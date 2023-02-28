Пескова спросили о связи закрытия неба над Петербургом и инцидента в Белоруссии

Песков перенаправил вопрос о связи закрытия неба над Петербургом и инцидента в Белоруссии спецслужбам

Проведение анализа о возможной связи или ее отсутствии инцидентов в небе над Петербургом и якобы похожего инцидента в Белоруссии – прерогатива спецслужб и Минобороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кремль не может анализировать все эти происшествия, этим занимаются спецслужбы, Министерство обороны, поэтому рекомендую обращаться к ним», – ответил Песков на вопрос о том, связывает Кремль происшествие в Петербурге и ситуацию в Белоруссии, передает РИА «Новости».

В понедельник ряд СМИ заявил о том, что на аэродром под Минском в прошлые выходные якобы было совершено нападение. Белоруссия опровергла эти заявления, а в Кремле отказались от комментариев на эту тему.

Во вторник в руководстве Петербурга сообщали о временном закрытии неба над аэропортом Пулково. Представитель экстренных служб указывал, что небо над Петербургом было закрыто якобы из-за неизвестного объекта. Через некоторое время ограничения на полеты сняли.

Позже Минобороны уточнило, что небо над городом закрывали из-за тренировки сил ПВО Западного военного округа.