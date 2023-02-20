В ВТБ рассказали о звонках мошенников с иностранных номеров россиянам

Мошенники начали применять при звонках жертвам из России иностранные номера телефонов, похожие на российские, большая часть звонков проводится через мессенджеры, сообщили в ВТБ.

Клиентам банков звонят с номеров, похожих на +84 95 ххххххх или +49 хххххх, что визуально схоже с обычным звонком российского городского и мобильного номера, сообщили в ВТБ, передает ТАСС.

На экранах телефонов с iOS это и вовсе выглядит как обычный звонок сотового оператора.

В банке порекомендовали немедленно прекращать разговоры, если звонивший показался подозрительным. После этого следует сообщить банку по его официальному номеру, проверив безопасность средств на счете.

Российские номера имеют 11 цифр, иностранные, похожие на российские – более 11, при этом звонки с территории России начинаются с 8, а с российского номера в международном формате – с +7.

В ВТБ указали, что каждый второй звонок мошенников проходит через мессенджеры, к концу 2023 года эта доля дойдет до 80%. Также мессенджеры дают возможность указать любое имя при регистрации, и мошенники называют себя «Центробанком», «Службой безопасности банка», «Следственным комитетом» и т.д.