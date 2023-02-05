Военный эксперт назвал ложью объяснения США вокруг сбитого китайского аэростата

Военный эксперт Крамник: США сбили китайский аэростат, как только появилась возможность

Военный эксперт Илья Крамник назвал ложными заявления командования ВС США, предложившего президенту Джо Байдену подождать «наиболее безопасного места» для сбития китайского аэростата.

Как написал Крамник в своем Telegram-канале, заявления американского командования о том, что аэростат «сбили, как только перестал представлять опасность для людей на земле» являются ложными, поскольку сбить его над безлюдными районами Аляски или Канады было бы безопаснее, чем над густонаселенным Атлантическим побережьем.

По его словам, заявление Байдена о том, что приказ сбить был отдан еще 1 февраля не был выполнен потому, что параметры цели не позволяли ее сбить, либо же средства ПВО ее просто не заметили. Крамник добавил, что как только аэростат начал спускаться и оказался на высоте 20 тыс. метров, появился смысл поднимать на него истребитель.

Ранее ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. В Пентагоне сообщили, что китайский метеозонд вошел в воздушное пространство США 28 января в районе Аляски, 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию США 31 января в Айдахо.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что приказывал сбить китайский метеозонд еще 1 февраля, но Пентагон рекомендовал подождать ради безопасности.