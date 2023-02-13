|
|
Посол: США давили на Индию, чтобы она присоединилась к кампании против России
Посол Алипов: США давили на Индию, чтобы она присоединилась к кампании против России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Запад, в том числе и США, шантажировали Индию и угрожали вторичными санкциями, чтобы заставить страну присоединиться к антироссийской кампании, рассказал посол России в Нью-Дели Денис Алипов.
Он подчеркнул, что в связи с шантажом Индия придерживается сбалансированной позиции, а также демонстрирует приверженность сохранению партнерских отношений с Россией, передает ТАСС. Дипломат считает, что «наращивание динамики двустороннего торгово-экономического взаимодействия можно рассматривать как ответ Индии на такое давление».
Алипов отметил, что Вашингтон не скрывает желания навредить российско-индийским связям.
Ранее российский лидер Владимир Путин в поздравлении президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днем республики высоко оценил качественное стратегическое партнерство с Москвой.
В США рассказали, что гарантирует России победу на Украине
Точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме ВСУ, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, об этом он рассказал в интервью Judging Freedom.
По его словам, Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми, передает РИА «Новости».
«Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов... У России есть обе эти составляющие», – заключил Макгрегор.
Напомним, ослабление Германии является второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.
В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной на основе существующей реальности
Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе существующей реальности, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в интервью каналу «Звезда».
Он напомнил классическое выражение – любые военные действия завершаются переговорами. Теперь же в случае с Украиной к ним подойдут без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, передает ТАСС.
При этом Вершинин подчеркнул, что решение по переговорам с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе.
Также дипломат не исключил, что эти переговоры возможны и при нынешнем президенте США Джо Байдене, если сам президент и его окружение «проявятся осмотрительность и мудрость».
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» прекратить украинский конфликт.
Эксперт описал угрозу использования американских БПЛА Польшей
Военный эксперт Хатылев: США хотят знать все о наших западных границах
|
|
Передача Польше новых средств для осуществления разведки говорит о желании США и НАТО оказать помощь ВСУ в части получения высокоточных данных, а также завладеть более полной информацией о наших западных границах, Калининграде и территории Белоруссии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Польша арендовала у США БПЛА Reaper.
«Тот факт, что Польша получает новые беспилотные летательные аппараты, свидетельствует о расширении поля разведдеятельности и интересе США к нашим западным границам. Кроме того, тем самым они попытаются оказать дополнительную помощь ВСУ для организации контрнаступления», – рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.
«Безусловно, противнику разведданные нужны для того, чтобы лучше знать о передвижении и состоянии наших войск в режиме реального времени. Кроме того, чтобы знать наши возможности для маневров и так далее. И раз на территории Польши появляются дополнительные силы и средства для разведдеятельности, значит Штаты готовят какие-то очередные действия против нас», – отметил он.
«Беспилотных аппаратов такого уровня у Польши раньше не было. Reaper могут длительное время находиться в воздухе и использовать большие высоты. То есть можно говорить о том, что потребовалась более детальная разведка и высокоточные данные», – полагает собеседник.
«Кроме действий на Украине, эти беспилотники вполне могут и угрожать Калининграду, а также территории Белоруссии. Однако в Калининградской области для противника все предельно понятно в отношении нашей группировки, какие там типы комплексов и как расположены», – рассуждает эксперт.
«Вместе с тем я допускаю, что для получения информации о детальном положении дел могли потребоваться самые современные средства. Еще и на фоне постоянной шумихи и обеспокоенности в западной прессе могут использовать и для разведывания ситуации в Белоруссии», – добавил Хатылев.
«Что касается нашего ответа на западную разведку, то здесь мы можем и должны действовать в рамках понятного цикла мероприятий по противодействию. В их числе соблюдение маскировки, проведение различных действий в рамках радиоэлектронной борьбы, радиолокационного прикрытия и так далее. Нашим войскам все известно», – отметил собеседник.
«Однако это работает только в случае ненарушения нашей границы. Если же американские беспилотники нарушат нашу государственную границу, то к ним будут предприниматься иные меры, в том числе уничтожение», – акцентировал эксперт.
«Отмечу, что существенного различия в проведении разведки силами и средствами НАТО сейчас и при привлечении БПЛА Reaper – нет. В свою очередь наши войска стоят на своих позициях, выполняют задачи повседневной деятельности и ведут наблюдение за противником, проводят тактические учения. Ничего ценного разведка НАТО не поимеет, применяя там свои БПЛА», – заключил Хатылев.
Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Польша получила взятые у США в долгосрочную аренду американские беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения MQ-9A Reaper. Отмечается, что они были арендованы в рамках срочной оперативной необходимости и будут вести разведку на восточной границе страны.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9A Reaper – это модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Дальность полета аппарата составляет до 8500 километров, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю.
Ранее ВВС США предложили поставить Киеву американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон еще не принял окончательное решение о передаче. Об этом сообщала газета Politico со ссылкой на источники. Добавим, что обсуждение этого вопроса идет уже почти год. Речь шла о передаче старых беспилотников Reaper Украине, так как США пытаются избавиться от них уже давно. При этом отмечалось, что некоторые беспилотники будут «почти наверняка сбиты».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сегодня беспилотные летательные аппараты оказывают колоссальное влияние на ход боевых действий и какие из них более всего необходимы российской армии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины
Оборона ВСУ на Южном направлении начинает разрушаться из-за верной тактики российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, фронт юга Украины разваливается на части, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова офицера.
Он отметил, что бронетехника постепенно утрачивает свою роль, а вот доминировать будет разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам. Они будут господствовать в бою, наносить большой урон.
Именно поэтому отправка Украине западной бронетехники без прикрытия с воздуха будет бесполезной, считает Макгрегор. Он добавил, что 88 танков сгорят в боях за минуту.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских лидеров передавать Украине танки Leopard 2, которые там якобы будут эффективны.
Метрополитен-музей назвал Репина и Айвазовского украинскими художниками
Метрополитен-музей в Нью-Йорке решил отнести Илью Репина и Ивана Айвазовского к украинским художникам.
На странице с картиной «Корабль в лунном свете» Айвазовского информацию говорится о том, что автор – украинец. Аналогичное заявление размещено на странице с картиной «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» Репина, сообщает РИА «Новости».
Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи. Айвазовский и Репин родились во времена Российской империи в Феодосии и Чугуеве соответственно.
Напомним, глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала». Она призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре.
Антонов: Планы Запада нанести России стратегическое поражение сорваны
Посол РФ в США Антонов: Планы Запада нанести России стратегическое поражение сорваны
|
|
Весь западный мир ополчился на Россию, однако уже очевидно, что планы нанести РФ стратегическое поражение сорваны, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
На проходящем в российском диппредставительстве торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника Антонов заявил, что так уж случилось, что Родина снова в опасности, как это было в годы Великой Отечественной войны, Вооруженные силы РФ защищают суверенитет и независимость России в ходе специальной военной операции, а дипломаты, находящиеся за многие тысячи километров от родной земли, отстаивают интересы Отчизны в условиях развязанной против РФ гибридной войны, передает ТАСС.
Глава дипмиссии заявил, что на Россию ополчился весь западный мир, однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны. Он отметил, что Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств.
Антонов заявил, что российские дипломаты ощущают стремление недругов подорвать многовековую дружбу со странами СНГ, а также Азии, Африки, Латинской Америки. Глава российской дипмиссии констатировал, что страна живет в условиях экономических санкций, даже название нашей Родины хотят вырезать с политической карты мира.
При этом, подчеркнул дипломат, РФ не отказывается от своих целей, главная из которых – формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Он пояснил, что говорит о порядке, который обеспечит условия для справедливого развития всех стран, где будут с уважением относиться к национальным интересам любого государства, исходя из принципа неделимости безопасности.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что планы Запада изолировать Россию и окружить ее санитарным кордоном провалились, Москва продолжает укреплять отношения добрососедства с мировым большинством – государствами Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.
Названы риски применения Польшей БПЛА Reaper
Эксперт Федутинов: Reaper способны быстро переходить к ударным задачам
|
|
Польша проводит планомерную модернизацию ВС по западному образцу. Вместе с тем не стоит забывать, что Reaper могут использоваться не только для разведывательных, но и для ударных целей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, комментируя сообщения о том, что Польша арендовала у США беспилотники Reaper.
«MQ-9A Reaper – это беспилотный летательный аппарат, причисляемый его разработчиками к средневысотным устройствам большой продолжительности полета. Однако в современных реалиях он вполне мог бы быть отнесен к высотным», – сказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
«Такие беспилотники могут свыше суток барражировать над заданными районами. Видовую разведку они проводят за счет использования высококлассной бортовой многоканальной оптикоэлектронной системы наблюдения американской компании Raytheon или канадской Wescam, а также РЛС с синтезированной аппаратурой AN/APY-8 Lynx II», – отметил он.
«Судя по всему, беспилотники передаются Польше в разведывательном варианте. Однако не стоит самообманываться – эти системы изначально разведывательно-ударные. Они способны нести существенную ударную нагрузку, в состав которой, помимо ПТУР Hellfire, могут также входить высокоточные бомбы, такие как GBU-12 и GBU-38. Переход к выполнению боевых задач происходит достаточно быстро», – продолжает эксперт.
«Амбиции политического и военного руководства Польши заставляют ставить высокую планку. Этим, в частности, объясняются весьма масштабные планы военного ведомства. Варшава в постсоветские годы активно проводила работу по последовательной трансформации своих вооруженных сил при сохранении их высокого численного состава», – акцентирует эксперт.
«Военнослужащие готовились по западным стандартам, в том числе и за счет приобретения боевого опыта – польский контингент традиционно был одним из крупнейших среди стран союзников, поддерживавших действия США в их кампаниях в Ираке и Афганистане», – напомнил он.
«Параллельно с этим закупались иностранные образцы вооружений и военной техники, постепенно заменявшие собой машины советской эпохи. Таким образом, можно сделать вывод, что получение, пусть пока и на условиях аренды, беспилотников Reaper в целом вписывается в описанную стратегию действий», – добавил собеседник.
Рассуждая о вызовах, которые возникают перед Россией после передачи таких беспилотников, Федутинов отмечает, что «такие аппараты не являются сложными целями для систем противовоздушной обороны».
«Reaper – это довольно крупные и заметные для средств обнаружения аппараты. К тому же малоскоростные и неманевренные. В боевой обстановке они вряд ли будут долго жить. Вместе с тем они, выполняя полеты вдоль границы, будут обеспечивать определенный вклад в пополнение и обновление данных воздушной разведки», – рассказал он.
«Если же дело дойдет до боевого применения, им могут делегировать наиболее высокорисковые задачи, в которых шансы потерять пилотов будут неприемлемо высоки», – заключил эксперт.
Накануне военный эксперт Сергей Хатылев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что передача Польше новых средств для осуществления разведки говорит о желании США и НАТО оказать помощь ВСУ в части получения высокоточных данных, а также завладеть более полной информацией о наших западных границах, Калининграде и территории Белоруссии.
Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Польша получила взятые у США в долгосрочную аренду американские беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения MQ-9A Reaper. Отмечается, что они были арендованы в рамках срочной оперативной необходимости и будут вести разведку на восточной границе страны.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9A Reaper – это модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Дальность полета аппарата составляет до 8500 километров, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю.
Напомним, ВВС США предложили поставить Киеву американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон еще не принял окончательное решение о передаче. Об этом сообщала газета Politico со ссылкой на источники. Добавим, что обсуждение этого вопроса идет уже почти год. Речь шла о передаче старых беспилотников Reaper Украине, так как США пытаются избавиться от них уже давно. При этом отмечалось, что некоторые беспилотники будут «почти наверняка сбиты».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сегодня беспилотные летательные аппараты оказывают колоссальное влияние на ход боевых действий и какие из них более всего необходимы российской армии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совфеде объяснили заявление Кулебы о «великих событиях» в годовщину СВО
Сенатор Климов: Кулеба – марионетка, действующая по указке заокеанского хозяина
|
|
Популистские заявления главы украинского МИД либо продиктованы указаниями из Вашингтона, либо являются продуктом мысли самого автора, что более вероятно. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события».
«Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба такая же кукла в театре марионеток, как и европейские политики вроде Жозепа Борреля, а также всевозможных немецких и британских министров. Все они работают за счет ловких и натруженных рук хозяина», – рассказал зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.
«Поэтому они говорят то, что скажет кукловод, либо то, что им ситуативно приходит в голову. Ни о какой стратегической политической мысли здесь речи не идет. Исходя из этого, Кулеба, в моем понимании, не является источником, представляющим ценную информацию», – отметил он.
«Все серьезные решения в отношении России принимаются в Вашингтоне или в Нью-Йорке. Господин Кулеба не является субъектом принятия этих решений. Все, что ему отводится – это право делать какие-то глупые и популистские заявления, подогревая очередную мнимую «перемогу», – акцентировал собеседник.
«Из открытых источников нам известно, что на 24 февраля готовится заседание Генассамблеи ООН в интересах Украины, где будет вынесена очередная антироссийская резолюция. Уверен, что Запад попытается собрать большинство голосов в свою пользу», – напомнил Климов.
«Что же касается самой резолюции Генассамблеи, то нет сомнений в том, что документ подготовлен Штатами и пойдет в соавторстве с недружественными странами. Кроме того, я примерно представляю, что именно там напишут. Лично для меня здесь больший интерес представляет сама динамика голосования», – отметил он.
«Аналогичный документ принимался в прошлом году, есть данные о том, какую позицию заняла каждая из стран. Кроме того, мне хорошо известны методы, которые используют американцы для дожимания к своей позиции отдельных стран. В том числе они не гнушаются оказывать давление на детей глав государств и иных высокопоставленных чиновников, обучающихся в США», – заключил Климов.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике. Он отметил, что эти события пройдут в Нью-Йорке, будет много важных политических сигналов, решения по санкциям, оружию, символы единства, и это будет происходить на всех уровнях.
Напомним, к годовщине начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию.
Источники в ООН отмечают, что резолюция, которую вынесут на голосование, будет базироваться на так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. В заседании Генассамблеи ООН по ситуации на Украине примут участие глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и главы МИД ряда европейских стран.
Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД, в котором должен был участвовать и Зеленский, но, по словам источника, скорее всего, этого не произойдет из-за планируемой поездки в Европу президента США Джо Байдена.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле отреагировали на призыв посольства США к американцам покинуть Россию
Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть Россию звучит не в первый раз
Обращение посольства США в России к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть РФ озвучивались неоднократно, это не является новацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что посольство США не в первый раз призывает американцев уехать из России, уточнив, что в предупреждении покинуть страну указываются граждане с двойным российским и американским гражданством, передает РИА «Новости».
Он отметил, что граждане России в первую очередь являются таковыми вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть.
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине».
Антонов предостерег США от отправки спецназа на Украину
Антонов: Возобновление деятельности Сил спецопераций США на Украине станет неприкрытым участием в конфликте
|
|
В случае возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине Вашингтонская администрация пошла бы на неприкрытое участие американских регулярных войск в конфликте на Украине, говорится в распространенном диппредставительством РФ заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Антонов отреагировал на сообщение The Washington Post о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Он указал, что речь идет о журналистском расследовании, авторы ссылаются на неназванные источники в администрации, при этом официально эта информация американскими властями не комментировалась. В то же время дипломат считает весьма показательными разговоры на страницах одного из ведущих американских изданий о вероятной отправке на Украину спецназовцев, передает ТАСС.
По его словам, это подтверждает одержимость США несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения, в Соединенных Штатах готовы идти ради этого на неописуемые риски. Он назвал идею о военной поддержки Украины Соединенными Штатами безумной.
Такое решение, как подчеркнул глава дипмиссии, стало бы неприкрытым участием регулярной армии Соединенных Штатов в конфликте на украинской территории.
Высокопоставленный дипломат с сожалением констатировал, что в Вашингтоне по-прежнему не замечают зверств киевского режима, игнорируют очередную казнь нацистами российских военнопленных, от которой в жилах стынет кровь. Кроме того, американская сторона закрывает глаза на ежедневные обстрелы мирных городов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отметил дипломат.
Покрывая украинских радикалов, США де-факто превращаются в соучастника ужасных преступлений, подчеркнул Антонов, добавив, что усугубление вовлеченности США в противостояние с Россией на Украине ведет мир к непредсказуемым последствиям.
Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт.
Захарова призвала созвать саммит НАТО по подрыву «Северных потоков»
Захарова предложила созвать экстренный саммит НАТО в связи с информацией о причастности США к подрыву «Северных потоков»
|
|
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила созвать экстренный саммит НАТО в связи с публикацией расследований американского журналиста Сеймура Херша и других журналистов о причастности США к терактам на «Северных потоках».
Комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша и других журналистов о причастности США к терактам на «Северных потоках», Захарова поинтересовалась в своем Telegram-канале, где же натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них якобы есть факты, хотя на самом деле они никогда никаких фактов никому не предъявляли.
Российский дипломат подчеркнула, что в случае с расследованием американского журналиста Сеймура Херша фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. В связи с этим Захарова поинтересовалась, когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации.
Напомним, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. В Китае призвали мировое сообщество пересмотреть отношения с Соединенными Штатами из-за причастности властей США к подрыву «Северных потоков».
Американский экс-разведчик обвинил США в обстрелах Донбасса
Экс-разведчик Риттер обвинил Белый дом в военных преступлениях в Донбассе
|
|
Пентагон координирует удары ВСУ из HIMARS по позициям ВС России, что делает США виновной в преступлениях против гражданского населения, Белому дому грозят политические проблемы, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам экс-разведчика, каждая цель, которую поражает HIMARS, выбирается Соединенными Штатами, что означает, что существует цепочка командования личного состава из США, которые вовлечены во все это, передает РИА «Новости».
Он указал, что из HIMARS бьют по больницам, школам, гражданским зданиям, а это считается военным преступлением, и теперь Белому дому угрожают политические проблемы. Риттер считает, что вовлечен в военные преступления в том числе Джейк Салливан, который, как советник по национальной безопасности, должен проинформировать президента обо всем, что может неожиданно всплыть, и что его не застанут врасплох.
«И тот факт, что президент продолжает допускать это, потрясает!» – возмутился Риттер.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что для проведения успешных обстрелов ВСУ регулярно запрашивают у США и их союзников координаты целей. Как пишет газета, высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Киев «практически никогда не осуществляет запуск ракет без корректировки данных с Вашингтоном».
Посольство США повторно призвало американцев покинуть Россию
Посольство США призвало американцев покинуть Россию «из-за угрозы мобилизации»
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине», сообщили в американском дипведомстве.
В предупреждении, опубликованном в понедельник на сайте посольства США, говорится, что американцам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Россию, а находящимся в стране гражданам США «лучше уехать из-за риска задержаний». Также в посольстве предупредили, что конфликт на Украине может быть непредсказуем, передает РИА «Новости».
В диппредставительстве также отметили, что Россия якобы может отказать гражданам США в признании двойного гражданства: «мобилизовать, не выпустить из страны или призвать в армию».
Ранее в сентябре прошлого года посольство США выпустило такое же предупреждение с призывом покинуть Россию.
Напомним, МИД России потребовал от посольства США прекратить вмешательство в дела страны.
СВР: США вербуют боевиков ИГ для совершения терактов в России
СВР: Американские военные вербуют боевиков ИГ для совершения терактов в России и СНГ
Американские военные осуществляют вербовку боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
По сообщению СВР, американские военные ведут активную вербовку боевиков аффилированных с Аль-Каидой*» (запрещена в России) и ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России) «джихадистских группировок для совершения терактов в России ив странах СНГ, передает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что в январе 2023 года было отобрано 60 террористов, которые проходят курс ускоренной подготовки на американской базе Эт-Танф в Сирии, где их обучают навыкам изготовления и применения СВУ и приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности.
«Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии», – сообщили в СВР.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине в расчете на стратегическое поражение России, но этому не бывать.
Подоляк: Киев не получал предложения о мире взамен на территории
Украинская сторона не получала предложений по территориальным уступкам взамен на мир, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Официально и неофициально предложений об обмене территорий на мирное соглашение не поступало, заявил Подоляк в интервью Die Welt, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Киев не согласен на мир, если «10%, или 20%, или 30% территории страны перейдут России». В этом случае «война» продолжится, но «в другом измерении, в другом виде».
Подобное соглашение показало бы капитуляцию Украины и победу России, заключил Подоляк.
Напомним, швейцарские СМИ со ссылкой на немецких политиков сообщили, что глава ЦРУ Уильям Бернс в январе якобы предложил России и Украине план «мирного урегулирования».
Это утверждение также опроверг и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.