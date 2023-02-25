В Сети высмеяли спросившего дорогу на Москву министра обороны Украины

В Twitter посмеялись над главой Минобороны Украины Резниковым, который собрался на танке в Москву

Пользователи Twitter высмеяли видео с министром обороны Украины Алексея Резникова, где он вылезает из немецкого танка Leopard и по-польски спрашивает, как доехать до Москвы.

Один из комментаторов заявил, что Резников «будет доставлен самолетом в Москву для начала процесса по его военным преступлениям».

Другой пользователь отметил, что «Украине понадобилась бы вся НАТО, чтобы добраться до Москвы», передает РИА «Новости».

«Есть высокая вероятность, что он не доедет, а сбежит на Запад», – предположили читатели.

Ранее первая партия танков Leopard из Польши прибыла на Украину.