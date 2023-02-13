Посол усомнился в участии России в коронации Карла III

Посол в Британии Келин: Россию демонстративно не пригласят на коронацию Карла III

Россию и Белоруссию демонстративно не пригласят на предстоящую в мае коронацию нового британского короля Карла III, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Келин заявил, что коронация будет в значительно более усеченном варианте, приглашается не так много людей. Посол предположил, что Россию и Белоруссию демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II, передает РИА «Новости».

Также Келин полагает, что Лондон может поставить Киеву танки Challenger 2 к марту-апрелю. По его словам, эти сейчас идет обучение украинских экипажей в Великобритании, насколько они смогут освоить эту сложную машину.

Напомним, торжественная церемония коронации короля Британии Карла III состоится 6 мая 2023 года.

Ранее Келин заявил, что Британия планирует конфисковать замороженные российские активы, идет подготовка соответствующего законодательства.