типографией США».
В свою очередь турецкий бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу отметил, что с началом конфликта на Украине США бьют рекорды по продажам оружия, так как двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США и Америке принадлежит около 40% пирога продаж оружия в мире. Он назвал Украину американским сценарными проектом и напомнил о существовании концепции: война для денег, деньги для войны.
Бабюроглу предупредил, что накачка Европы оружием может обернуться расширением конфликта и ситуация может перейти в стадию глобальной войны подобно Второй мировой. При этом турецкий бригадный генерал отметил, что Соединенные Штаты используют НАТО ради денег, получая в разы больше Польши или Германии, которые передали оружие Украине и вынуждены покупать замену в США. Бабюроглу отметил, что Вашингтон даже может предоставить какую-то сумму в кредит, но в конечном счете всегда получает ее назад. Таким образом, разговоры США о безопасности напрямую связаны с деньгами, резюмировал Бенгин.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Байден назвал спецоперацию России «испытанием на века»
Президент США Байден назвал специальную военную операцию России «испытанием для мира на века»
Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу заявил, что специальная военная операция России на Украине стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира».
Обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в качестве почетного гостя на оглашении послания президента США к Конгрессу, Байден заявил, что СВО стала «испытанием на века – испытанием для Америки, испытанием для мира» и вновь пообещал продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно», передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.
МИД назвал конфискацию активов Малофеева со стороны США неприкрытым грабежом
Спикер МИД Захарова назвала конфискацию активов Малофеева со стороны США неприкрытым грабежом
В Москве конфискацию активов российского бизнесмена Константина Малофеева со стороны США сочли завязанным на политике неприкрытым грабежом, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте ведомства отмечается, что такое решение со стороны главы США Джо Байдена олицетворяет собой неприкрытый грабеж по политическим мотивам.
Захарова подчеркнула, что Штаты конфискуют средства вопреки собственным законам и фундаментальным принципам, которые в США якобы гарантируют неприкосновенность частной собственности. Более того, делают это «путем сомнительных правовых ухищрений и манипуляций», отметила представитель МИД.
По ее словам, все объявленные враждебными Вашингтону страны получили возможность лично убедиться в том, что «разговоры о гарантиях вкладов и инвестиций не более чем пустой звук».
«Международному бизнесу преподан наглядный урок беззакония, когда любую собственность можно легко отобрать и отдать правильному клиенту, если в США так решат», – заметила Захарова, резюмируя подорванное доверие к американской финансовой системе.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий решил направить российские активы на закупки угля для населения.
Большинство американцев выступило против отправки войск на Украину
Большинство американцев поддержало антироссийские санкции, но высказалось против отправки войск на Украину
Подавляющее большинство американцев выступили за сохранение экономических санкций против России и помощь Украине, но не одобрили отправку войск США в зону конфликта, свидетельствует опрос телеканала CBS.
Согласно данным опроса телеканала, 47% респондентов считают, что Джо Байден своей политикой подрывает уважение к США на мировой арене, и только 32% придерживаются противоположного мнения, передает РИА «Новости».
При этом 74% опрошенных поддерживают продолжение санкционной политики против России, также большинство американцев – 69% считают, что необходимо оказывать гуманитарную помощь Украине, за поставки оружия высказались 61% опрошенных. При этом только 28% поддержали идею участия армии США в конфликте на Украине.
Высказались американцы и про американо-китайские отношения: 61% опрошенных считает, что Байден не справляется с вызовами со стороны Китая.
Опрос проводился в преддверии ежегодного выступления Байдена перед конгрессом. Согласно данным опроса, американцы хотели бы услышать про «экономику и инфляцию», иммиграцию, а также преступность и образование
Опрос проводился 1-4 февраля среди 2030 совершеннолетних американцев, погрешность исследования его авторы оценили в три процентных пункта.
Ранее The New York Times писала, что Украина превращается во «второй Вьетнам» для Байдена.
Архивы показали несоответствие обещаний Клинтона Ельцину с планами США
Национальный архив Соединенных Штатов показал несоответствие обещаний Клинтона Ельцину с планами администрации США
Глава 42-й американской администрации Билл Клинтон на переговорах с первым российским президентом Борисом Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в Вашингтоне называли постсоветское пространство опасным политическим беспорядком.
В новой порции рассекреченных документов национального архива США есть стенограмма телефонного разговора двух бывших глав государств от 23 января 1993 года. Первый российский президент поздравил американского коллегу с инаугурацией через несколько дней после церемонии, свидетельствует стенограмма, передает РИА «Новости».
Глава американской администрации в ответ выразил уверенность в создании самого тесного сотрудничества США и России из всех возможных. Он добавил, что в сложные для Евразийского континента времена Москве и Вашингтону нужно работать вместе. Клинтон также заявил о необходимости начать работу над СНВ-2 и лидеры РФ и США договорились условиться о первой очной встрече в третьей стране.
Кроме того, Клинтон сообщил Ельцину о назначении Строба Толботта – карьерного дипломата и специалиста по России – для оценки программ сотрудничества Вашингтона и Москвы. А тот, согласно другому документу – брифингу Толботта для нового на тот момент госсекретаря Кристофера Уоррена от 6 февраля, называет Россию и пространство бывшего СССР самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле.
Ранее рассекреченные архивы США показали, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника, не собирался отказываться от противоборства с Россией.
Эксперт: Apple выполняет требования ФАС из-за боязни потерять российский рынок
Эксперт Единин: Западные компании все чаще выполняют требования нашего законодательства
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Исполнение предписаний российских регуляторов зарубежными компаниями свидетельствует об их нежелании терять российский рынок. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал замдиректора ИРИ Борис Едидин. Ранее стало известно, что Apple исполнила предписание ФАС по делу с «Лабораторией Касперского».
«Исполнение предписания ФАС американской компанией Apple наглядно говорит о том, что обращения в суды в целях защиты прав и интересов российских пользователей и компаний имеют смысл», – рассказал заместитель генерального директора АНО «ИРИ» по правовым вопросам Борис Едидин.
«В целом западные компании рассматривают российский рынок как сферу своих интересов. Поэтому они заинтересованы действовать в рамках закона и выполнять требования антимонопольных органов, чтобы не потерять его», – рассуждает эксперт.
Рассуждая о том, можно ли ожидать развития позитивного диалога между российским регулятором и западными ИТ-компаниями, собеседник отметил, что «да, действительно, все об этом свидетельствует, поскольку данный случай не единственный».
«У нас есть уже достаточно много примеров, когда иностранные компании добросовестно выполняют требования российских регуляторов. Данный случай продолжает такую тенденцию и, как мне кажется, она имеет все шансы к развитию», – отметил Едидин.
Кроме того, как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, продавливать свои монопольные интересы для таких компаний, как Apple, становится все сложнее. Развиваются альтернативные, с том числе отечественные, магазины приложений с более выгодными для разработчиков и пользователей условиями. Это вынуждает иностранных ИТ-гигантов задуматься о реальной конкуренции и отказываться от тотальной диктовки своих правил.
Ранее стало известно, что американская компания Apple исполнила предписание ФАС по делу с «Лабораторией Касперского». Законность предписания поддержали суды двух инстанций. Apple была обязана исключить из лицензионного соглашения с разработчиками (DPLA) положение, позволяющее компании не допускать в App Store приложение разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям и политикам Apple. Также компания должна была вернуть в iOS функционал, необходимый для надлежащей работы сторонних приложений родительского контроля.
В настоящее время Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA, которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков. Изменения действуют с 21 октября 2022 года. Кроме того, в очередной версии iOS 15 Apple добавила в операционную систему Screen Time API (интерфейс прикладного программирования) в отношении приложений родительского контроля.
Ведомство проанализировало возможности интерфейса и пришло к выводу, что, используя данный API, разработчики могут реализовать технические возможности, которые ранее были утрачены. В результате приложения родительского контроля смогут обладать обширным функционалом, конкурируя со встроенным в iOS приложением Screen Time от Apple.
В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам административного расследования оштрафовала компанию Apple более чем на 1,1 млрд рублей. Эту сумму требуется выплатить в течение двух месяцев с момента вынесения штрафа.
Как сообщается на сайте ФАС, Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать платежный инструмент компании в приложениях. Правила магазина приложений App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты, поясняют в антимонопольном ведомстве.
В конце 2022 года в ФАС России поступила информация от компании Apple об исполнении выданного службой в 2020 году предписания. Ведомство проанализировало информацию и пришло к выводу о его надлежащем исполнении в полном объеме.
Стало известно о планах Байдена отправиться в Польшу
Американский президент Джозеф Байден намеревается в феврале посетить Польшу в свете годовщины российской специальной военной операции на Украине.
Байден якобы планирует посетить страну в конце февраля, но окончательно решение по этой теме еще не принято, сообщил телеканал NBC, передает ТАСС.
Отмечается, что президент США может во время визита подтвердить поддержку украинской стороне.
В начале февраля польские СМИ сообщали, что Байден, его украинский и польский коллеги Владимир Зеленский и Анджей Дуда могут провести встречу в Польше.
Москва раскритиковала США за перекладывание с больной головы на здоровую в вопросе ДСНВ
Рябков: Вашингтон перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя Россию по теме ДСНВ
Критикуя Россию за «пренебрежение обязательствами» по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), американские власти перекладывают с больной головы на здоровую, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
Рябков заявил, что Вашингтон, как обычно, перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в пренебрежении обязательствами в рамках ДСНВ. Москва не отказывалась от договора и сохраняет приверженность этой договоренности, полностью соблюдая его центральные положения по численным лимитам на носители и боезаряды. Всегда это делали и будем продолжать делать дальше, приводит его слова РИА «Новости».
Россия, продолжил замглавы МИД, продолжает работу по другим положениям договора, в том числе касающимся информационного обмена в его рамках. Москва рассчитывает на аналогичные шаги с американской стороны, сказал он, выразив надежду, что Вашингтон продемонстрирует, что готов придерживаться данного документа.
Проведение инспекций в рамках договора сейчас невозможно из-за вовлеченности США в конфликт на Украине, подчеркнул Рябков. По его словам, Москва не может воспринимать эти вопросы вне контекста «все более враждебного американского курса по отношению к России, проявляющегося особенно в безостановочной накачке Украины все более опасными системами вооружений».
Замруководителя российского внешнеполитического ведомства добавил, что было бы сложно представить американских офицеров, в нынешней ситуации инспектирующих российские военные объекты и, будучи представителями стороны в конфликте, оказавшимися в глубине российской территории.
На прошлой неделе Госдеп заявил, что считает нарушением ДСНВ «блокирование» Россией американских инспекций. В Госдуме заявили, что Соединенные Штаты откровенно нарушают договор СНВ-3, начиная с преамбулы договора в части неделимости безопасности. В нижней палате российского парламента отмечали, что именно США объявили России тотальную гибридную войну и делают ставку на нанесение РФ стратегического поражения.