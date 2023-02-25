Сноубордист погиб под лавиной в Кабардино-Балкарии

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25 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 20:57  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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СВО не позволила Украине растерзать Донбасс

По мнению экспертов, основу для конфликта на Украине в новейшей истории заложили даже не в 2014 году, а в 2004-м Министерство обороны РФ/РИА Новости
«24 февраля стало переломным моментом и ответом России на действия противника». Так бывшие граждане Украины описывают эмоции, которые испытали год назад – во время старта спецоперации России. При этом, по их мнению, Донбассу и другим регионам стоило начать восстание против украинских националистов не в 2014 году, а на десять лет раньше – во времена «оранжевой революции». Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Как возникли слухи о страшном оружии, поразившем турок из космоса

Многие считают, что к землетрясению в Турции может быть причастно тектоническое оружие
Чудовищное землетрясение в Турции могло быть вызвано новым видом оружия, которое запускается с орбиты и «проникает до 5 км в глубь земли... сила, которая приходит из космоса, и у вас нет шанса ни увидеть ее, ни защититься». Так звучит буквальная цитата из выступления не кого-нибудь, а главы космического агентства Турции. Неужели это действительно правда? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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В СВО сражаются и монархисты, и анархисты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Примечательно, что на нашей броне никогда не будет белых крестов. Зато широко распространено красное знамя. Только надо понимать, что это не знамя коммунистов, а знамя Победы. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Год назад наступила история

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Что приобрела Россия в обмен на разрушение прежних представлений о будущем? Это осознание того, насколько важными являются внутренний порядок, экономическая устойчивость и способность к развитию с опорой на свои силы. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Почему 23 февраля поздравляют всех мужчин

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда дело доходит до большой войны или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские штурмовые отряды взяли Ягодное на севере Артемовска
    Российские военные сказали, сколько метров осталось до центра Артемовска Зеленский выразил недовольство новыми санкциями против России Аксенов предупредил Зеленского на случай «грандиозного шухера» Медведев: Россия разобрала по винтику западное оружие
    Российские военные за сутки сбили три украинских самолета Журналист из США объяснил, зачем были взорваны «Северные потоки» В Сети высмеяли спросившего дорогу на Москву министра обороны Украины В Москве задержали участников устраивающих драки в ТЦ новой субкультуры
    Блогеры остро отреагировали на массовое уничтожение русских книг в Киеве Маск пошутил по поводу знаменитого фото Сталина В Польше заявили о прекращении поставок российской нефти Российские разведчики рассказали о срабатывании немецких противотанковых мин на пехоту

    Главная тема


    Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

    «не по плану»


    Выставленный украинцами подбитый российский танк в Берлине жители засыпали цветами

    «низкая грузоподъемность»


    У Киева появилась проблема с транспортировкой танков

    «мгновенное подавление»


    Британский генерал раскрыл способный переломить ход СВО козырь России

    Видео

    важное сражение


    Зеленский смирился с потерей Артемовска по двум причинам

    речь в Варшаве


    Ответ Байдена Путину состоит из бравады и лжи

    рост цен


    Конфликт с Россией приводит французов к голоду

    подрыв «Северных потоков»


    Германия позорится на весь мир из-за страха перед США

    послание федсобранию


    Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

    Свобода слова


    Максим Соколов: Почему Познер поддержал Херша

    Дело труба


    Глеб Простаков: Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

    Послание президента


    Игорь Караулов: Путин намерен строить мирное будущее

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    Сноубордист погиб под лавиной в Кабардино-Балкарии

    Сноубордист погиб под лавиной на горе Чегет в Кабардино-Балкарии

    25 февраля 2023, 20:21

    Текст: Вера Басилая

    Сноубордист из Воронежа погиб в результате схода лавины на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, он катался вне трассы, нарушив правила, проводится доследственная проверка, сообщает региональное СУ СК РФ.

    В сообщении на сайте СУ СКР говорится, что  житель Воронежа вместе с шестью другими сноубордистами выехали за пределы лыжной трассы и отправились в сторону скал, несмотря на предупреждения спасателей. Они начали спуск с горы, тем самым вызвали сход лавины, под которой погиб один из участников группы.

    Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего.

    До этого МЧС распространило сообщение о сохраняющейся в горах Кабардино-Балкарии угрозе схода лавин.

    Ранее снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов в Тункинском районе Бурятии, один человек погиб, еще один пострадал.

    Британский генерал раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
    Британский генерал Бэрронс раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
    		    25 февраля 2023, 15:48
    Фото: defenceimagery.mod.uk
    Текст: Александра Юдина

    Россия может использовать козырь во время проведения спецоперации, чего раньше не делала, оборона ВСУ будет мгновенно подавлена, выразил мнение британский генерал Ричард Бэрронс.

    По его словам, козырем России являются ее военно-воздушные силы. Москва может подготовить массированную воздушную атаку на Украину с целью мгновенного подавления противовоздушной обороны ВСУ, это переломит ход СВО, передает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Star.

    Бэрронс предположил, что Москва, вероятно, планирует использовать свой козырь, который ранее практически не внедряла, во время весеннего наступления.

    «Россия концентрирует большое количество воздушной техники – самолетов и вертолетов – неподалеку от границ с Украиной», – уверен британский генерал.

    Бэрронс добавил, что мир увидит гораздо большую активность российских ВВС.

    Ранее авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. До этого ВКС России сбили самолет украинских военно-воздушных сил МиГ-29.

    Коментарии (34)
    Вероятный двойник Зеленского попал на фото с Байденом
    Блогеры вычислили вероятного двойника Зеленского на фото с Байденом
    		    25 февраля 2023, 14:50
    Фото: @timofei_v
    Текст: Вера Басилая

    Блогеры разоблачили двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.

    «Двойник Зеленского спалился?», – спрашивает «Приднестровец», отметив на фото мужчину, одетого, как президент Украины, и очень на него похожего, следовавшего за настоящим Зеленским и Джо Байденом.

    Блогер Тимофей Ви предположил, что двойник Зеленского не только катается вместе с ним повсюду, но и ездит вместо него на передовую.

    «Вот вам и ответ, как так вышло что Зеля «геройски ездил в Бахмут и Херсон», – написал Тимофей Ви в своем Telegram-канале.

    Ранее на Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского.

    Коментарии (22)
    Новая функция Google Photos напомнила Маску про Сталина
    Функция интернет-сервиса Google Photos, позволяющая удалять с фотографий выбранных людей, напомнила Маску про Сталина
    		    25 февраля 2023, 03:55
    Фото: @elonmusk
    Текст: Антон Никитин

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новую функцию интернет-сервиса Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, выразив мнение, что появившаяся возможность якобы понравилась бы Иосифу Сталину.

    Комментируя новую функцию Google Photos, позволяющую удалять с фотографий изображения выбранных людей, Маск опубликовал на своей странице в соцсети Twitter снимок Сталина в окружении соратников – Молотова, Ворошилова и Ежова, на котором глава НКВД Ежов после ареста был заретуширован.

    Ранее американская компания Google информировала, что подписчики GoogleOne – на Android и iOS – смогут пользоваться рядом новых функций, которые помогут «легко усовершенствовать все свои воспоминания в Google Фото».

    Напомним, в середине февраля Маск назвал искусственный интеллект главной угрозой человечеству.

    Коментарии (37)
    Медведев: Россия разобрала по винтику западное оружие
    Замглавы Совбеза Медведев заявил, что Россия расширила выпуск своего оружия и неплохо изучила вражеское
    		    25 февраля 2023, 13:47
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    В России не только увеличили производство собственного вооружения, но и хорошо изучили западное оружие, узнав много полезного, рассказал замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев для журнала «Национальная оборона».

    По его словам, смешно слышать рассуждения Киева о том, что в России «закончились ракеты» или «приостановилось производство». Медведев отметил, что Россия расширила производство и начала внедрение новейших технологий, изучив трофеи западного оружия, передает ТАСС.

    «Изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного – опыт противника обратили себе на пользу», – подчеркнул он.

    Также Медведев рассказал, что в течение года побывал на многих российских оборонных предприятиях, которые работают слаженно и без сбоев.

    Замглавы Совбеза России отметил, что активно строятся новые цеха и заводы, а выпуск продукции военного назначения на ряде объектов был увеличен в десятки раз.

    Кроме того, Медведев добавил, что в «оборонке» в данный момент растут зарплаты, что позволяет привлекать наиболее опытных сотрудников и проводить максимально эффективную кадровую политику.

    «Российский оборонный комплекс – это профессионалы высшего класса, которыми страна по праву гордится. Мужественно, оперативно, профессионально действуют и те, кто в составе ремонтных бригад работает прямо на поле боя, возвращает технику в строй, обеспечивает наше продвижение вперед. Низкий им поклон за все, что они сделали и делают сейчас, приближая победу», сказал он.

    В заключение замглавы Совбеза добавил, что после 80-летия победы в Сталинградской битве история повторяется и России вновь противостоит империя разнообразных врагов.

    «В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)», – резюмировал он.

    Ранее Медведев объяснил, в чем сила России.

    Коментарии (42)
    Российские разведчики рассказали о срабатывании немецких противотанковых мин на пехоту
    		    25 февраля 2023, 12:07
    Фото: bundeswehr.de
    Текст: Кристина Цыцура

    Российский сапер-разведчик из первого армейского корпуса ВС России рассказал, что немецкие противотанковые мины, появившиеся у ВСУ, срабатывают, в том числе на пехотинцев.

    По его словам, мина с сенсорными датчиками чувствует большое количество метала на бойце и выдает сигнал на подрыв. Мины разрабатывались и выпускались в Германии, передает РИА «Новости» слова разведчика с позывным «Нафаня».

    Также он уточнил, что есть мины, которые сигнализируют о замене, от 40 дней они могут простоять почти 100 дней.

    Мины DM31 обладает массой заряда в 3,9 кг, имеет форму диска толщиной 13,3 см. 

    Коментарии (11)
    Журналист Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков»
    Американский журналист Херш: Подрыв «Северных потоков» может нарушить единство НАТО
    		    25 февраля 2023, 07:58
    Фото: Xander Heinl/
    www.imago-images.de/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может нарушить единство Североатлантического альянса, и сейчас главный вопрос в том, какая страна покинет НАТО первой, заявил американский журналист Сеймур Херш.

    Публицист в интервью канадскому порталу Western Standard в очередной раз указал на то, что подрыв был совершен с ведома главы американского государства Джо Байдена. При этом Херш подчеркнул, что хозяин Белого дома допустил большую ошибку. По его словам, президент США начал нечто такое, о чем не имеет понятия, передает ТАСС.

    Херш высказал предположение, что действия США в отношении газопроводов могут иметь эффект, противоположный стремлению Вашингтона сохранить единство Североатлантического альянса.

    Накануне Херш уличил Байдена во лжи по поводу «Северных потоков».

    Коментарии (16)
    Наемник раскрыл срок жизни солдата ВСУ на передовой у Артемовска
    Наемник из США рассказал о сроке жизни солдата ВСУ на передовой у Артемовска
    		    25 февраля 2023, 10:03
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Срок жизни украинского военного на передовой в Артемовске составляет не более четырех часов, рассказал изданию Newsweek действующий на стороне ВСУ морской экс-пехотинец США Трой Оффенбекер.

    По его словам, в рядах ВСУ много потерь, средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов, а обстановка близ Артемовска называют «мясорубкой» из-за жестоких боев, передает РИА «Новости».

    Американский наемник добавил, что не уверен в том, что украинская армия сможет удержать город.

    Накануне российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Берховка в 7 км к северу от Артемовска в ДНР.

    Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские силы продвинулись в Артемовске почти до центра города.

    Коментарии (26)
    У Киева появилась проблема с транспортировкой танков
    		    25 февраля 2023, 17:15
    Фото: Dimitri/imago-images/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Обещанные Украине танки сложно будет доставить на фронт, так как у украинских мостов низкая грузоподъемность.

    Об этом заявила французская журналистка Кристель Неан в интервью Sputnik, сообщается в Telegram-канале издания. 

    Мосты Украины не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн, заявила Неан. Речь идет о танках Abrams или Leopard, которые не приспособлены к украинской местности.

    Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.

    Между тем замглавы Совбеза Медведев заявил, что Россия разобрала по винтику западное оружие.

    Коментарии (27)
    Аксенов предупредил Зеленского на случай «грандиозного шухера»
    Аксенов: Зеленскому стоит помнить, что он расходный материал Запада
    		    25 февраля 2023, 14:14
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Воинственные заявления властей в Киеве в отношении Крыма связаны с уверенностью в возможности скрыться за рубежом, Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Глава Крыма выразил мнение в своем Telegram-канале, что верхушка киевского режима ведет себя воинственно из-за уверенности в том, что им, их семьям и деньгам ничего не угрожает, и в случае «грандиозного шухера» «им хватит места в покидающих Киев самолетах США».

    По его словам, Зеленскому не стоит быть таким уверенным, потому что «западные хозяева» обычно не церемонятся с «расходным материалом» и «туземцами», кроме того, есть огромное количество желающих рассчитаться с ВСУ и киевскими властями.

    Аксенов отметил, что Крым и новые регионы не попадут в лапы нацистов, а продолжение ударов по инфраструктуре Украины «должно лишить возможности засорять эфир и мозги людям».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».

    Коментарии (12)
    Российские военные за сутки сбили три украинских самолета
    		    25 февраля 2023, 14:33
    Фото: Gleb Garanich/Reuters
    Текст: Вера Басилая

    Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины, а ПВО уничтожила украинский Су-25 в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, истребители ВСК России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров ДНР сбили самолеты Су-24 и МиГ-29 ВСУ, кроме того, средства ПВО поразили в Тягинке Херсонской области украинский самолет Су-25.

    Также на купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР, потери ВСУ составили до 60 военных, были уничтожены  артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка Krab.

    На красно-лиманском направлении в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    В Минобороны сообщили, что на донецком направлении за сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Авдеевки в ДНР уничтожили склад артиллерийских боеприпасов.

     На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье ДНР и Гуляйполе Запорожской области потери ВСУ составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-20.

    В Угледаре ДНР и Малиновке Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами, а на херсонском направлении – артиллерийская система М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

    Всего за сутки ВС России нанесли поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135 районах. Кроме того, возле поселка Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций, сообщили в Минобороны.

    Уничтожены восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, и Запорожской области, перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты «Точка-У».

    Ранее российские военные ударили по колонне техники ВСУ под Кременной.

    Коментарии (52)
    Генсек НАТО описал сценарий окончания конфликта на Украине
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал вероятным окончание конфликта на Украине за столом переговоров
    		    25 февраля 2023, 10:24
    Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров, заявил испанской компании Television Espanola генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    По его словам, продолжение поставок оружия Киеву все еще «остается единственным способом достичь мира». При этом Столтенберг допустил, что конфликт закончится за столом переговоров, однако «это зависит от ситуации на поле боя», передает ТАСС.

    Также генсек НАТО добавил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готовится к миру.

    Кроме того, по мнению Столтенберга, победа России в этом конфликте «станет трагедией», также это «очень опасно» для НАТО.

    Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются. 

    Коментарии (18)
    Почти половина экспорта ЕС в Россию попала под санкции
    Под европейские санкции попала почти половина экспорта ЕС в Россию
    		    25 февраля 2023, 15:24
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Новый десятый пакет антироссийских санкция Евросоюза предусматривают запрет и ограничения около половины экспорта ЕС в Россию, указано в заявлении Еврокомиссии.

    В документе отмечено, что запреты и ограничения затрагивают экспорт из ЕС на общую сумму 11,4 млрд евро, они идут в дополнение к запрету на экспорт на 32,5 млрд евро согласно принятыми ранее пакетами санкций. Получается, что ЕС в общей сложности ввел санкции против 49% всего своего экспорта в Россию (данные актуальны с 2021 года), передает РИА «Новости».

    В частности, ЕС расширил ограничения на экспорт и импорт в торговле с Россией, добавив запрет на поставки в Россию электроники, специализированных транспортных средств, деталей машин, запасных частей для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товаров для строительного сектора.

    Также Евросоюз запретил транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций.

    Кроме того, Совет ЕС ввел санкции против трех российских банков. Однако в документе не указано, какие банки имеются ввиду.

    Помимо прочего совет ЕС запретил россиянам занимать руководящие посты на стратегических предприятиях в государствах союза, так как «влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию и, в конечном итоге, представлять опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам»

    Совет ЕС дополнительно ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам России, чтобы «защитить безопасность поставок газа в ЕС и избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком».

    Ранее стало известно, что в новый десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза попали 121 физическое и юридическое лицо.

    Канада ввела санкции против российских чиновников, госструктур и организаций.

    США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям, а также ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.

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    В Германии придумали применение для оставшихся после прокладки «Северного потока – 2» труб
    В Германии рассказали об использовании оставшихся после прокладки «Северного потока – 2» труб
    		    25 февраля 2023, 13:07
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Германии заявили о желании использовать трубы «Северного потока – 2» для строительства трубопровода для транспортировки сжиженного природного газа, сообщает газета Welt am Sonntag.

    Так, правительство Германии ведет с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке 3 тыс. труб, которые хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген.

    В планах построить трубопровод протяженностью около 40 км, чтобы соединить участок недалеко от Рюгена с терминалом СПГ с Лубмином на материке, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что могут возникнуть сложности, так как Nord Stream 2 принадлежит российскому Газпрому.

    Напомним, строительство «Северного потока – 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. А 23 февраля США ввели санкции против проекта. 

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    Выставленный украинцами подбитый российский танк в Берлине жители засыпали цветами
    Подбитый российский танк, выставленный украинцами в Берлине, жители города засыпали цветами
    		    25 февраля 2023, 19:43
    Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Участники митинга в Германии против поставок оружия Украине засыпали цветами подбитый российский танк, выставленный украинцами в Берлине.

    В Берлине проходит многотысячный митинг против поставок оружия Киеву, эскалации конфликта и за мирные переговоры. Демонстранты вышли с плакатами «Это не наша война», «Германское оружие вновь убивает русских и украинцев», «За мир без немецких танков», передает RT.

    Cторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства РФ в Берлине, чтобы помешать проведению акции, но немцы возложили к нему тысячи роз в память о погибших в конфликте. Блогеры отреагировали на акцию в Германии и поступок жителей Берлина.

    «Как-то неудобно вышло с нашим танком выставленным перед российским посольством в Берлине. Это называется «банкет вышел из под контроля», – написал в Telegram-канале Русский тарантасъ.

    «Украинцы выставили напротив посольства России в Берлине наш танк подбитый. Люди стали возлагать цветы. Теперь он весь в цветах. Слава России! Вечная память нашим  павшим воинам!», – написала Анастасия Кошеварова.

    Ранее участники многотысячного митинга в Берлине выступили против отправки оружия Киеву.

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    В Москве задержали участников устраивающих драки в ТЦ новой молодежной субкультуры
    После массовых драк в ТЦ задержано 30 участников новой молодежной субкультуры «ЧВК Редан»
    		    25 февраля 2023, 16:14
    Фото: @truekpru
    Текст: Вера Басилая

    В ТЦ «Авиапарк» в Москве задержано свыше 30 участников новой молодежной субкультуры «ЧВК Редан», которые устраивали массовые драки с посетителями.

    Подростки-неформалы, которые называют себя «ЧВК Редан», стали участниками массовой драки в фудкорте «Авиапарка». По словам неформалов, драка началась со словесной перепалки, якобы к ним подошла компания других подростков и потребовала стулья, передает Telegram-канал «112».

    Участников «ЧВК Редан» ищут по клетчатым штанам и пауку с цифрой «4» на спине, они носят длинные черные волосы. Отличительный знак – одежда с изображением паука. Такой же, как у членов банды «Редан» в аниме Hunter x Hunter, пишет «Комсомольская правда».

    По словам одного из «редановских», они решили объединиться, чтобы дать отпор всяким фанатам, лидера у них нет.

    «Мы не банда и не субкультура. Просто хотим, чтобы от всех «нефоров» отстали», – заявил неформал.

    Сейчас полицейские расследуют дело по статье «Хулиганство» и устанавливают всех участников драки.

    Ранее полиция начала выяснять детали массовой драки подростков в школе Челябинска.

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