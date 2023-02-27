Пескова спросили о якобы произошедшем на аэродроме под Минском инциденте

Эксперты объяснили слова Трампа о вине США во взрывах «Северных потоков»

Политолог Дробницкий: Трамп будет обвинять демократов в разжигании войны с Россией

Бывший американский президент Дональд Трамп исходя из своих политических целей обвиняет Белый дом во взрыве российского газопровода в Балтийском море. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков, комментируя заявления Трампа о причастности Штатов к диверсии на «Северных потоках».

Политологи-американисты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему бывший президент США Дональд Трамп публично допустил вероятность того, что именно его страна стоит за взрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».

Действующая админстрация Белого дома, как известно, категорически отрицает свою причастность к этой диверсии. Однако многочисленные утечки, в том числе сенсационное расследование журналиста Сеймура Херша, убедительно рассказывают о том, что взрыв был организован и осуществлен по прямому приказу Джозефа Байдена.

«Официальные власти Соединенных Штатов сейчас представлены демократами во главе с президентом Джо Байденом, который и создал так называемый «проект Украина». Поэтому Дональд Трамп выступает против разжигателей украинского конфликта, своих политических оппонентов – демократов», – рассказал газете политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«К публикации американского журналиста Сеймура Херша, конечно, нужно относиться осторожно. Он явно рассказал не всю правду о взрывах на «Северных потоках». Вместе с тем, совершенно точно в окружении Байдена были яростные сторонники их уничтожения. Однако, Белому дому сейчас категорически невыгодно что-либо публично об этом говорить», – полагает эксперт.

«В свою очередь для Трампа обвинить в случившемся своих оппонентов – это политическая задача. Сложно сказать, известно ли Трампу что-то на самом деле или это все фарс. Но, я полагаю, что в преддверии выборов он все равно будет педалировать эту тему, крайне неудобную для правящего либерального истеблишмента», – отметил он.

Политолог американист Малек Дудаков согласился с точкой зрения о том, что «Трампу политически выгодно обвинять администрацию Байдена во взрывах «Северных потоков». «В преддверии президентских выборов в США республиканец Трамп будет еще активнее обвинять действующего президента и его администрацию в поощрении актов международного терроризма и доведении США до третьей мировой с Россией», – отметил он.

«Все это доставляет неудобства Белому дому и демократам в целом, во главе с Байденом. Они бы предпочли, чтобы это как можно дольше замалчивалось», – подчеркнул политолог.

«Вместе с тем, нужно понимать, что «Северные потоки» не сильно интересуют американских граждан, и расследование Херша в первую очередь вызвало интерес в Европе и России. Поэтому Трамп может быть еще пару раз использует эту тему в своей предвыборной кампании, чтобы уколоть демократов, но ключевой она не станет, поскольку много голосов ему не даст», – полагает Дудаков.

«Вместе с тем, стратегией Трампа является стремление показать себя кандидатом мира, способным не допустить третьей мировой войны, в отличии от своего главного оппонента – демократа Байдена. Поэтому Трамп будет в целом выступать против эскалации конфликтов, обвинять действующую администрацию США в том, что губят Америку и весь мир своими воинственными настроениями», – заключил эксперт.

Ранее экс-президент США, республиканец Дональд Трамп допустил, что «Северные потоки» могли быть взорваны американской администрацией, Украиной или третьей стороной. Он также выразил уверенность, что за взрывом точно не стоит Россия. Соответствующий комментарий Трампа на своей странице в Twitter разместил американский журналист Гленн Бек.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».

В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним».

Однако постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.

Постпред Китая также призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия, как вторая после России пострадавшая от это диверсии страна, в ходе заседания СБ ООН отмалчивалась, вместо того, чтобы выразить крайне жесткую позицию.