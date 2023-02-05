Умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф

Geo News: Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф умер в возрасте 79 лет

Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в воскресенье в больнице в Дубае в возрасте 79 лет после продолжительной болезни, сообщили СМИ.

Как передает телеканал Geo News со ссылкой на представителей семьи экс-президента, Мушарраф находился в больницце в связи с осложнением заболевания, связанного со сбоем обмена веществ, передает РИА «Новости».

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф родился 11 августа 1943 года в Дели, участник индо-пакистанских конфликтов в 1965 и 1971 годах. В 1991 получил чин генерала, в 1998 году возглавил генеральный штаб, а затем стал председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана и главнокомандующим армией Пакистана.

12 октября 1999 года Первез Мушарраф пришел к власти в результате бескровного переворота и смещения премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. В июне 2001 года он принял полномочия президента Пакистана сроком на пять лет, сохранив за собой посты главы исполнительной власти и вооруженных сил.

В апреле 2002 года Мушарраф получил возможность пребывать на посту главы государства еще в течение пяти лет.

В октябре 2007 года Первез Мушарраф победил на президентских выборах. Однако Верховный суд не подтвердил легитимность его президентства. Через месяц по приказу Мушаррафа в Пакистане было введено чрезвычайное положение. Ссылаясь на растущие террористические угрозы, он приостановил действие конституции, сменил судей в Верховном суде.

Напомним, в декабре 2019 года специальный суд Пакистана вынес Мушаррафу смертный приговор. Сам экс-президент назвал вынесенный ему приговор личной местью. Спустя месяц Высокий суд Лахора заявил, что создание специальной коллегии для слушания дела Мушаррафа является «неконституционным» и отменил вынесенный коллегией смертный приговор.